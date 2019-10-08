 الشرطة: ليس هناك أدلة على وجود دوافع إرهابية وراء هجوم ليمبورغ | أخبار | DW | 16.10.2019

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أخبار

الشرطة: ليس هناك أدلة على وجود دوافع إرهابية وراء هجوم ليمبورغ

على مدار أيام سارت التكهنات حول دوافع إرهابية وراء قيام رجل سوري بسرقة شاحنة وصدمه لسيارات عديدة في مدينة ليمبورغ الألمانية. والآن تؤكد الشرطة عدم العثور على أدلة عن وجود صلات للمشتبه به مع متشددين مستعدين لارتكاب العنف.

Deutschland Limburg Lastwagen rammt Fahrzeuge (picture-alliance/dpa/S. Ditscher)

أكدت الشرطة عدم وجود أدلة لدوافع إرهابية وراء قيام رجل سوري بسرقة شاحنة وصدم عدد من السيارات في مدينة ليمبورغ بولاية هيسن الألمانية. وقالت متحدثة باسم رئاسة شرطة "غرب هيسن" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء الثلاثاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) إن شتفان مولر، قائد شرطة "غرب هيسن"، أبلغ مجلس مدينة ليمبورغ أن المحققين لم يجدوا حتى الآن أي صلة للمشتبه به بالمشهد الإسلامي المستعد لارتكاب أعمال عنف.

مختارات

قيام لاجئ سوري بسرقة شاحنة وصدم عدة سيارات في مدينة ليمبورغ في ولاية هيسن، أعاد الذاكرة إلى الهجوم الإرهابي للتونسي أنيس عمري على سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016. دوافع حادث الصدم غير معروفة، لكن تفاصيل بدأت بالظهور. (08.10.2019)

هل كان حادث تصادم الشاحنة المسروقة، التي قادها سوري حاصل على الحماية المؤقتة، في مدينة ليمبورغ الألمانية مجرد حادث مرور عادي أم هجوما إرهابيا؟ الشرطة تواصل تحقيقها وتتحفظ بشأن توصيفه. تقرير لـ DW يلقي المزيد من الأضواء. (08.10.2019)

وكان الرجل السوري (32 عاما) قد قام يوم الاثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول) بسرقة شاحنة وقادها عند تقاطع طرق في قلب ليمبورغ ولم يستخدم الفرامل عندما اصطدم بعدد من السيارات. وأدى ذلك إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح كما أصيب هو نفسه أيضا.

وقد تم إلقاء القبض عليه مباشرة بعد الحادث ويقبع من ذلك الحين في الحبس الاحتياطي. ولم يرد المتحدث باسم النيابة العامة في فرانكفورت الحديث عن دوافع المشتبه به. وقد أعاد مكتب مكافحة الجريمة بولاية هيسن مهام التحقيقات إلى الشرطة في ليمبورغ، بعدما كان يتولى التحقيق بنفسه نظرا لعدم استبعاده في السابق وجود دافع إرهابي وراء الحادث، حسب متحدث باسم النيابة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    قبل خمسة أيام من ليلة عيد الميلاد، وفي حوالي الساعة الثامنة مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) اقتحمت شاحنة سوداء كبيرة سوق عيد الميلاد التقليدي بالقرب من كنيسة "الذكرى" في حي كودام بقلب العاصمة الألمانية برلين.

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    الشاحنة ماركة "سكانيا" والتي تحمل لوحات معدنية بأرقام بولندية صعدت على رصيف المشاة ودهست عددا كبيرا من زوار سوق عيد الميلاد، والأكشاك الموجودة فيه.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    لم تكن هناك فرصة للمتواجدين في المكان في الهروب من طريق الشاحنة التي قطعت مسافة من 50 إلى 80 مترا وسط السوق وقتلت 12 أشخاص وجرحت 48 على الأقل حسب روايات لشرطة العاصمة برلين.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (REUTERS/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    هرعت قوات الإنقاذ إلى المكان وبدأت في إجلاء الضحايا. وقالت الشرطة بالموقع لوسائل إعلام ألمانية إن الحادث يبدو عملا متعمدا. غير أن أندرياس غيسيل وزير داخلية ولاية برلين قال إن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وإن "تسلسل الأحداث يشير إما إلى حادث عرضي أو هجوم."

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (REUTERS/P. Kopczynski)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    وأعاد الحادث إلى الأذهان هجوما وقع في نيس بفرنسا في يوليو/ تموز عندما قاد رجل تونسي المولد شاحنة تزن 19 طنا على طريق الساحل ودهس أناسا تجمعوا لمشاهدة عرض بالألعاب النارية في اليوم الوطني فقتل 86 شخصا، وأعلن حينها تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    الشرطة الألمانية قامت بتطويق مكان الحادث وحثت المواطنين على عدم مشاركة مقاطع الفيديو على الانترتت لتلك الواقعة وذلك "للحفاظ على خصوصية الضحايا وأسرهم".

  • Deutschland Möglicher Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    تهشم اللوح الزجاجي لقمرة القيادة بالشاحنة وعثر داخل القمرة على رجل ميت متواجد في مقعد المجاور للسائق، أما السائق نفسه فهرب في اتجاه حديثة الحيوان إلا أنه تم إلقاء القبض عليه.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

قتل 12 شخصاً وجرح 48 آخرين نتيجة الدهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في منتصف العاصمة الألمانية برلين. تطورات الحادث في معرض الصور التالي: (20.12.2016)  

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تحقق الشرطة الألمانية مع لاجئ سوري سرق شاحنة وصدم بها عدة سيارات بمدينة ليمبورغ، متسببا بإصابة عدد من الأشخاص بجروح. الشرطة لم تعلن عن وجود أدلة على دوافع إرهابية، لكنها لم تستبعد ذلك.

Deutschland Limburg Lastwagen rammt Fahrzeuge

ألمانيا- معلومات وخلفيات حول اعتداء لاجئ بشاحنة 08.10.2019

قيام لاجئ سوري بسرقة شاحنة وصدم عدة سيارات في مدينة ليمبورغ في ولاية هيسن، أعاد الذاكرة إلى الهجوم الإرهابي للتونسي أنيس عمري على سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016. دوافع حادث الصدم غير معروفة، لكن تفاصيل بدأت بالظهور.

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