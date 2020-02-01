 الشرطة البريطانية تقتل رجلاً طعن آخرين في عمل ″ذي صلة بالإرهاب″ | أخبار | DW | 02.02.2020

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أخبار

الشرطة البريطانية تقتل رجلاً طعن آخرين في عمل "ذي صلة بالإرهاب"

أعلنت الشرطة أنها قتلت رجلاً طعن عدداً من الأشخاص في حي ستريثام في لندن. وقالت الشرطة على تويتر "حتى الآن، نعتقد أن العديد من الأشخاص تعرضوا للطعن"، مضيفة "ندرس ملابسات" هذا العمل "الذي اعتبر أنه مرتبط بالإرهاب".

England Messerattacke in London (Getty Images/H. Adams)

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد (الثاني من شباط/فبراير 2020) إنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن في واقعة تتصل بالإرهاب وتعتقد "أن عددا من الأشخاص تعرضوا للطعن" في الحادث. وأضافت الشرطة "الشرطة أطلقت النار على رجل في ستريتهام (جنوب لندن). في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن. يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب".


م.أ.م/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • London Explosion in Underground (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    قالت خدمة الإسعاف في لندن إن 18 مصاباً نُقلوا إلى مستشفيات بعد إبلاغ شهود عن انفجار في قطار ركاب بمحطة في غرب المدينة، "ولا يُعتقد أن أيا منهم يعاني من إصابة خطيرة أو تشكل خطراً على حياته".

  • Großbritannien Explosion Metro Parsons Green (Reuters/Sylvain Pennec)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    وفيما قالت الشرطة البريطانية إن اعتداء لندن نُفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع، دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ الأمنية "كوبرا" لمناقشة "الحادث الإرهابي" في محطة لمترو انفاق.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (Imago/E-Press Photo.com)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    قتل 13 شخصا في "هجوم ارهابي" استهدف جادة لا رامبلا التي يقصدها عدد كبير من السياح في برشلونة الخميس (17 أب/أغسطس 2017)، بعد أن صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا ما اوقع ايضا عشرات الجرحى، بحسب السلطات الاقليمية.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (picture-alliance/AP Photo/O. Duran)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء في برشلونة، فيما صرح رئيس وزراء إقليم كتالونيا الإسباني، كارلس بوتشدمون، أن السلطات الإسبانية ألقت القبض على اثنين من المشتبه في ارتكابهما الهجوم.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (Reuters)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    وأثار الاعتداء موجة تنديد دولية وتضامنا كبيرا مع إسبانيا التي لم تتعرض في الاعوام الاخيرة لاعتداءات مماثلة ضربت العديد من العواصم الاوروبية. وندد القصر الملكي الاسباني ورئيس الوزراء ماريانو راخوي بالاعتداء. وأعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن مواساته لضحايا حادث الدهس الإرهابي، فيما أكد الأزهر في بيان رفضه "لكل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم".

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Reuters/H. McKay)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    مساء الأحد 4 يونيو/حزيران) قاد مهاجمون يشتبه بأنهم متشددون شاحنة صغيرة بسرعة كبيرة ودهسوا مارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا آخرين في شوارع قريبة مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، قبل أن تقتل الشرطة المهاجمين المفترضين الثلاثة.

  • Großbritannien Polizeieinsatz nach Explosion in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    تعرض حفل غنائي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي مساء يوم الاثنين (22 أيار/ مايو 2017) في مانشستر لهجوم انتحاري صنفته الشرطة حتى الآن على أنها شُنت على "خلفية إرهابية" في بهو بالقاعة عقب انتهاء الحفلة.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً، حسب إحصاءات أولية، وإلى إصابة نحو 60 شخصاً. وقالت الشرطة إن أطفالاً بين قتلى الهجوم ومن المرجح ارتفاع عدد القتلى بسبب الاصابات الخطيرة بين الجرحى.

