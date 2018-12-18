الشرطة تداهم مسجداً في برلين بسبب شكوك حول تمويل الإرهاب

قال مكتب المدعي العام في برلين إن الشرطة الألمانية داهمت اليوم الثلاثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2018) مسجد "الصحابة" في منطقة فدينغ بشمال برلين، وأضاف المكتب في تدوينة على موقع "تويتر" أن إمام المسجد أحمد أ (45 عاما) الذي يكنى باسم "أبو البراء"، مشتبه به في أنه قدَّم أموالا لـ"جهادي" في سوريا بغرض تنفيذ "أعمال إجرامية إرهابية".
وفي تدوينة ثانية أضاف مكتب المدعي العام في برلين أنه منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء تقوم شرطة برلين بتفتيش العديد من الأشياء من بينها ملحقات مسجد الصحابة بسبب دعوى قضائية بشأن "تمويل إرهاب" رفعتها النيابة العامة.
وقالت الشرطة في برلين إنها ذهبت لتفيش المسجد مع موظفي مكتب مكافحة الجرائم وقوات خاصة، ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل أخرى عن العملية.
هذا، ولم يرد حتى ساعة إعداد هذا الخبر تعليق من إمام مسجد الصحابة في برلين أو أي محام يمثله.
ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
على غرار نموذج هندي
يوجد أقدم مسجد في ألمانيا في حي فيلمرسدورف البرليني محاطا بالعديد من المباني السكنية. افتتح مسجد الطائفة الأحمدية عام 1928 وقام بتصميمه المصمم المعماري الألماني كارل أوغوست هيرمان مستوحيا التصميم من تاج محل بالهند.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
خطب ومحاضرات باللغة الألمانية
بالرغم من الحروف العربية التي تزين المسجد من الداخل إلا أن جميع الخطب والمحاضرات تعقد هنا باللغة الألمانية. شهد هذا المسجد في عام 1934 عقد قران أول زوجين ألمانيين اعتنقا الإسلام.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مسجد في قائمة المباني التراثية
ترك الزمان آثاره على مبنى مسجد الطائفة الأحمدية الذي تضرر بشدة خلال الحرب العالمية الثانية. وتعرض المسجد للقصف من الجيش السوفيتي بعد أن تحصن فيه جنود ألمان. جرى ترميم المبنى بعد الحرب بمساعدة قوات التحالف وتبرعات خارجية. انضم المسجد في عام 1993 لقائمة المباني التراثية.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
الجمع بين المعمار الإسلامي والغربي
مسجد خديجة في حي هاينرسدورف يوجد في حوزة الطائفة الأحمدية أيضا، ويجمع المسجد بين فنون المعمار الإسلامية والغربية. يبلغ طول مئذنة المسجد 12.5 مترا.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
افتتاح مصحوب باحتجاجات
جاء افتتاح هذا المسجد عام 2008 مصحوبا باحتجاجات قوية لكن إمام المسجد آنذاك عبدالباسط طارق استطاع كسب الثقة من خلال عمله وفقا لمبدأ "المحبة للجميع" كما حصل المسجد على دعم من مبادرة محلية للانفتاح على الآخر.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
بساطة في البناء
تخلت المهندسة المعمارية موباشارا إلياس عن الزينة الملفتة للنظر واعتمدت على البساطة. تتسع الغرف السفلى للمبنى لنحو 250 شخصا كما يتوفر على جزء منفصل للنساء.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مسجد ومركز ثقافي
يلعب مسجد شيتليك في حي نويكولن البرليني دور المركز الثقافي أيضا. يتسع المسجد لنحو 1500 شخص وكان ضمن الأماكن التي اختار الرئيس الألماني يواخيم غاوك زيارتها رسميا خريف عام 2012 عقب توليه منصب رئيس البلاد.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مدفن إسلامي
بني المسجد في ثمانينات القرن الماضي بجانب مدفن شيتليك الإسلامي ثم شهد عمليات توسعة كبيرة لاحقا. كان ملك بروسيا فيلهيلم الأول قد أعطى قطعة الأرض الخاصة بالمدفن للجالية التركية عام 1866. واليوم يشهد المدفن مراسم العزاء فقط أما الدفن فيتم في مدافن أخرى داخل ألمانيا كما يتم نقل بعض الجثث لتدفن في الوطن الأم.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
تبادل ثقافي
يحاول مسجد شيتليك التواصل مع غير المسلمين من خلال دورات تعريفية يومية داخل المسجد بالإضافة للحلقات النقاشية العامة حول مواضيع لها صلة بالإسلام. تتعرف مجموعات الزوار التي تشارك في هذه الدورات التعريفية على المسجد من الداخل وعلى المبادئ الأساسية للإسلام.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مركز إسلامي
من الصعب التعرف على المسجد من الخارج للوهلة الأولى إذ أن المبنى متناسق تماما مع شكل المباني المجاورة له. مسجد عمر بن الخطاب في قلب منطقة كرويتسبرغ هو جزء من مركز إسلامي. يضم المبنى بجانب أماكن الصلاة ، محلات تجارية متنوعة بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مكان مميز للوضوء
يتميز المكان المخصص للوضوء في قبو المركز بالفخامة والتصميم الجميل. يمكن هنا القيام بالوضوء قبل الصعود للأماكن المخصصة للصلاة.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مسلمون من كل مكان
تتسع ساحة الصلاة هنا لنحو ألف شخص. غالبية رواد المسجد من أصحاب الأصول التركية لكن مسلمين من العرب والأفارقة والبوسنيين يحضرون للصلاة هنا أيضا. خطبة الجمعة في المسجد باللغة العربية مصحوبة بترجمة للألمانية والتركية من خلال شاشتين مثبتتين على الجدران.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
قبة خضراء
تطبيقا لقوانين البناء في برلين تمت زراعة سقف قبة المسجد في القبو الخلفي إذ تحتم القوانين وجود سقف مزروع في هذا الجزء من المبنى. وللمسجد قبة زجاجية في الجهة الأمامية.
الكاتب: تيل شتريتسل/ماكس تساندر/ ابتسام فوزي