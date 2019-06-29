 الشرطة تطلق الغاز لتفريق متظاهرين في ″مليونية″ بالخرطوم | أخبار | DW | 30.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الشرطة تطلق الغاز لتفريق متظاهرين في "مليونية" بالخرطوم

انتشر عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية في العديد من ميادين الخرطوم، وأطلقت الشرطة الغاز على متظاهرين في أحياء بالعاصمة، نزلوا استجابة لدعوة للتظاهر في "مليونية" ضد الحكم العسكري، دعت إليها قوى "الحرية والتغيير".

Sudan Khartum Massenproteste der Opposition (AFP/E. Hamid)

المتظاهرون في الخرطوم في مليونية 30 يونيو/ حزيران 2019 ضد حكم المجلس العسكري

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2019) ضد المجلس العسكري الحاكم، على ما أفاد شهود.

مختارات

المحاولة الانقلابية الفاشلة في إثيوبيا فتحت الباب لسيل من التساؤلات عن مستقبل البلد واستقرار الحكم فيه. لكن هل تتجاوز ارتدادات ما وقع في أديس أبابا وأمهرة حدود البلد؟ وما أبرز الانعكاسات على القرن الإفريقي والسودان؟ (25.06.2019)

أعلن النائب العام السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد. على صعيد آخر وضعت قيادة الاحتجاجات شروطا للعودة إلى طاولة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي. (15.06.2019)

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة بحري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "حكم مدنيّ حكم مدني!". كما أطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف في شرق البلاد، حسب ما أفاد شهود.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.

وتشكل التظاهرة "المليونية" اختباراً لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو وانقطاع الإنترنت الذي حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.

وتأتي التظاهرة الجديدة في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين. وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو السبت من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة. وقال دقلو الذي يقود "قوات الدعم السريع" "هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل".

مدني: نتئج المليونية غير مهمة

ودعا الاتحاد الاوروبي وعدة دول غربية ومنظمات حقوقية قادة الجيش لتفادي العنف. ومن جانبه أكد مدني عباس مدني، القيادي بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" السودانية المعارضة، أن القوى لن تتنازل عن مطالبها بغض النظر عن نتائج "المسيرة المليونية"، التي دعت لتنظيمها اليوم الأحد. وقال مدني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أيا كانت نتائج مسيرة اليوم فهي لا تعني نهاية الثورة الكامنة في نفوس الشعب".

ونصح مدني "المجلس العسكري الانتقالي" بعدم توقع أن يؤدي حجم المشاركة في المسيرة، مهما كان، إلى إجبار القوى على تخفيض سقف مطالبها. وقال :"الثلاثون من حزيران/يونيو هو يوم من أيام الثورة السودانية، ولكنه بالتأكيد ليس اليوم الحاسم بتاريخها".

ورغم هذا، أشار مدني إلى تخوف قيادات قوى الحرية والتغيير من أن تتعرض المسيرات لقمع من جانب المجلس العسكري."، على حد تعبيره.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

  • Sudan Proteste in Khartum (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    احتجاجات سلمية

    لأسابيع طويلة صمد المتظاهرون السودانيون أمام مقر وزارة الدفاع. آلاف المحتجين كانوا يطالبون بمجلس انتقالي يحدد فيه المدنيون مستقبل البلاد. ولكن في مطلع حزيران/ يونيو 2019 تحرك العسكر لفض الاعتصام بقوة السلاح ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.

  • Sudann Khartum Soldaten Protest (Reuters)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    باسم الأمة..

    متظاهر يحمل علم السودان بالقرب من المقر الرئيسي لقيادة الجيش. العلم يرمز إلى مطلب المتظاهرين في المشاركة بشكل متساو في رسم مستقبل البلاد، والمقصود مشاركة الشعب والجيش على قدم المساواة في ذلك. ولو حدث ذلك، سيكون خطوة مهمة على طريق الديمقراطية.