  • Bayern Attacke in Regionalzug bei Würzburg-Heidingsfeld Blutfleck

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه لاجئ أفغاني مسلح بفأس في إحدى قطارات ألمانيا، ليصبح رقما في القائمة الطويلة للأعمال الإرهابية التي نفذتها مجموعات وتنظيمات إسلامية إرهابية.

  • Bekennervideo Mutmaßlicher Attentäter von Würzburg

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    وقال "داعش" من خلال وكالته "أعماق" إن اللاجئ الأفغاني "نفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف" التي تقاتل "داعش".

  • Frankreich Lastwagen-Anschlag in Nizza

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    وتبنى تنظيم "داعش" المتطرف قبلها بأيام قليلة الهجوم الذي نفذه تونسي بشاحنة دهس بواسطتها جمعاً كبيراً من الناس في مدينة نيس في جنوب فرنسا ما تسبب بمقتل 84 شخصاً وأثار صدمة في البلاد.

  • Belgien Brüssel Innenstadt Metro Station Maelbeek Feuerwehr

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    هزت هجمات إرهابية دامية بروكسل (22 آذار/ مارس 2016)، إذ أودى انفجاران في مطارها الدولي إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل، وانفجار آخر في إحدى محطات المترو ما دفع بعدة عواصم أوروبية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.

  • Terroranschläge erschüttern Dänemark

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في شباط/فبراير 2015، فتح شاب من أصول فلسطينية النار على جلسة نقاش حول التيارات الإسلامية و حرية التعبير، تزامنا مع هجوم ثان استهدف كنيسا يهوديا.

  • Frankreich Terror Presse Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    مجلة "شارلي إبيدو" الفرنسية تعرضت في مقرها بباريس لهجوم في شهر كانون ثان/ يناير 2015 من قبل إسلاميين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، كما قتل منفذا العملية لاحقا.

  • Belgien / Anschlag / Jüdisches Museum Brüssel

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في شهر أيار/ مايو 2014 قام جهادي فرنسي عائد من سوريا بهجوم مسلح على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

  • Flughafen Kontrolle Terrorismus

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في آذار/مارس 2011 قام الباني بقتل جنديين أمريكيين، وجرح اثنين آخرين عند فتحه النار على حافلة كانت تقل جنودا أمريكيين بمطار فرانكفورت في ألمانيا.

  • Terroranschlag in Stockholm 2010

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في كانون الأول /ديسمبر 2010 وقع انفجار في العاصمة السويدية ستوكهولم، أوقع قتيلا وجريحين، حسب مصادر أمنية رجحت بأن القتيل كان منفذ العملية.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    أصدرت محكمة دوسلدورف في آذار/ مارس 2010 أحكاما بين خمس سنوات و12 سنة بحق عناصر ما عرف بـ"خلية زاورلاند"، أدينوا بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في ألمانيا.

  • Dänemark Cartoonist Kurt Westergaard

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    تعرض الرسام الدنماركي كورت فيسترغارد لمحاولة اغتيال فاشلة عام 2010، وذلك بعد أربع سنوات من نشره رسومات للنبي محمد في صحيفة يولاند بوستن.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في عام 2006 وضعت حقيبتين مليئتين بالمتفجرات في قطارين، انطلقا من محطة قطارات مدينة كولونيا الألمانية (غرب). لحسن الحظ حال خطأ تقني دون انفجارهما.

  • Großbritannien London Anschläge auf U-Bahnen und Busse Flash-Galerie 911 Blutspur 5

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    عام 2005، قام أربعة بريطانيين من أصل باكستاني باستهداف محطات الإنفاق وأحد الباصات في العاصمة لندن، ما أسفر عن مقتل 56 شخصا وجرح ما لا يقل عن 700 شخص.

  • AP Images Best of the Decade Terroranschlag Madrid

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في 11 آذار/مارس 2004، قتل 191 شخصا وجرح 1500 آخرين في إنفجارات استهدفت أربعة قطارات في العاصمة الاسبانية مدريد، وتبنى الهجوم تنظيم القاعدة . اعداد: علاء جمعة/ زمن البدري

    الكاتب: اعداد: علاء جمعة/ زمن البدري


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