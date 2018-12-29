الشرطة: لا أدلة على خلفية إرهابية لحادث مطار هانوفر

أعلنت إدارة مطار هانوفر بشمال ألمانيا أن العمل في المطار تم استئنافه مساء السبت (29 كانون الأول/ ديسمبر 2018) بعد توقف بسبب حادث أمني لمدة ثلاث ساعات تقريبا، فيما لا تزال حركة الملاحة الجوية متوقفة إلى حين. وقالت إدارة المطار إن العمل في استقبال المسافرين على الأرض قد استأنف مجددا في حدود الساعة السابعة مساءا بتوقيت وسط أوروبا.
فيما قالت الشرطة الاتحادية إن حركة الملاحة الجوية في المطار مازالت متوقفة. وأكدت الشرطة أنه منذ حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت توقفت حركة الإقلاع والهبوط في المطار مشيرا إلى أن وقتا سيمضي لحين استئناف حركة الملاحة الجوية بالكامل.
وقالت الشرطة الاتحادي أن سيارة بلوحة بولونية اقتحمت حاجزا أمنيا في منطقة توقف الطائرات ما أدى إلى توقف العمل بعموم المطار لعدة ساعات. وبعد أن سيطرت الشرطة على الوضع إثر توقيف سائق السيارة، وتبين وفق إفادة الشرطة أن الرجل كان تحت تأثير المخدرات بعد فحص عينة من دمه بعد ظهر اليوم. وأظهرت الفحوصات أن الرجل قد تناول مادة الأمفيتامين والكوكائين. ونفت الشرطة الاتحادية وجود أدلة تشير إلى خلفية إرهابية للحادث.
وقالت الشرطة الاتحادية إن نتائج فحص العينة من دم السائق كانت إيجابية فيما يخص مواد مخدرة فيه. وتابعت الشرطة الاتحادية أن الرجل شاب بعمر 20 عاما لكنها لم تتمكن من الإدلاء بمزيد من المعلومات بشأن هويته وجنسيته، لأن السائق لم يحمل بطاقته الشخصية معه أثناء وقوع الحادث. وبشأن اللوحة البولونية للسيارة، قالت الشرطة الاتحادية إنها رغم ذلك لا تستبعد أن لا يكون الرجل بولوني الجنسية.
وقالت الشرطة في تغريدة جديدة (أعلاه) إنها ما تزال تجري فحوصاتها المختبرية، خصوصا للسيارة، وحين تتوفر لديها معلومات مؤكد تعلنها هنا (على موقع تويتر).
من جانبها كشف صحيفة "هانوفريشه ألغماينة تسايتونغ" أن سائق السيارة شاب في أواسط العشرينيات من عمره وكان يقود سيارة من نوع "بي. أم. دبليو" فضية اللون اقتحم بها حاجزا أمنيا وقادها إلى ساحة لتوقف الطائرات، حيث أجبرتها الشرطة الاتحادية على التوقف بعد أن سارت بضعة مئات من الأمتار.
وتابعت الصحيفة أن السائق حاول السير خلف طائرة يونانية تابعة لشركة "أيغين" محاولا اللحاق بها والتي كانت قد هبطت للتو قادمة من اثينا. وأكدت الصحيفة ما صرحت به الشرطة الاتحادية من أن سائق السيارة كان تحت تأثير المخدرات.
ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز، أ ف ب)
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.