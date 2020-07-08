الشرطة الهولندية تتهم عصابة مخدرات بممارسة التعذيب

قالت الشرطة الهولندية اليوم الأربعاء (الثامن من تموز/ يوليو 2020) إن عصابة لتهريب المخدرات كانت تقف وراء الزنازين المؤقتة وغرفة التعذيب التي عثر عليها في حاويات شحن في البلاد.
وذكرت الشرطة أن المشتبه به الرئيسي هو رجل عمره 40 عاما من لاهاي خضع للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات. وأفاد الإعلام المحلي بأنه ينتمي إلى واحدة من أكبر شبكات المخدرات في البلاد.
وعثرت الشرطة أمس الثلاثاء على عدد من حاويات الشحن تم تعديل الهدف من استخدامها لاحتجاز وتعذيب رهائن في مدينة فوشه بلونتاجه جنوبي البلاد، بعد أسبوعين من إلقاء القبض على ستة مشتبه بهم.
وبدا أن ستاً من الحاويات كانت مخصصة كزنزانات سجن وزودت بعازل للصوت ومراحيض محمولة وأصفاد على الأسقف والأرضيات. أما الحاوية السابعة، التي أشار إليها المشتبه بهم على أنها "غرفة التعامل"، فقد احتوت على مقعد طبيب أسنان مع أدوات جراحية، وكماشة ومقصات والتي كان الغرض منها، بحسب الادعاء في روتردام، التعذيب.
عصابة مخدرات جهزت حاويات في جنوب هولندا بعازل للصوت وأصفاد وغيرها لاستخدامها في تعذيب رهائن بمدينة فوشه بلانتاجه.
وعلى الرغم من استخدام التعذيب أحيانا كوسيلة لممارسة الضغط في العصابات الإجرامية، فهذه هي المرة الأولى التي تعثر فيها الشرطة على غرف مجهزة خصيصا لهذا الغرض. وقال متحدث باسم الشرطة: "هذا يمثل بعدا جديدا حتى بالنسبة للمجرمين". وأضافت الشرطة أن الحاويات لم تستخدم. ولعدة أشهر، اعترضت الشرطة مكالمات هاتفية ورسائل للمشتبه بهم عبر منصة إنكروتشات المشفرة، والتي تم اختراقها من جانب محققين أوروبيين قبل شهرين.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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أخطر المدن في العالم
مدينة بالميرا الكولومبية
احتلت مدينة بالميرا الكولومبية المركز الثاني والثلاثين في قائمة المدن الأخطر في العالم، حسب تصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويبلغ معدل الجريمة في المدينة 37.66 حالة قتل لكل 100 ألف من السكان. وتشتهر المدينة بارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين دخلوا حرباً مفتوحة مع القوات الكولومبية.
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أخطر المدن في العالم
غواتيمالا دي لا أسونسيون
مدينة غواتيمالا دي لا أسونسيون هي عاصمة غواتيملا وكانت في المركز الخامس والعشرين في قائمة المدن الأخطر في العالم بنسبة 41.90 حالة لكل 100 ألف شخص. وغواتيملا هي من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى وشهدت حروباً أهلية دامية وتعد من أفقر عشرة بلدان في أمريكا اللاتينية.
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أخطر المدن في العالم
ديترويت الأمريكية
تشتهر مدينة ديترويت الأمريكية بأنها مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة. لكن انسحاب الكثير من الشركات الكبرى فيها وإفلاس المدينة قادها إلى تبوؤ المركز الثاني والعشرين في قائمة المدن الخطرة في العالم بسبب الارتفاع الكبير لمعدلات القتل والجريمة المنظمة فيها.
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أخطر المدن في العالم
سانت لويس الأمريكية
تشهد مدينة سانت لويس الأمريكية من حين إلى آخر تظاهرات واحتجاجات ضد قمع الشرطة للمواطنين، لكن الشرطة تبدو عاجزة عن حماية المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات القتل في المدينة، والتي جعلتها تقفز إلى المركز التاسع عشر عالمياً بنسبة 49.93، وإلى المركز الأول على صعيد الولايات المتحدة.
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أخطر المدن في العالم
كيب تاون بجنوب أفريقيا
كيب تاون في جنوب أفريقيا هي المدينة الأخطر في العالم خارج أمريكا اللاتينية. يبلغ عدد سكان المدينة نحو ثلاثة ملايين نسمة ويبلغ معدل جرائم القتل فيها 60 جريمة لكل 100 ألف شخص، وهي تحتل بذلك المركز الرابع عشر عالمياً.
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أخطر المدن في العالم
ديستريتو سنترال في هندوراس
مدينة ديستريتو سنترال في هندوراس حصلت على المركز الخامس بمعدل جرائم قتل يصل إلى 77.65. ويقطن هذه المدينة 850 ألف شخص وتعد مركزاً للعصابات المنظمة.
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أخطر المدن في العالم
مدينة جواو بيسوا البرازيلية
احتلت مدينة جواو بيسوا البرازيلية المركز الأول على صعيد البرازيل والمركز الرابع في قائمة أخطر المدن في العالم، إذ وصلت فيها معدلات القتل إلى 79.41 لكل 100 ألف شخص. وتقع المدينة على الساحل ويسكنها نحو 770 ألف شخص وكانت تعرف بالمدينة التي "تشرق فيها الشمس أولاً" لوقوعها في أقصى القارة.
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أخطر المدن في العالم
أكابولكو المكسيكية
أكابولكو المكسيكية هي مدينة وميناء بحري تقع على ساحل المحيط الهادي ويسكنها أكثر من 670 ألف شخص وتشتهر بمنتجعاتها السياحية والحياة الليلية فيها. لكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من أخطر المدن في العالم وأخطر مدينة في المكسيك، إذ يبلغ معدل القتل فيها 104.16 لكل مائة ألف شخص.
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أخطر المدن في العالم
كاراكاس الفنزويلية
أما العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فحلت في المركز الثاني في قائمة المدن الأخطر في العالم وفقاً لتصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويسكن المدينة أكثر من 3.3 مليون شخص ويبلغ معدل القتل في المدينة 115.98 لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن في العالم
سان بيدرو سولا في هندوراس
تقع سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس ويبلغ تعداد سكان المدينة أكثر 800 ألف شخص، وتحتل المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الخطرة بسبب الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة جرائم القتل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد في هندوراس وفي سان بيدرو سولا بالتحديد. وصل معدل القتل فيها إلى 171.20 لكل مائة ألف شخص.
الكاتب: زمن البدري