  • Sudan Khartum - Unruhen (Getty Images/AFP)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    إشارات تحذيرية

    قبل أيام من فض الاعتصام، كان هناك حضور قوي للجيش. ورأى الكثير من المتظاهرين في ذلك أن الجيش ربما لا يبدو مستعدا لتسليم السلطة للمدنيين، حسب ما كان يأمله السودانيون بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير.

  • Sudan April 2019 | Omar al-Baschir, Präsident (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    نهاية حقبة

    هيمن الرئيس المخلوع عمر البشير على السلطة منذ عام 1993 وحتى الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2019. قمع معارضيه بكل قسوة. ومن أجل الحفاظ على سلطته أمر البشير بحل البرلمان عام 1999. في تلك الفترة كان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن يجد في السودان ملاذا آمنا له. لكن اسم البشير يبقى مرتبطا بشكل وثيق مع الحر ب ضد الانفصاليين في إقليم دارفور.

  • Sudan Bashir (picture-alliance/AP Photo/M. Hjaj)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    الديكتاتور أمام المحكمة

    كثير من السودانيين كانوا يأملون في رؤية الديكتاتور وهو يمثل أمام المحكمة. أمل تحقق بالفعل عندما بدأت جلسة محاكمة عمر البشير في الـ 16من حزيران/ يونيو. وكانت التهم الأولية الموجهة إليه تتمثل في الفساد وحيازة عملات أجنبية بكميات كبيرة. فبعد سقوطه وجد رجال الأمن في قصره أكياسا مليئة بالدولارات قدرت بأكثر من 100 مليون دولار.

  • Sudan | Streik (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    حضور قوي للمرأة

    كان للمرأة السودانية حضور قوي في الاحتجاجات، حيث تتمتع المرأة بحرية أكبر منذ بدء الاحتجاجات. المرأة السودانية لا تقوي الاحتجاجات من حيث العدد فقط، بل تدعمها نوعيا أيضا، فهي التي أعطت الاحتجاجات وجها سلميا آخر. حضور المرأة في الاحتجاجات جسد رغبة الكثير من المواطنين في الديمقراطية والمساواة.

  • Sudan - Alaa Salah - Die Sudanesin führt Proteste gegen Präsident Omar al-Bashir an (Getty Images/AFP)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    أيقونة الثورة!

    أصبحت طالبة كلية الهندسة المعمارية آلاء صلاح، وجها بارزا من وجوه الثورة. وهذه الصورة التاريخية التقطها مصور كان حاضرا عندما صعدت آلاء إلى سطح سيارة لتلقي خطابا أمام المحتجين. ومنذ ذلك الوقت تشهد هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة. صور من هذا النوع تعتبر من أدوات الثورة المهمة، فهي ترمز إلى الهوية الانتماء.

  • Sudanesische Menschenrechtsaktivisten versammeln sich am 11. Juni 2019 im schottischen Parlament in Edinburgh (picture-alliance/EdinburghEliteme/D. Johnston)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    تضامن عالمي

    بفضل شبكات التواصل الاجتماعي تنتشر أخبار الاحتجاجات بسرعة حول العالم، وهذا ما حدث مع احتجاجات السودان. التي حظيت بعم معنوي عالمي كبير، كما تظهر هذه الصورة بمدينة ادينبورغ في سكوتلندا، حيث تطالب سيدة بوقف قتل المدنيين في السودان. كما أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن موقفهم في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي طالبوا فيه بوقف فوري لكل انواع العنف ضد الشعب السوداني.

  • Sudan Khartum | Anhänger von General Abdel Fattah al-Burhan (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    دعم للجيش أيضا

    لكن ليس كل السودانيين شاركوا في الاحتجاجات ضد العسكر. فهناك من يدعمهم، حيث يأملون في تشكيل حكومة صارمة. ويعتقد أنصار الجيش أنه فقط ومن خلال العسكر يمكن ضمان مستقبل مزدهر للبلاد. ويضعون أملهم هذا في شخص الجنرال عبدالفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الذي يحملون صورته.

