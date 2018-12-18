 الشرطة تداهم مسجداً في برلين بسبب شكوك حول تمويل الإرهاب | أخبار | DW | 18.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الشرطة تداهم مسجداً في برلين بسبب شكوك حول تمويل الإرهاب

أمرت النيابة العامة بتفتيش مسجد الصحابة بحي فدينغ بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تشتبه في قيام إمام المسجد المسمى "أبو البراء" بدعم "جهادي" في سوريا بالأموال لتنفيذ "أعمال إجرامية إرهابية". ولم يرد تعليق من الإمام.

Berliner Moschee durchsucht (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

قال مكتب المدعي العام في برلين إن الشرطة الألمانية داهمت اليوم الثلاثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2018) مسجد "الصحابة" في منطقة فدينغ بشمال برلين، وأضاف المكتب في تدوينة على موقع "تويتر" أن إمام المسجد أحمد أ (45 عاما) الذي يكنى باسم "أبو البراء"، مشتبه به في أنه قدَّم أموالا لـ"جهادي" في سوريا بغرض تنفيذ "أعمال إجرامية إرهابية".

وفي تدوينة ثانية أضاف مكتب المدعي العام في برلين أنه منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء تقوم شرطة برلين بتفتيش العديد من الأشياء من بينها ملحقات مسجد الصحابة بسبب دعوى قضائية بشأن "تمويل إرهاب" رفعتها النيابة العامة.

وقالت الشرطة في برلين إنها ذهبت لتفيش المسجد مع موظفي مكتب مكافحة الجرائم وقوات خاصة، ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل أخرى عن العملية.

هذا، ولم يرد حتى ساعة إعداد هذا الخبر تعليق من إمام مسجد الصحابة في برلين أو أي محام يمثله.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Die älteste Moschee Deutschlands ist dem Taj Mahal nachempfunden

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    على غرار نموذج هندي

    يوجد أقدم مسجد في ألمانيا في حي فيلمرسدورف البرليني محاطا بالعديد من المباني السكنية. افتتح مسجد الطائفة الأحمدية عام 1928 وقام بتصميمه المصمم المعماري الألماني كارل أوغوست هيرمان مستوحيا التصميم من تاج محل بالهند.

  • Gebetsnische im Innenraum der Ahmadiyya-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    خطب ومحاضرات باللغة الألمانية

    بالرغم من الحروف العربية التي تزين المسجد من الداخل إلا أن جميع الخطب والمحاضرات تعقد هنا باللغة الألمانية. شهد هذا المسجد في عام 1934 عقد قران أول زوجين ألمانيين اعتنقا الإسلام.

  • An den Fenstern unter der Kuppel blättert die Farbe

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسجد في قائمة المباني التراثية

    ترك الزمان آثاره على مبنى مسجد الطائفة الأحمدية الذي تضرر بشدة خلال الحرب العالمية الثانية. وتعرض المسجد للقصف من الجيش السوفيتي بعد أن تحصن فيه جنود ألمان. جرى ترميم المبنى بعد الحرب بمساعدة قوات التحالف وتبرعات خارجية. انضم المسجد في عام 1993 لقائمة المباني التراثية.

  • Die Khadija-Moschee verzichtet auf prachtvolle Verzierungen

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    الجمع بين المعمار الإسلامي والغربي

    مسجد خديجة في حي هاينرسدورف يوجد في حوزة الطائفة الأحمدية أيضا، ويجمع المسجد بين فنون المعمار الإسلامية والغربية. يبلغ طول مئذنة المسجد 12.5 مترا.

  • Informationstafel am Minarett

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    افتتاح مصحوب باحتجاجات

    جاء افتتاح هذا المسجد عام 2008 مصحوبا باحتجاجات قوية لكن إمام المسجد آنذاك عبدالباسط طارق استطاع كسب الثقة من خلال عمله وفقا لمبدأ "المحبة للجميع" كما حصل المسجد على دعم من مبادرة محلية للانفتاح على الآخر.

  • Der Gebetsraum verzichtet auf dekorative Elemente

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    بساطة في البناء

    تخلت المهندسة المعمارية موباشارا إلياس عن الزينة الملفتة للنظر واعتمدت على البساطة. تتسع الغرف السفلى للمبنى لنحو 250 شخصا كما يتوفر على جزء منفصل للنساء.

  • Gläubige vor der Grundstücksmauer der Sehitlik-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسجد ومركز ثقافي

    يلعب مسجد شيتليك في حي نويكولن البرليني دور المركز الثقافي أيضا. يتسع المسجد لنحو 1500 شخص وكان ضمن الأماكن التي اختار الرئيس الألماني يواخيم غاوك زيارتها رسميا خريف عام 2012 عقب توليه منصب رئيس البلاد.

