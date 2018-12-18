الشرطة تداهم مسجداً في برلين بسبب شكوك حول تمويل الإرهاب

قال مكتب المدعي العام في برلين إن الشرطة الألمانية داهمت اليوم الثلاثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2018) مسجد "الصحابة" في منطقة فدينغ بشمال برلين، وأضاف المكتب في تدوينة على موقع "تويتر" أن إمام المسجد أحمد أ (45 عاما) الذي يكنى باسم "أبو البراء"، مشتبه به في أنه قدَّم أموالا لـ"جهادي" في سوريا بغرض تنفيذ "أعمال إجرامية إرهابية".

وفي تدوينة ثانية أضاف مكتب المدعي العام في برلين أنه منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء تقوم شرطة برلين بتفتيش العديد من الأشياء من بينها ملحقات مسجد الصحابة بسبب دعوى قضائية بشأن "تمويل إرهاب" رفعتها النيابة العامة.

وقالت الشرطة في برلين إنها ذهبت لتفيش المسجد مع موظفي مكتب مكافحة الجرائم وقوات خاصة، ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل أخرى عن العملية.

هذا، ولم يرد حتى ساعة إعداد هذا الخبر تعليق من إمام مسجد الصحابة في برلين أو أي محام يمثله.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)