الشرطة تبحث عن إرهابيين ألمانيين سابقين من الجيش الأحمر

تفتش السلطات الألمانية عن عضوين سابقين في جماعة الجيش الأحمر اليسارية الإرهابية، التي تأسست عام 1970 وأعلنت حل نفسها عام 1998.

أعلن متحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، الثلاثاء (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، عن تنفيذ حملات تفتيش جديدة بحثاً عن الإرهابيين السابقين في جماعة الجيش الأحمر، بوركهارد غارفيغ وإرنست-فولكر شتاوب. وأوضح المتحدث أن المحققين فتشوا رجلاً وشقة في حي غالوس بمدينة فرانكفورت بالإضافة إلى تفتيش شقة هذا الرجل في حي فريدريشسهاين في برلين.

وأكد المتحدث أن الرجل المشار إليه يعتبر "شخصاً غير مشتبه به". وأوضح أن أمر التفتيش القضائي الذي صدر بناء على طلب من الادعاء في مدينة فيردن، تعلق بالشقتين والرجل نفسه، ولكنه مرتبط بالبحث الجاري عن غارفيغ وشتاوب. وخلال عمليات التفتيش، تحفظ المحققون على أحراز من بينها "أحراز رقمية"، وقال المتحدث إنه يجري الآن تحليل هذه الأحراز. ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل إضافية عن العملية أو الرجل.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على دانيلا كليته، الإرهابية السابقة في جماعة الجيش الأحمر، بالعاصمة الألمانية برلين في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وتعد جماعة الجيش الأحمر، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز وأنشط الجماعات اليسارية المسلحة بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية. ونفذت الجماعة الإرهابية اليسارية العديد من العمليات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتجري التحقيقات منذ سنوات ضد بوركهارد غارفيغ (56 عاماً) وإرنست-فولكر شتاوب (70 عاماً) ودانيلا كليته (66 عاماً) بتهم الشروع في القتل وارتكاب سلسلة من جرائم السطو الخطيرة في الفترة بين عامي 1999 و2016. ويعتقد أنهم نفذوا في تلك الفترة عمليات سرقة استهدفت شاحنات نقل أموال ومحلات سوبر ماركت، خاصة في ولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا، بهدف تمويل حياتهم السرية. ومع ذلك، فإن هذه الجرائم لم تكن ذات خلفية إرهابية.

وينتمي الثلاثة إلى ما يعرف بـ "الجيل الثالث" من منظمة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة. وكانت الجماعة التي قتلت أكثر من 30 شخصاً، أعلنت عن حل نفسها في عام 1998.

وتم تحريك دعوى قضائية ضد دانيلا كليته في الوقت الحالي. وبعد فترة وجيزة من اعتقال كليته، صادرت السلطات منزلاً متنقلاً في حي فريدريشسهاين في برلين، حيث يعتقد أن بوركهارد غارفيغ كان يعيش تحت اسم مستعار هو مارتن. بالإضافة إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن بوركهارد غارفيغ كان أقام أيضاً في هامبورغ حيث قالوا إنهم شاهدوه هناك أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

خ.س/ف.ي (د ب أ)