 الشرطة الهولندية: أدلة بشأن الدافع الإرهابي لاعتداء أوتريخت | أخبار | DW | 19.03.2019

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أخبار

الشرطة الهولندية: أدلة بشأن الدافع الإرهابي لاعتداء أوتريخت

أعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار في اوتريخت باتت "جدية" بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيسي، مع التأكيد على عدم وجود علاقة مباشرة تربطه بالضحايا.

Niederlande, Utrecht: Mehrere Verletzte und ein Todesopfer (picture-alliance /ANP/R. van Lonkhuijsen)

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء (19 آذار/ مارس 2019) أن هناك أدلة على وجود دافع إرهابي وراء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت أمس الاثنين. وذكرت الشرطة أن الدليل على ذلك خطاب تم العثور عليه في السيارة التي فر بها المشتبه به، مضيفة أنه ليس من المستبعد أيضاً وجود دوافع أخرى. وقالت النيابة العامة والشرطة في بيان إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى كما وطبيعة الوقائع". بيد أن السلطات الهولندية قالت إنها "لا تستبعد" وجود دوافع أخرى.

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قال مكتب الادعاء العام الهولندي مساء الخميس أن رجال الأمن اعتقلوا سبعة أشخاص لم تكشف هوياتهم يشتبه في تخطيطهم "لهجوم إرهابي كبير" في إحدى المناسبات الكبرى، وذلك باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشنيكوف، حسب البيان الرسمي. (27.09.2018)

في هولندا، طالبت إحدى رابطات المساجد من مركز إدارة تويتر في الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء حساب السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، "لنشره رسائل كراهية" كما نقلت صحيفة هولندية عن الجمعية الثقافية التركية الاسلامية. (06.11.2018)

كما ذكرت الشرطة أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين المشتبه به وضحايا الواقعة. وكانت هناك تكهنات حول وجود علاقة بين المشتبه به والضحايا.

وكانت الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، وهو رجل مولود في تركيا يُدعى جوكمين تي. (37 عاماً)، مساء أمس الاثنين عقب ساعات من ملاحقته. ولم يتضح بعد عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم لصلتهم بالحادث. وقال عمدة المدينة  يان فان زانين اليوم الثلاثاء إنه جرى الإفراج عن شخصين تم اعتقالهما لصلتهما بالحادث. وأضاف لإذاعة هولندا أنه اتضح أنهما ليس لهما علاقة بالحادث. ومع ذلك فإنه بعد فترة قصيرة، نشرت الشرطة تغريدة قالت فيها إن ثلاثة مشتبه بهم مازالوا قيد الاحتجاز.

وأسفر الاعتداء، الذي وقع في أحد قطارات الضواحي، عن مقتل ثلاثة أفراد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة وأربعة بجروح طفيفة.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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مختارات

أمستردام

أمستردام عاصمة هولندا تقع على ضفاف نهر الأمستل وتشتهر بكثرة قنواتها وضيق شوارعها. تعتبر أمستردام مركزاً ثقافيا وفنيا حيويا للبلاد, وتشتهر بمعارضها الفنية. ويشتهرالهولنديون بإنتاج الأجبان فهناك بقالات للأجبان فقط. (04.02.2013)  

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