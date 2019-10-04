الشرطة التركية تصادر أعلام مشجعي مونشنغلادباخ..والسبب!

لم تكن رحلة بعض جماهير فريق بوروسيا مونشنغلادباخ إلى تركيا بالأمر الهين. فبعدما تكبدت الجماهير الألمانية عناء السفر إلى تركيا، بهدف تشجيع فريقها أمام إسطنبول باشاك شهير، برسم دوري المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، حُرمت بعض الجماهير من واحدة من الوسائل الأساسية للتشجيع في عالم الساحرة المستديرة.

فقد ذكر صحيفة "شتوتغارته تسايتونغ" أن الشرطة التركية، صادرت أعلام جماهير فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لأنه تظهر عليها رموز مسيحية، وأضافت الصحيفة الألمانية أن أعلام جماهير بوروسيا مونشنغلاباخ تظهر شعار هذه المدينة الألمانية، حيث يُعد الصليب من بين الأشياء الأخرى الموجودة على هذا الشعار.

من جهته، عبر المدير الرياضي لفريق بوروسيا مونشنغلاباخ ماكس إيبرل عن غضبه الشديد من تصرف الشرطة التركية، مؤكداً أنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وأضاف إيبرل: "هذا يجعلني حزيناً للغاية لأنه في 2019 في أوروبا لدينا مثل هذه الحالات. حتى أن الشرطة تُملي علينا أي الأعلام التي سنأتي بها للملعب". وأردف: "هذه القاعدة غير موجودة".

وفي نفس السياق، أورد موقع "jungefreiheit" أن الشرطة التركية ألقت القبض على اثنين من أنصار فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لأنهما ضربا على ما يبدو الشرطة، وأضاف، وفقا لمعلومات مستقاة من وكالة الأنباء الألمانية د ب أ، أن مقاطع فيديو مصورة أثبت أن ذلك لم يحدث.

يشار إلى أن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، نجح في العودة إلى ألمانيا بنقطة ثمينة من تركيا عقب تعادله بهدف لمثله مع فريق إسطنبول باشاك شهير. ونجح الفريق الألماني في إدراك التعادل في الدقيقة الـ 90 من المباراة عن طريق باتريك هيرمان.

ر.م/ع.ش