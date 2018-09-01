الشرطة تحقق في "دوافع إرهابية" لحادث طعن في أمستردام

أعلنت سلطات العاصمة الهولندية أمستردام السبت (الأول من سبتمبر/ أيلول 2018) أن الشرطة ستركز بحثها حول وجود دافع إرهابي لحادث الطعن الذي نفذه شخص من أصول أفغانية أمس الجمعة في مدخل محطة القطار الرئيسية، والذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.

ويستند الاشتباه في وجود دافع إرهابي للحادث، حسبما صرحت سلطات مدينة أمستردام، إلى الأقوال الأولية التي أدلى بها المشتبه به الأفغاني، البالغ من العمر 19 عاماً والحاصل على تصريح إقامة في ألمانيا.

وكانت الشرطة قد أحبطت محاولة الشاب الهرب بإطلاق النار، وأدى ذلك إلى إصابته في بطنه. وأضافت سلطات المدينة أن المقر السكني للشاب الأفغاني في ألمانيا تم تفتيشه بناءً على طلب من السلطات القضائية الهولندية قدمته إلى السلطات الألمانية. وأوضحت سلطات أمستردام أن من بين الأشياء التي تم ضبطها العديد من أجهزة تخزين بيانات.

يذكر أن المجني عليهما في هذا الهجوم هما سائحان من الولايات المتحدة. وكانت الشرطة الهولندية قد ذكرت في وقت سابق أنها لا تعتقد أنه تم استهداف الضحيتين عن عمد، لكنها لم تكشف عن الدافع وراء الهجوم.

وقال السفير الأمريكي إلى هولندا، بيتر هويكسترا، في بيان: "إننا على علم بأن الضحيتين مواطنان أمريكيان كانا يزوران هولندا، ونحن على اتصال بهما وبأسرتيهما". وأضاف: "نتمنى لهما الشفاء العاجل ونعمل عن كثب مع مدينة أمستردام لتقديم المساعدة لهما ولأسرتيهما".

ي.أ/ ح.ع.ح (د ب أ)