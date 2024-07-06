الشرطة في ألمانيا توقف مسيرة بسبب إشارة "الذئاب الرمادية"

تزامناً مع حضور الرئيس التركي أردوغان لمؤازرة فريق بلاده وقبل اللقاء الحاسم مع هولندا أوقفت الشرطة الألمانية مسيرة لأتراك بسبب إشارة "الذئاب الرمادية". ومسعود أوزيل دخل على خط النقاش حول الإشارة المثيرة للجدل.

أوقفت الشرطة الألمانية السبت (السادس من تموز/يوليو 2024) مسيرة لجماهير تركيا قبل ساعات من مباراة هولندا في دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بسبب قيام الكثيرين بأداء إشارة "الذئاب الرمادية" المثيرة للجدل. وقالت الشرطة الألمانية عبر منصة إكس "مسيرات الجماهير ليست منصة للرسائل السياسية".

وفي سياق آخر تقرر إغلاق منطقتي المشجعين الرسميتين في برلين عند بوابة براندبورغ ورايخستاغ (مبنى البرلمان الألماني) مؤقتاً وإخلائهما من الجماهير بسبب عواصف وشيكة، وفقا للجنة المنظمة.

وتسود حالة من الغضب بين الأتراك بسبب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإيقاف المدافع ميريح ديميرال مباراتين بعد الإشارة "بتحية الذئاب" أثناء الاحتفال بالفوز على النمسا 2/1 في دور الـ 16. واعتبر "يويفا" هذه التحية أنها ذات طبيعة يمينية متطرفة ضد الأقليات العرقية في تركيا، لكن المسؤولين الأتراك نفوا ذلك.

ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ملعب المباراة قبل وقت قصير من انطلاقها، علماً بأنه دافع عن هذه "التحية". وقال مكتب أردوغان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن الرئيس التركي سيغادر الملعب الأولمبي في برلين عقب المباراة مباشرة ليعود مجدداً إلى تركيا. ودافع أردوغان عن هذه الإشارة وقال إن اللاعب التركي عبر عن حماسه بهذا الاحتفال.

من جانبها وصفت قناة (تي آر تي) التركية قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه فضيحة، بينما علق محمد بويوكيكسي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بقوله "قرار سياسي وغير قانوني وغير مقبول".

ونشر اللاعب الألماني السابق مسعود أوزيل صورة لاحتفال ديميرال في محاولة لدعم الأتراك قبل مباراة دور الثمانية في بطولة أمم أوروبا 2024. ونشر أوزيل الصورة قبل ساعات من المباراة قائلاً: "إلى الأمام تركيا" مؤكداً في منشور آخر أنه بصدد حضور المباراة.

وكانت مسيرة أوزيل مع كرة القدم انتهت في ألمانيا بعد صورة له مع أردوغان في 2018، مما أثار ردود أفعال غاضبة في ألمانيا حول ولاء اللاعب التركي المولود في ألمانيا.

خ.س/ع.خ (د ب أ)