 الشرطة: القنبلة في محطة قطارات بفرانكفورت كانت قابلة للانفجار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.11.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الشرطة: القنبلة في محطة قطارات بفرانكفورت كانت قابلة للانفجار

قالت الشرطة الألمانية إن القنبلة اليدوية التي عُثر عليها في محطة مزدحمة بمدينة فرانكفورت كانت قابلة للانفجار، مؤكدة إنه لا تتوافر حتى الآن أدلة على وجود محاولة لشنّ هجوم أو وجود خلفية سياسية للحادثة.

تم العثور على القنبلة اليدوية صباح أمس في الطابق رقم (بي) في محطة هاوبتفاخه أي في الطابق الأسفل للمحطة.

تم العثور على القنبلة اليدوية صباح أمس في الطابق رقم (بي) في محطة هاوبتفاخه أي في الطابق الأسفل للمحطة.

كشفت الشرطة الألمانية بأنها تفترض أن القنبلة اليدوية التي تمّ العثور عليها في محطة مزدحمة لقطار الضواحي ومترو الأنفاق في قلب مدينة فرانكفورت أمس الثلاثاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) كانت قابلة للانفجار.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء (الأول من نوفمبر/ تشرين ثان 2023)، إنّ "الفحوص أظهرت وجود شحنة ناسفة داخل القنبلة اليدوية، ومن ثم فإنها كانت تعمل". وأكد المتحدث أيضا أن القنبلة كانت مؤَمَّنَة مشيرا إلى أن "المسمار المعلق كان لا يزال داخلها"، وقال إن القنبلة تخضع الآن للفحص، لكنه ذكر أنه لم يصدر تقرير بعد.

مختارات

وأضاف المتحدث إنه لا تتوافر في الوقت الحالي أدلة على وجود محاولة  لشنّ هجوم أو وجود خلفية سياسية لهذه الحادثة. ونوّه إلى أنه لا يزال البحث جاريّاً عن مشتبه به صورته كاميرات المراقبة، وأردف:" الخلفيات لا تزال غير واضحة ونحن نحقق في كل الاتجاهات".

وتم العثور على القنبلة اليدوية صباح أمس في الطابق رقم (بي) في محطة هاوبتفاخه أي في الطابق الأسفل للمحطة. وأبلغ العديد من المارة في وقت سابق الشرطة بعد أن اكتشفوا جسماً مشبوهاً على الأرض بجوار أحد الجدران.

وتبحث الشرطة عن رجل مشتبه به، وقال المتحدث إن تحليل صور كاميرات المراقبة أظهر بالدرجة الأولى أن "رجلاً مجهولاً كان يتحرك بشكل مثير للريبة في الطابق بي والطابق "سي" من المحطة". وأضاف أن هذا الشخص المجهول وضع القنبلة اليدوية في منطقة الطابق "بي"،  ثم فرّ سيراً على الأقدام صوب بوابة ايشنهايمر.

ويبحث المحققون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن المزيد من الشهود المحتملين وأعلنوا بعد ساعات قليلة من العثور على القنبلة تخصيص خطٍّ هاتفي لتلقي إفادات عن الحادثة.

وتعد محطة هاوبتفاخه الواقعة تحت الأرض والواقعة عند شارع تسايل التجاري نقطة ربط لوسائل النقل المحلية في فرانكفورت. ونظرا لتطويق المحطة على نطاق واسع، لم تتوقف قطارات "إس بان" ومترو الأنفاق في المحطة في ساعة الذروة الصباحية أمس وكانت تمر عبر المحطة دون التوقف فيها.

ع.غ/ و.ب (د ب أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

Demonstration von Pro-palästinensische Aktivisten in Duisburg-Hochfeld, rund 110 Demonstranten zogen durch den Stadtteil und rechtfertigen den Angriff der Hamas gegen Israel, Duisburg, NRW, Deutschland

ألمانيا - الممنوع والمسموح في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين 25.10.2023

شهدت ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بينما حظرت السلطات بعضها الآخر. ماذا يقول القانون بألمانيا؟

19.10.2023+++ German Chancellor Olaf Scholz addresses the lower house of parliament Bundestag in a government statement about the upcoming European Council meeting in Berlin, Germany, October 19, 2023. REUTERS/Annegret Hilse

المستشار الألماني: "من يهاجمون اليهود.. يهاجموننا جميعا" 20.10.2023

في ظل زيادة التوترات في العاصمة الألمانية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس دعمه لليهود في بلاده وذلك بعد إلقاء قنبلة حارقة على مبنى يضم مؤسسات يهودية في برلين.

20.07.2023+++ Kleinmachnow - Polizeifahrzeuge sind bei einer Suchaktion nach einem freilaufenden gefährlichen Wildtier im Bereich der südlichen Landesgrenze von Berlin zu sehen. Ein gefährliches Wildtier ist in der Nacht zum Donnerstag in Brandenburg entlaufen und hat eine große Suchaktion ausgelöst. Wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, suchten Einsatzkräfte mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier.

شرطة برلين تحذر من حيوان مفترس هارب وتطلق حملة بحث واسعة 20.07.2023

حذرت السلطات في برلين من حيوان مفترس هارب في جنوب العاصمة الألمانية وطلبت من السكان الحذر وعدم الخروج من منازلهم، وأطلقت الشرطة عملية واسعة مستخدمة أيضاً المروحيات للبحث عن الحيوان الذي يعتقد أنه لبؤة.