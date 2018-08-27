الشرطة: سبب وفاة شاب تشاجر مع أفغانيين هي سكتة قلبية حادة

أعلنت الشرطة الألمانية أن وفاة شاب في مدينة كوتن بولاية سكسونيا - آنهالت، إثر شجار مع أفغانيين، كان سببها سكتة قلبية حادة. وذكرت إدارة الشرطة في الولاية، مساء اليوم الأحد (التاسع من سبتمبر/ أيلول2018)، استنادا إلى النتيجة الأولية لتشريح جثة الشاب الألماني (22 عاما) أن السكتة القلبية ليس لها "علاقة سببية مباشرة بالإصابات التي وقعت له".

وأضافت الشرطة أن عمر الشابين الأفغانيين اللذين تشاجرا مع المجني عليه 18 و20 عاما. وأشارت الشرطة إلى إجراء تحقيقات مع الأفغاني (18عاما) للاشتباه في إحداثه إصابات بدنية خطيرة للمجني عليه، فيما يجري التحقيق مع الأفغاني الآخر للاشتباه المبدئي في إحداثه إصابة بدنية أدت إلى الوفاة.

وقالت الشرطة إن الادعاء العام سيقدم طلبا للمحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار أمر اعتقال بحقيهما. وكان الألماني توفي في أعقاب شجار نشب مساء أمس مع الأفغانيين. وكان تقرير لصحيفة "ميتلدويتشه تسايتونغ" أفاد بأن المتوفى كان يعاني من مرض سابق بالقلب.

ع.خ/ ي.ب (د ب ا )