الشرطة اليونانية تعتقل عشرات المتورطين بتهريب مهاجرين

أعلنت الشرطة اليونانية أنها قبضت على أكثر من 40 شخصا متهمين بالتورط في شبكة اقدمت على تهريب أكثر من 2300 مهاجر عبر حدود البلاد. وقالت يوم الجمعة (31 مارس/ آذار) الشرطة في بيان إن هناك 55 شخصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي قدمت أكثر من 2500 وثيقة مزورة.
وكانت شبكة التهريب التي نفذت عملياتها من أثينا وسالونيك تمتلك أربع ورش لأغراض التزييف وتزوير الوثائق، بالإضافة إلى 12 شقة لإخفاء المهاجرين حسب المصدر نفسه.
وتم القبض على أكثر من 80 مهاجرا وترحيلهم. ووفقا للشرطة، فإن الشبكة تتقاضى ما يصل إلى 10 آلاف يورو للشخص الواحد مقابل خدماتها، ويقدر دخل العصابة منذ منتصف عام 2022 بأكثر من تسعة ملايين يورو.
في ذات السياق طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي للجدار الحدودي لبلاده مع تركيا. وقال ميتسوتاكيس لوكالة فرانس برس على هامش زيارة لموقع الجدار على نهر إيفروس شمال شرق اليونان "حان الوقت لكي يفكر الاتحاد الأوروبي بجدية في توفير أموال أوروبية لهذا النوع من المشاريع".
أكد الاتحاد الأوروبي أنه ليست هناك أموال لتمويل مشاريع بناء سياجات على الحدود
توسيع السياج الحدودي
وتخطط أثينا لتوسيع السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وطوله حاليا 37,5 كيلومترا، بمقدار 35 كيلومترا إضافية مبدئيا لمنع عبور المهاجرين من تركيا، سواء وافق الاتحاد الأوربي على تمويل المشروع أم لا. وتقول أثينا إنها منعت عبور أكثر من ربع مليون مهاجر للنهر العام الماضي. وقال ميتسوتاكيس "أقول لكل هؤلاء الذين يعارضون: مع أو بدون الأموال الأوروبية، سيتم إنهاء تشييد السياج".
وكانت البلاد في قلب أزمة المهاجرين في أوروبا في منتصف العقد الماضي، عندما سافر ملايين اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق إلى القارة. منذ ذلك الحين اتخذت اليونان موقفًا متشددًا، حيث رفضت مناشدات تركيا والمنظمات الدولية للسماح لمزيد من المهاجرين عبور حدودها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفض طلب أثينا لبناء السياج الإضافي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 طلبت 12 دولة بينها اليونان، من الاتحاد الأوروبي تمويل هذا النوع من الحواجز للتصدي لوصول المهاجرين عبر بيلاروسيا.
وفي قمة الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط، طالبت النمسا واليونان، من بين دول أخرى، بأموال من الاتحاد الأوروبي لإقامة حواجز على الحدود الخارجية. وفي يناير/ كانون الثاني، أكدت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون أنه لا توجد أموال متاحة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل مثل هذه المشاريع.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان أثينا بصد وإعادة المهاجرين إلى تركيا بشكل غير شرعي، وتقول المنظمات إن الاتحاد الأوربي يتسامح مع ذلك عبر صمته. في حين تكرر اليونان دائما أنها تحمي حدودها التي هي حدود الاتحاد الأوروبي أيضا من الهجرة غير الشرعية.
ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب)
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
عبور في حضن أب لاجئ
أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين
يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
الأعداد في تزايد مستمر
رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
قنابل الغاز في مواجهة النازحين
يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
مخاطر على نهر ايفروس الحدودي
حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس
احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية
في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
مفاجأة غير سارة للاجئين!
تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد