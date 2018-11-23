الشرطة التركية تداهم فيلا في إطار التحقيقات حول مقتل خاشقجي

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية اليوم (الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بأن الشرطة داهمت فيلا مكونة من طابقين بالكلاب البوليسية، ودعمتها في عمليات البحث طائرات بدون طيار، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. وقد تم تركيز البحث على بئر في حديقة الفيلا الواقعة في بلدة ترمال. وذكرت صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة أن المحققين يشتبهون في أن رفات خاشقجي مدفونة هناك.

في سياق متصل، ذكرت الرئاسة المصرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى مصر اليوم الاثنين في زيارة تستغرق يومين. وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الزيارة ستتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي "تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك".

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وبدأ الأمير محمد يوم الخميس أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أثار غضبا دوليا. وتضمنت الجولة حتى الآن زيارة الإمارات والبحرين ومن المتوقع أن تشمل تونس أيضا.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ / رويترز)