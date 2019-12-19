الشرطة تكتشف سر احتفاظ سيدة بزوجها في الثلاجة منذ 2009

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة رجل احتفظت بها زوجته لمدة عشرة أعوام في منزلها، وبحسب تصريحات الشرطة فقد كان دافع الزوجة للاحتفاظ بجثة زوجها هو رغبتها في الحصول على أكثر من 170 ألف دولار من التقاعد المالي الخاص بقدامى المحاربين، والذي كان سيتوقف بوفاته.

بيد أن وفاة الزوجة أدى إلى اكتشاف الشرطة لفعل الزوجة الذي استمر أعواما دون معرفة أحد. واكتشفت الشرطة الحادثة بعد تغيب الزوجة عن الأنظار لعدة أيام، ما لفت انتبه الجيران.

وتعتقد السلطات أن الرجل قد توفي بسبب إصابته بمرض بين شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار عام 2009، كما عثرت الشرطة أيضاً على رسالةٍ كتبها الزوج تعود للعام 2008 يخلي فيها زوجته من مسؤولية وفاته.

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب قوات الأمن تدخلت لقمع مظاهرات بغداد وتفريق المحتجين. كما منعت الشرطة العراقية الصحافيين ووسائل الإعلام من تغطية الحدث بحرية وعرقلت عملهم.

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب مشاركة نسائية فاعلة ومن مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية في مظاهرات بغداد المطالبة بإلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين وكبار موظفي الحكومة.

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب شباب بغداد أيضاً كان لهم حضورهم ونشاطهم في الاحتجاجات المطالبة بإلغاء رواتب وامتيازات النواب وأعضاء المجالس المحلية والبلدية.

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب استخدام القوة والضرب بقسوة في قمع المتظاهرين وجرح بعضهم. و أراد هذا المتظاهر الكشف عن ظهره لعدسات المصورين بتوثيق القمع واستخدام القوة ضد المحتجين.

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب حاول منظمو المظاهرات أن يخرجوا احتجاجاتهم من إطارها المحلي فأطلقوا حملة وطنية لإلغاء رواتب التقاعد وامتيازات نواب البرلمان، التي يرونها هدراً للمال العالم.

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب غضب واستياء عام بين المواطنين من الامتيازات ورواتب تقاعد النواب وكبار موظفي الحكومة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة التي تتجاوز 100 مليار دولار، حسب ما صرح به رئيس الحكومة نوري المالكي الذي ايد بدوره مطالب المتظاهرين.

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب قالت وزراة الداخلية قبل المظاهرات إنها لن تمنع وتقمع الاحتجاجات ولكنها لم تلتزم بذلك، إذ لم تمنح المتظاهرين التراخيص التي طلبوها لتنظيم المظاهرات، بل إن الشرطة قمعتهم.

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب رغم منع المظاهرات وعدم منح التراخيص لمنظميها، تدفق آلاف المحتجين إلى شوارع وساحات العاصمة بغداد و12 مدينة أخرى في مناطق مختلفة من العراق. الكاتب: عارف جابو / عدسة مناف الساعدي



ن ع/ ع.أ.ج (د ب ا)