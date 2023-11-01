الشرطة: القنبلة في محطة قطارات بفرانكفورت كانت قابلة للانفجار

كشفت الشرطة الألمانية بأنها تفترض أن القنبلة اليدوية التي تمّ العثور عليها في محطة مزدحمة لقطار الضواحي ومترو الأنفاق في قلب مدينة فرانكفورت أمس الثلاثاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) كانت قابلة للانفجار.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء (الأول من نوفمبر/ تشرين ثان 2023)، إنّ "الفحوص أظهرت وجود شحنة ناسفة داخل القنبلة اليدوية، ومن ثم فإنها كانت تعمل". وأكد المتحدث أيضا أن القنبلة كانت مؤَمَّنَة مشيرا إلى أن "المسمار المعلق كان لا يزال داخلها"، وقال إن القنبلة تخضع الآن للفحص، لكنه ذكر أنه لم يصدر تقرير بعد.

وأضاف المتحدث إنه لا تتوافر في الوقت الحالي أدلة على وجود محاولة لشنّ هجوم أو وجود خلفية سياسية لهذه الحادثة. ونوّه إلى أنه لا يزال البحث جاريّاً عن مشتبه به صورته كاميرات المراقبة، وأردف:" الخلفيات لا تزال غير واضحة ونحن نحقق في كل الاتجاهات".

وتم العثور على القنبلة اليدوية صباح أمس في الطابق رقم (بي) في محطة هاوبتفاخه أي في الطابق الأسفل للمحطة. وأبلغ العديد من المارة في وقت سابق الشرطة بعد أن اكتشفوا جسماً مشبوهاً على الأرض بجوار أحد الجدران.

وتبحث الشرطة عن رجل مشتبه به، وقال المتحدث إن تحليل صور كاميرات المراقبة أظهر بالدرجة الأولى أن "رجلاً مجهولاً كان يتحرك بشكل مثير للريبة في الطابق بي والطابق "سي" من المحطة". وأضاف أن هذا الشخص المجهول وضع القنبلة اليدوية في منطقة الطابق "بي"، ثم فرّ سيراً على الأقدام صوب بوابة ايشنهايمر.

ويبحث المحققون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن المزيد من الشهود المحتملين وأعلنوا بعد ساعات قليلة من العثور على القنبلة تخصيص خطٍّ هاتفي لتلقي إفادات عن الحادثة.

وتعد محطة هاوبتفاخه الواقعة تحت الأرض والواقعة عند شارع تسايل التجاري نقطة ربط لوسائل النقل المحلية في فرانكفورت. ونظرا لتطويق المحطة على نطاق واسع، لم تتوقف قطارات "إس بان" ومترو الأنفاق في المحطة في ساعة الذروة الصباحية أمس وكانت تمر عبر المحطة دون التوقف فيها.

ع.غ/ و.ب (د ب أ)