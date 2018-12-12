الشرطة الفرنسية تعلن مقتل مهاجم ستراسبورغ

ذكر مصدران أمنيان متطابقان الخميس (13 كانون الأول/ ديسمبر 2018) أن الشرطة الفرنسية تمكنت من "تحييد" شريف شيخات، الذي تقول الشرطة إنه المسؤول عن تنفيذ اعتداء إرهابي في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ أول أمس الثلاثاء. وكانت الشرطة قد أنهت مساء اليوم عملية كبيرة لها في حي نودورف بمدينة ستراسبورغ، فيما أكد ممثلو الادعاء في فرنسا لوكالة الأنباء الألمانية اعتقال شخص خامس له صلة بالهجوم.

وقال المدعي العام إن المعتقل ليس من أفراد أسرة المتهم. والمعتقلون الأربعة الآخرون هم والدا شيخات واثنان من أشقائه. وأوضح ممثلو الادعاء أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما يرقد الرابع في حالة موت دماغي.

وفرّ المشتبه به مباشرة بعد الهجوم في سيارة أجرة إلى منطقة نودورف القريبة من وسط ستراسبورغ. وفتشت الشرطة شقته القريبة من موقع الحادث وعثرت حسب معلومات صحفية على قنبلة يدوية. وتفيد المعلومات الصحفية بأن شيخات يعتبر من أصحاب السوابق وتم حبسه في ألمانيا وسويسرا لسنوات عديدة، لكنه أصبح متشدداً خلال فترة سجنه واعتبرته السلطات الفرنسية وكذلك الألمانية من العناصر المصنفة "بالخطيرين".

جدير بالذكر أن الشرطة الألمانية في ولاية زارلاند المتاخمة لستراسبورغ قد ساهمت في عمليات التحري وقامت بتفتيش واسع النطاق لكل العربات القادمة من فرنسا والمسافرة إليها.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.ا)