  • Sudan Khartum | General Mohamed Hamdan Dagalo, Rapid Support Forces (RSF) (Reuters/M.N. Abdallah)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    في انتظار فرصته

    لكن الرجل القوي الفعلي في السودان هو الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي". فهو الرجل الذي يعتقد أنه أمر القوات بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية بقوة السلاح. وكان الجنرال قائدا لميليشيات "بالجنجويد" التي قمعت المتمردين بكل قسوة ووحشية في دارفور. ويخشى المتظاهرون من أن يصبح هذا الجنرال الرجل الأول في البلاد.

  • BG Sudan Proteste General Abdel Fattah Al Burhan mit dem Kronprinz von Abu Dhabi (picture-alliance/AP Photo/Ministry of Presidential Affairs/M. Al Hammadi)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    قلق في الخليج

    أثارت أحداث السودان قلق السياسيين في دول أخرى، مثل محمد بن زايد آل ثاني، ولي العهد في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تخشى السعودية، حالها في ذلك حال الإمارات، من أن نجاح الاحتجاجات في السودان يعتبر بمثابة نجاح الثورة "من تحت" وقد يصبح مثالا يحتذى به في المنطقة. ولهذا تدعم السعودية والإمارات عسكر السودان.

  • Sudan Besuch des ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sisi (picture-alliance/Photoshot/MENA)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    الجار الشمالي يراقب بقلق!

    في القاهرة تتجه الأنظار بكثير من القلق والريبة والشكوك إلى الخرطوم. وتخشى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تساهم أحداث السودان في زيادة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين التي تحاربها في مصر بكل قوة. وإذا تمكنت الجماعة من ترسيخ أقدامها في السودان، كما تخشى مصر، فإن ذلك قد يساهم في إعادة القوة إليها في مصر أيضا.

  • Sudan Demonstrationen in Omduran (Getty Images/AFP/Y. Chiba)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    احتجاجات لا تنتهي

    في غضون ذلك تستمر الاحتجاجات في السودان. ففي يوم الجمعة (14 حزيران/يونيو 2019) طالب صادق المهدي أحد قادة المعارضة السودانية منذ عقود، بتحقيق رسمي في عملية فض الاعتصام بالقوة. الطلب أثار غضب العسكر. والاحتجاجات في السودان تدخل في مرحلة جديدة. كيرستن كنب/ ح.ع.ح


مختارات

السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

منذ فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العسكرية للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم بقوة السلاح، تفاقم التوتر بين المتظاهرين المدنيين والعسكر. بهذه الصور نوثق محطات الصراع على السلطة بين المحتجين والجيش. (24.06.2019)  

مواضيع ذات صلة

Sudan Khartum | Anhänger von General Abdel Fattah al-Burhan

السودان ـ البرهان "مستعدون للتفاوض وتسليم السلطة" 29.06.2019

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، استعداد المجلس للتفاوض مع المعارضة وتسليم السلطة. بالمقابل حمّل المجلس، إعلان قوى الحرية والتغيير، مسؤولية أي خسائر قد تنجم عن مسيرة الأحد.

Sudann Khartum Soldaten Protest

ترقب وحذر في ثاني أيام العصيان المدني بالخرطوم 10.06.2019

قرر المجلس العسكري بالسودان تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح الطرق بعد دخول البلاد في عصيان مدني دعا إليه قادة الاحتجاجات، وسط ترقب وحذر.

Brennende Autoreifen in Khartum (Reuters)

السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟ 04.06.2019

بعد فشل المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة حول تشكيل حكومة انتقالية في السودان، قام الجيش بفض الاعتصام بالقوة فقتل وجرح العشرات وأعلن المجلس إلغاء كل ما اتفق عليه مع المعارضة. فهل انتهى حلم السودانيين بالديمقراطية؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  