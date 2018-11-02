الشرطة: مائة اعتداء على مثلي الجنس في برلين خلال 2018

سجلت شرطة العاصمة الألمانية برلين أكثر من مئة اعتداء على مثليين جنسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وذكرت رئيسة الشرطة باربارا زلوفيك اليوم الجمعة (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) في مؤتمر للاتحاد ضد رهاب المثليين، واتحاد المثليين الألماني، إن من بين هذه الحالات 30 واقعة تتعلق بجرائم عنف، بينما تتعلق 75 واقعة أخرى بتوجيه إهانات، مضيفة أن الشرطة تأخذ الأمر على محمل الجد.
أغلبية المعتدين من أصول مهاجرة
على الرغم من أن الأرقام الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2017 (شهد 139 جريمة)، فإن هذه الأعداد غير قابلة للمقارنة، لأنه لم يتم إدراج جميع الجرائم في الإحصاءات، بحسب الشرطة.
وبحسب بيانات الشرطة، وقعت معظم هذه الجرائم في الأحياء التي يبرز فيها تواجد المثليين في برلين، مثل وسط برلين وفريدريشسهاين-كرويتسبرغ وحي نويكولن وكذلك شونبرغ. ووفقا للبيانات، فإن المشتبه بهم ألمان وأجانب، لكن نسبة المنحدرين من أصول مهاجرة أعلى.
وفي سياق متصل، أشار المدير التنفيذي لاتحاد المثليين الألماني يورغ شتاينرت إلى مشكلة أخرى في هذا الإطار، وهي تلك المتعلقة بالزواج القسري لنساء ورجال، خاصة بين الأسر المنحدرة من أصول تركية وعربية. وذكر شتاينرت أنه تم العام الماضي رصد 38 حالة زواج قسري بين الرجال، بينهم 17 حالة تزوجت قسريا بسبب ميلوهم الجنسية المثلية. وقال وزير العدل المحلي في الولاية، ديرك بيرنت، إنه حتى في برلين لا يزال إعلان المثليين عن ميولهم الجنسية "في العائلات المتدينة" أمرا غير ممكن.
ص.ش/ع.ش (د ب أ)
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
لاعب كرة السلة جيسون كولينز
في مايو 2013 ا تجرأ لاعب كرة السلة جيسون كولينز بالاعتراف بمثليته الجنسية ليكون بذلك أول رياضي في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين يعترف بميوله الجنسي. وجاء اعتراف كولينز في خطاب أرسله لمجلة "سبورتس أليستوريتد". وبدأ كولينز خطابه بعبارة "أنا لاعب في نادي إن بيإي وعمري 34 عاما، وأنا أسود ومثلي".
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
لاعب كرة القدم روبي روجيرس
وفي شباط فبراير 2013 أعلن روبي روجرز لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم عن ميوله المثلية أيضا، ما دفعه لاتخاذ قرار الابتعاد عن عالم كرة القدم. وفي نهاية شهر مايو 2013 قرر روجرز العودة إلى الملاعب الخضراء بتوقيعه عقد مع نادي "لوس أنجلوس غلاكسي". قرار روجرز بالعودة إلى عالم الرياضة لقي ترحيبا حارا من قبل عشاقه.
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
لاعب الركبي غاريث توماس
يرى أسطورة رياضة الركبي الانكليزي غاريث توماس أن رياضة الركبي من أصعب أنواع الألعاب الرياضية. وكان غاريث قد قاد فريق ويلز الوطني في أكثر من 100 مباراة. وقد أعترف بميوله الجنسية في إحدى المقابلات الصحفية بقوله "نعم أنا مثلي".
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
أول رياضية ألمانية تتزوج من بنات جنسها
تعد نادين موللر واحدة من أفضل لاعبات رياضة رمي القرص في العالم. وأعلنت نادين مؤخرا عن ميولها المثلية، بعد زواجها من شريكة حياتها في اليوم الأخير من العام الماضي 2013، لتكون بذلك أول رياضية ألمانية مثلية تعلن عن زواجها وتأمل أن يكون زواجها دافعا لتعزيز أدائها الرياضي. وتعد بذلك أول رياضية ألمانية مشهورة تتزوج من بنات جنسها.
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
إيمكه دوبليتزر مبارزة ألمانية
تناضل إيمكه دوبليتزر بطلة أوروبا عام 2010 في رياضة المبارزة بسيف الشيش من أجل حقوق المثليين جنسيا. وقد انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في الصين قبل افتتاح الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008. وانتقدت تقصير الاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني فيما يخص مشكلة المنشطات في مجال الرياضة التنافسية.
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
براين بواتانو بطل التزلج الأمريكي السابق
أعلن بطل التزلج على الجليد الأمريكي السابق براين بواتانو عن مثليته الجنسية في شهر (ديسمبر/كانون الأول) الماضي 2013. وذلك بقوله "أنا ابن وأخ وعم وصديق ورياضي وكاتب. وكوني مثلي فهذا جزء من شخصيتي".
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
اميلي موريسمو: لاعبة التنس الفرنسية
لم تكن اميلي موريسمو يست أو لاعبة كرة مضرب محترفة تعش النساء. وكانت اميلي قد اعترفت بميولها الجنسية بعد فوزها في نهائيات بطولة استراليا المفتوحة عام 1999.
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
شتيفي جونز: لاعبة سابقة وقيادية رياضية
منذ شهر (فبراير/شباط) أصبح معروفا أن شتيفي جونز رئيسة اللجنة المنظمة لكأس العالم عام 2011 ومدير في الاتحاد الألماني لكرة القدم ولاعبة كرة قدم سابقة في المنتخب الألماني، لديها ميول جنسية مثلية. جونز، التي كشفت مثليتها في احتفال عام، هي واحدة من بين العديد من لاعبات كرة القدم الألمانيات اللواتي لديهن ميول جنسية مثلية.
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
حاسة مرمى المنتخب الألماني للسيدات نادين أنجيرر
حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات نادين أنجيرر أعترفت بأن لها ميول جنسية مزدوجة؛ أي تجاه النساء والرجال في آن واحد. وهناك حالات كثيرة من لاعبات المتخب الألماني للسيدات ممن لهن ميول جنسية مثلية.
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في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة
جوستين فاشانو: لاعب كرة قدم انكليزي سابق
نهاية مأساوية لمسيرة جوستين فاشانو الكروية. فقد أنضم جوستين من أصل نيجيري، لنادي نوتنغهام فورست الانكليزي عام 1981. وفي عام 1990 أعلن للصحافة عن ميوله الجنسية المثلية، الأمر الذي أزعج مدربه، الذي قام بطرده ودعوة الشرطة لمرافقته من داخل الملعب. وقد أقدم عام 1998 على الانتحار.
الكاتب: سارة فيرتز/دالين صلاحية