 الشرطة تقتحم حفل زفاف لعشيرة عربية في غرب ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 10.12.2018

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منوعات

الشرطة تقتحم حفل زفاف لعشيرة عربية في غرب ألمانيا

مئات من أفراد الشرطة الألمانية داهموا نهاية الأسبوع الماضي حفل زفاف عائلة عربية واعتقلوا بعض الأشخاص، فما السبب وراء هذه المداهمة وكيف كانت الحصيلة؟

Polizei Symbolbild (picture alliance/dpa/P. Seeger)

صورة من الأرشيف.

لم يكن يخطر على بال ضيوف حفل زفاف أن تتحول أجواء الفرح إلى تحقيقات ومحادثات مع الشرطة. فقد داهم مئات من عناصر الشرطة الألمانية حفل زفاف لعائلة عربية بمدينة مولهايم أن دي رور بولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب ألمانيا)، حسب ما ذكر موقع " web" اليوم الاثنين (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018).

والسبب وراء هذه المداهمة، وفق المصدر ذاته، هو أن عدداً كبيراً من ضيوف الزفاف (1000 شخص) لديهم سوابق إجرامية. وهو ما جعل الشرطة تعتقل بعض الأشخاص. 

من جهته أشار موقع "شبيغل أونلاين" إلى أن العائلتين تعتبران من أهم العشائر اللبنانية في ألمانيا، وأردف الموقع الألماني، إلى أن عدداً كبيراً من أفراد العروس والعريس على حد سواء، سبق وأدينوا على الأقل مرة واحدة أمام المحكمة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم حجز مخدرات لدى أحد الأشخاص، في حين كان بحوزة شخص آخر سلاح، وأضاف المصدر أن شخصاً ثالثاً أثيرت شكوك حول رخصة القيادة التي كانت بحوزته، فيما امتنعت الشرطة عن الإدلاء بمعلومات إضافية.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "شبيغل أونلاين" أن الشرطة اعتقلت أثناء عملية تفتيش حفل الزفاف أحد الضيوف (38 عاماً) كان قد صدر في حقه أمر بالاعتقال، فيما قالت متحدثة باسم الشرطة "مثل هذه العشائر قد تكون خطيرة وفي الكثير من الأحيان تكون بحوزتهم أسلحة يتم إطلاق النار منها"، لذلك، يتحتم حماية السكان وكذلك الضيوف. وفق المتحدثة باسم الشرطة.

وأوضح موقع "web" أن الشرطة تحققت كذلك من هويات مئات الضيوف وأيضاً من 160 سيارة، وأنها وضعت نقاط تفتيش قرب  مكان الزفاف، في حين لم تُسجل أي حوادث، حسب نفس المصدر.

ر.م/ه.د

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  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

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  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

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  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


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