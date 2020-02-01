الشرطة البريطانية تقتل رجلاً طعن آخرين في عمل "ذي صلة بالإرهاب"

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد (الثاني من شباط/فبراير 2020) إنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن في واقعة تتصل بالإرهاب وتعتقد "أن عددا من الأشخاص تعرضوا للطعن" في الحادث. وأضافت الشرطة "الشرطة أطلقت النار على رجل في ستريتهام (جنوب لندن). في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن. يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب".



م.أ.م/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)