الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات اليوم الخميس (11 أبريل/ نيسان 2019) بعدما تم استدعاؤها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.

وقالت الشرطة "ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاما) اليوم الخميس 11 أبريل في سفارة الإكوادور".

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على أسانج "بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذي منحته لأسانج.

واعتبر حساب موقع ويكيليكس على تويتر أن سحب الإكوادور حق اللجوء من أسانج مخالف للقانون الدولي.

بينما أوضحت الشرطة البريطانية أن توقيف أسانج يأتي بموجب أمر قضائي يعود لحزيران/ يونيو 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثوله أمام المحكمة.

وقالت الشرطة "جرى نقله لمركز شرطة بوسط لندن حيث سوف يبقى هناك قبل أن يمثل أمام محكمة ويسمنستر".

ويشار إلى أن أسانج أقام في السفارة منذ عام 2012 لتجنب الاعتقال والترحيل للسويد على خلفية تهم بالاغتصاب. وكانت السلطات القضائية السويدية قد أسقطت لاحقا تحقيقاتها في هذه القضية.

ص.ش/و. ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)