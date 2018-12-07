الشرطة تقتحم حفل زفاف لعشيرة عربية في غرب ألمانيا

لم يكن يخطر على بال ضيوف حفل زفاف أن تتحول أجواء الفرح إلى تحقيقات ومحادثات مع الشرطة. فقد داهم مئات من عناصر الشرطة الألمانية حفل زفاف لعائلة عربية بمدينة مولهايم أن دي رور بولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب ألمانيا)، حسب ما ذكر موقع " web" اليوم الاثنين (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018).

والسبب وراء هذه المداهمة، وفق المصدر ذاته، هو أن عدداً كبيراً من ضيوف الزفاف (1000 شخص) لديهم سوابق إجرامية. وهو ما جعل الشرطة تعتقل بعض الأشخاص.

من جهته أشار موقع "شبيغل أونلاين" إلى أن العائلتين تعتبران من أهم العشائر اللبنانية في ألمانيا، وأردف الموقع الألماني، إلى أن عدداً كبيراً من أفراد العروس والعريس على حد سواء، سبق وأدينوا على الأقل مرة واحدة أمام المحكمة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم حجز مخدرات لدى أحد الأشخاص، في حين كان بحوزة شخص آخر سلاح، وأضاف المصدر أن شخصاً ثالثاً أثيرت شكوك حول رخصة القيادة التي كانت بحوزته، فيما امتنعت الشرطة عن الإدلاء بمعلومات إضافية.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "شبيغل أونلاين" أن الشرطة اعتقلت أثناء عملية تفتيش حفل الزفاف أحد الضيوف (38 عاماً) كان قد صدر في حقه أمر بالاعتقال، فيما قالت متحدثة باسم الشرطة "مثل هذه العشائر قد تكون خطيرة وفي الكثير من الأحيان تكون بحوزتهم أسلحة يتم إطلاق النار منها"، لذلك، يتحتم حماية السكان وكذلك الضيوف. وفق المتحدثة باسم الشرطة.

وأوضح موقع "web" أن الشرطة تحققت كذلك من هويات مئات الضيوف وأيضاً من 160 سيارة، وأنها وضعت نقاط تفتيش قرب مكان الزفاف، في حين لم تُسجل أي حوادث، حسب نفس المصدر.

ر.م/ه.د