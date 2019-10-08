الشرطة: ليس هناك أدلة على وجود دوافع إرهابية وراء هجوم ليمبورغ

أكدت الشرطة عدم وجود أدلة لدوافع إرهابية وراء قيام رجل سوري بسرقة شاحنة وصدم عدد من السيارات في مدينة ليمبورغ بولاية هيسن الألمانية. وقالت متحدثة باسم رئاسة شرطة "غرب هيسن" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء الثلاثاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) إن شتفان مولر، قائد شرطة "غرب هيسن"، أبلغ مجلس مدينة ليمبورغ أن المحققين لم يجدوا حتى الآن أي صلة للمشتبه به بالمشهد الإسلامي المستعد لارتكاب أعمال عنف.
وكان الرجل السوري (32 عاما) قد قام يوم الاثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول) بسرقة شاحنة وقادها عند تقاطع طرق في قلب ليمبورغ ولم يستخدم الفرامل عندما اصطدم بعدد من السيارات. وأدى ذلك إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح كما أصيب هو نفسه أيضا.
وقد تم إلقاء القبض عليه مباشرة بعد الحادث ويقبع من ذلك الحين في الحبس الاحتياطي. ولم يرد المتحدث باسم النيابة العامة في فرانكفورت الحديث عن دوافع المشتبه به. وقد أعاد مكتب مكافحة الجريمة بولاية هيسن مهام التحقيقات إلى الشرطة في ليمبورغ، بعدما كان يتولى التحقيق بنفسه نظرا لعدم استبعاده في السابق وجود دافع إرهابي وراء الحادث، حسب متحدث باسم النيابة.
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)
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شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين
قبل خمسة أيام من ليلة عيد الميلاد، وفي حوالي الساعة الثامنة مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) اقتحمت شاحنة سوداء كبيرة سوق عيد الميلاد التقليدي بالقرب من كنيسة "الذكرى" في حي كودام بقلب العاصمة الألمانية برلين.
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شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين
الشاحنة ماركة "سكانيا" والتي تحمل لوحات معدنية بأرقام بولندية صعدت على رصيف المشاة ودهست عددا كبيرا من زوار سوق عيد الميلاد، والأكشاك الموجودة فيه.
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شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين
لم تكن هناك فرصة للمتواجدين في المكان في الهروب من طريق الشاحنة التي قطعت مسافة من 50 إلى 80 مترا وسط السوق وقتلت 12 أشخاص وجرحت 48 على الأقل حسب روايات لشرطة العاصمة برلين.
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شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين
هرعت قوات الإنقاذ إلى المكان وبدأت في إجلاء الضحايا. وقالت الشرطة بالموقع لوسائل إعلام ألمانية إن الحادث يبدو عملا متعمدا. غير أن أندرياس غيسيل وزير داخلية ولاية برلين قال إن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وإن "تسلسل الأحداث يشير إما إلى حادث عرضي أو هجوم."
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شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين
وأعاد الحادث إلى الأذهان هجوما وقع في نيس بفرنسا في يوليو/ تموز عندما قاد رجل تونسي المولد شاحنة تزن 19 طنا على طريق الساحل ودهس أناسا تجمعوا لمشاهدة عرض بالألعاب النارية في اليوم الوطني فقتل 86 شخصا، وأعلن حينها تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
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شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين
الشرطة الألمانية قامت بتطويق مكان الحادث وحثت المواطنين على عدم مشاركة مقاطع الفيديو على الانترتت لتلك الواقعة وذلك "للحفاظ على خصوصية الضحايا وأسرهم".
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شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين
تهشم اللوح الزجاجي لقمرة القيادة بالشاحنة وعثر داخل القمرة على رجل ميت متواجد في مقعد المجاور للسائق، أما السائق نفسه فهرب في اتجاه حديثة الحيوان إلا أنه تم إلقاء القبض عليه.
الكاتب: صلاح شرارة