الشرطة تؤكد: جميع ضحايا الشاحنة البريطانية مواطنون صينيون

أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس (24 أكتوبر/تشرين الأول) بأن الضحايا الذين عثرت الشرطة البريطانية على جثثهم يوم الأربعاء في شاحنة بمنطقة إسيكس الصناعية قرب العاصمة لندن قادمة من بلجيكا إلى بريطانيا، هم جميعاً مواطنون صينيون.
لتتأكد بذلك صحة تقارير إعلامية منها ما ذكرته بي بي سي وسكاي نيوز، بخصوص أن جميع الضحايا التسعة والثلاثين هم صينيون.
والضحايا هم 31 رجلاً وثمانية نساء وشابة صغيرة كان يعتقد في البداية أن تكون في عمر المراهقة، بحسب ما قالت شرطة مدينة إسكس. وأكد ممثلو الادعاء في بلجيكا أنه تم شحن الحاوية من ميناء زيبروغ يوم الثلاثاء.
واستجوبت شرطة مقاطعة إسكس رجلا يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية، كان تم اعتقاله للاشتباه في تورطه في الجريمة، إثر العثور على الجثث صباح أمس، مشيرة في تغريدة لها بأن المشتبه به لايزال قيد الاحتجاز. وذكرت صحيفة "بلفاست تليغراف" أن الشرطة في أيرلندا الشمالية داهمت مبنييْن الليلة الماضية في إحدى القرى، حيث كان يعيش سائق الشاحنة وأسرته.
شرطة اسكس:هذا مانعرفه حتى الآن!
وقالت الشرطة في بيان لها إنه "ومنذ الأمس يواصل المحققون العمل لمعرفة أسباب حالات الوفاة المأساوية في هذا الحدث الرهيب، والذي أدى إلى إطلاق أكبر تحقيق في جرائم القتل في تاريخ قواتنا الأمنية". وأضافت الشرطة: "يستمر عملنا اليوم ، وفي المستقبل المنظور، بهدف التركيز على تزويد الضحايا وأحبائهم بتحقيق مليء بالكرامة والرحمة والاحترام لهؤلاء الذين فارقوا الحياة.. لدينا خطوط واسعة النطاق في التحقيق الذي سيكون شاملاً، ما يعني أننا قد لا نحصل على جميع الإجابات على الفور".
والحقائق المتوفرة إلى غاية اللحظة لدى الشرطة، تفيد بدخول الحاوية الخاصة بالشاحنة إلى البلاد عبر هولهيد يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، قادمة من دبلن. بعد ذلك تمّ جمع الشاحنة التمسجلة بهنغاريا قبل نحو عام ونصف بالحاوية، ليتم السفر من زيبروغ في ميناء بورفليت في حوالي الساعة 12:30 صباحًا في 23 أكتوبر/تشرين الأول. وغادرت الشاحنة والحاوية المنفذ بعد وقت قصير من الساعة 1.05 صباحًا.
وتم استدعاء خدمة الإسعاف بشرق إنجلترا إلى حديقة ووترغلاد الصناعية في إيسترن أفينيو قبل وقت قصير من تمام الساعة 1.40 صباح يوم الأربعاء 23 أكتوبر / تشرين الأول. وبعد العثور على الجثت أبلغت خدمة الإسعاف شرطة المدينة.
وطالبت الشرطة أي شخص لديه معلومات بشأن الواقعة الاتصال بها أو ارسال معلومات إلى موقع الإبلاغ عن الحوادث في المملكة المتحدة.
ع.ح./ و.ب. (د ب ا ، رويترز)
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