  • Der islamische Friedhof vor dem Eingang der Sehitlik-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مدفن إسلامي

    بني المسجد في ثمانينات القرن الماضي بجانب مدفن شيتليك الإسلامي ثم شهد عمليات توسعة كبيرة لاحقا. كان ملك بروسيا فيلهيلم الأول قد أعطى قطعة الأرض الخاصة بالمدفن للجالية التركية عام 1866. واليوم يشهد المدفن مراسم العزاء فقط أما الدفن فيتم في مدافن أخرى داخل ألمانيا كما يتم نقل بعض الجثث لتدفن في الوطن الأم.

  • Eine Besuchergruppe hört im Gebetsraum einen Vortrag

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    تبادل ثقافي

    يحاول مسجد شيتليك التواصل مع غير المسلمين من خلال دورات تعريفية يومية داخل المسجد بالإضافة للحلقات النقاشية العامة حول مواضيع لها صلة بالإسلام. تتعرف مجموعات الزوار التي تشارك في هذه الدورات التعريفية على المسجد من الداخل وعلى المبادئ الأساسية للإسلام.

  • Das Maschari-Center am Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مركز إسلامي

    من الصعب التعرف على المسجد من الخارج للوهلة الأولى إذ أن المبنى متناسق تماما مع شكل المباني المجاورة له. مسجد عمر بن الخطاب في قلب منطقة كرويتسبرغ هو جزء من مركز إسلامي. يضم المبنى بجانب أماكن الصلاة ، محلات تجارية متنوعة بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن.

  • Ein Waschraum im Keller des Maschari-Zentrums

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مكان مميز للوضوء

    يتميز المكان المخصص للوضوء في قبو المركز بالفخامة والتصميم الجميل. يمكن هنا القيام بالوضوء قبل الصعود للأماكن المخصصة للصلاة.

  • Reiche Verzierungen an der Decke des Gebetsraums

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسلمون من كل مكان

    تتسع ساحة الصلاة هنا لنحو ألف شخص. غالبية رواد المسجد من أصحاب الأصول التركية لكن مسلمين من العرب والأفارقة والبوسنيين يحضرون للصلاة هنا أيضا. خطبة الجمعة في المسجد باللغة العربية مصحوبة بترجمة للألمانية والتركية من خلال شاشتين مثبتتين على الجدران.

  • Mit Gras bewachsene Kuppel im Innenhof

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    قبة خضراء

    تطبيقا لقوانين البناء في برلين تمت زراعة سقف قبة المسجد في القبو الخلفي إذ تحتم القوانين وجود سقف مزروع في هذا الجزء من المبنى. وللمسجد قبة زجاجية في الجهة الأمامية.

    الكاتب: تيل شتريتسل/ماكس تساندر/ ابتسام فوزي


مختارات

شرطة هيسن تعتقل تونسي يشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا

اعتقل تونسي يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم في ألمانيا، خلال حملة أمنية مكثفة في ولاية هيسن شارك فيها 1100 شرطي، قاموا بتفتيش ومداهمة مسجدا وعشرات المنازل. (01.02.2017)  

ألمانيا: مداهمة مسجد ومنازل مسؤولي جمعية سلفية

في إطار حملتها ضد الجمعيات الإسلامية التي تحضّ على التطرف والكراهية وتجنيد الجهاديين، قامت الشرطة الألمانية بحملة مداهمة وتفتيش لمسجد ومنازل مسؤولي إحدى جمعيات السلفيين في ولاياة ساكسونيا السفلي. (28.07.2016)  

إغلاق مسجد في ألمانيا بتهمة الترويج لـ "داعش"

للمرة الأولى في ألمانيا يتم إغلاق مسجد في إطار التصدي لـ "داعش"، إذ داهمت شرطة بريمن مسجدا ضمن حملة لمكافحة التنظيم المتطرف. وتشير المعلومات إلى أن أكثر من 500 شخص سافروا من ألمانيا للالتحاق بالتنظيم. (05.12.2014)  

أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

تحتضن العاصمة الألمانية برلين أكثر من ثمانين مسجدا يتنوع طابع بنائها بين الأصالة والتجديد. وقد أصبحت هذه المساجد جزءا من تاريخ المدينة، كما أنها تعكس التنوع الثقافي والديني الذي تتسم به برلين. (14.04.2014)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  