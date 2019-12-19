 الشرطة تكتشف سر احتفاظ سيدة بزوجها في الثلاجة منذ 2009 | عالم المنوعات | DW | 19.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

الشرطة تكتشف سر احتفاظ سيدة بزوجها في الثلاجة منذ 2009

بعدما احتفظت بسرها الكبير لمدة عشرة أعوام وأخفته عن الأنظار، وفاة سيدة أمريكية كانت السبب في اكتشاف فعلتها. الشرطة لم تعثر في المنزل على جثة الزوجة فقط بل عثرت على مفاجأة، فماهي الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك؟

احتفظت بسرها الكبير لمدة عشرة أعوام وأخفته عن الأنظار

احتفظت بسرها الكبير لمدة عشرة أعوام وأخفته عن الأنظار

مختارات

بعدما شغلت قصة اختفائه بال الكثير من الناس، عثر عمال بالصدفة أخيراً على جثة شاب أمريكي اختفى منذ 10 سنوات في ظروف غامضة. الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة بطريقة مأساوية للغاية وفي مكان لا يخطر على البال. فماهي قصة هذا الشاب؟ (24.07.2019)

تصورت الأم أنها تعاقب ابنتها بسحب الهاتف الذكي منها. لكن الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعاً وجدت حلاً بديلاً للاتصال بالانترنت .. لكن عبر وسيط غير تقليدي! (15.08.2019)

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة رجل احتفظت بها زوجته لمدة عشرة أعوام في منزلها، وبحسب تصريحات الشرطة فقد كان دافع الزوجة للاحتفاظ بجثة زوجها هو رغبتها في الحصول على أكثر من 170 ألف دولار من التقاعد المالي الخاص بقدامى المحاربين، والذي كان سيتوقف بوفاته.

بيد أن وفاة الزوجة أدى إلى اكتشاف الشرطة لفعل الزوجة الذي استمر أعواما دون معرفة أحد. واكتشفت الشرطة الحادثة بعد تغيب الزوجة عن الأنظار لعدة أيام، ما لفت انتبه الجيران.

 وتعتقد السلطات أن الرجل قد توفي بسبب إصابته بمرض بين شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار عام 2009، كما عثرت الشرطة أيضاً على رسالةٍ كتبها الزوج تعود للعام 2008 يخلي فيها زوجته من مسؤولية وفاته.

  • Irak Baghdad Demonstration gegen Pension für Parlamentsmitglieder

    مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

    قوات الأمن تدخلت لقمع مظاهرات بغداد وتفريق المحتجين. كما منعت الشرطة العراقية الصحافيين ووسائل الإعلام من تغطية الحدث بحرية وعرقلت عملهم.

  • Irak Baghdad Demonstration gegen Pension für Parlamentsmitglieder

    مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

    مشاركة نسائية فاعلة ومن مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية في مظاهرات بغداد المطالبة بإلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين وكبار موظفي الحكومة.

  • Irak Baghdad Demonstration gegen Pension für Parlamentsmitglieder

    مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

    شباب بغداد أيضاً كان لهم حضورهم ونشاطهم في الاحتجاجات المطالبة بإلغاء رواتب وامتيازات النواب وأعضاء المجالس المحلية والبلدية.

  • Irak Baghdad Demonstration gegen Pension für Parlamentsmitglieder

    مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

    استخدام القوة والضرب بقسوة في قمع المتظاهرين وجرح بعضهم. و أراد هذا المتظاهر الكشف عن ظهره لعدسات المصورين بتوثيق القمع واستخدام القوة ضد المحتجين.

  • Irak Baghdad Demonstration gegen Pension für Parlamentsmitglieder

    مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

    حاول منظمو المظاهرات أن يخرجوا احتجاجاتهم من إطارها المحلي فأطلقوا حملة وطنية لإلغاء رواتب التقاعد وامتيازات نواب البرلمان، التي يرونها هدراً للمال العالم.

  • Irak Baghdad Demonstration gegen Pension für Parlamentsmitglieder

    مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

    غضب واستياء عام بين المواطنين من الامتيازات ورواتب تقاعد النواب وكبار موظفي الحكومة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة التي تتجاوز 100 مليار دولار، حسب ما صرح به رئيس الحكومة نوري المالكي الذي ايد بدوره مطالب المتظاهرين.

  • Irak Baghdad Demonstration gegen Pension für Parlamentsmitglieder

    مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

    قالت وزراة الداخلية قبل المظاهرات إنها لن تمنع وتقمع الاحتجاجات ولكنها لم تلتزم بذلك، إذ لم تمنح المتظاهرين التراخيص التي طلبوها لتنظيم المظاهرات، بل إن الشرطة قمعتهم.

  • Irak Baghdad Demonstration gegen Pension für Parlamentsmitglieder

    مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

    رغم منع المظاهرات وعدم منح التراخيص لمنظميها، تدفق آلاف المحتجين إلى شوارع وساحات العاصمة بغداد و12 مدينة أخرى في مناطق مختلفة من العراق.

    الكاتب: عارف جابو / عدسة مناف الساعدي


ن ع/ ع.أ.ج (د ب ا)

مختارات

عشرة أغذية لا مكان لها في الثلاجة

يعتقد كثيرون بأن وضع معظم الأغذية في الثلاجة يحميها من التعفن أو يبقيها طازجة. لكن هناك عشرة أغذية لا مكان لها في ثلاجاتنا، رغم أن الكثيرين يضعونها هناك، وذلك لأنها إما تفقد طعمها المميز أو تتغير بشكل غير مغر. (24.02.2015)  

مظاهرات إلغاء رواتب تقاعد وامتيازات النواب

شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف مطالبين بإلغاء رواتب التقاعد العالية والامتيازات التي يتمتع بها نواب البرلمان وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وكبار موظفي الدولة. (05.09.2013)  

إعلان
Themenbild Facebook

 