الشرطة البريطانية تصنف انفجار ليفربول على أنه "حادث إرهابي"

أعلنت الشرطة في شمال غرب انكلترا الاثنين (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيلا خارج مستشفى في ليفربول على أنه "حادث إرهابي" استخدمت فيه قنبلة يدوية. وقال راس جاكسون المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، إن الدافع وراء انفجار ليلة السبت/الأحد غير واضح لكن "الراكب الذي قُتل" هو من صنع القنبلة. وذكرت الشرطة أنها تعتقد أنها تعرف هوية الراكب لكن لا يمكنها الكشف عنها.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أنها تستجوب ثلاثة رجال غداة انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول فيما اعتبر السائق "بطلا" لأنه عمل على تجنب "كارثة". ووقع الانفجار في وقت كانت بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مناسبة "أحد الذكرى". ووقع قبيل الساعة 11 بالتوقيت المحلي وغرينيتش، حين كانت البلاد تقف دقيقة صمت وعلى بعد أمتار من كاتدرائية ليفربول حيث تجمع مئات الجنود وقدامى المحاربين وحشود من أجل إحياء هذه الذكرى.

وصفت بعض الصحف ورئيسة بلدية ليفربول سائق سيارة الأجرة بانه "بطل". كتبت "ديلي مايل" أنه رصد بأن الراكب يوحي بأنه "مشبوه" وقام بإبقائه داخلها مع إقفال الأبواب قبل أن يلوذ بالفرار. أصيب السائق في الانفجار وتوفي الراكب، كما أعلنت الشرطة. وقالت رئيسة بلدية ليفربول جوان أندرسون في حديث مع "بي بي سي" "تمكن سائق سيارة الأجرة بفضل جهوده البطولية من تجنب كارثة رهيبة كان يمكن أن تقع في المستشفى" مؤكدة أنه "أقفل أبواب" السيارة.

وقال رئيس حزب المحافظين أوليفييه دودن لشبكة "سكاي نيوز" "هذا يذكرنا بأن التهديد الإرهابي لم ينته". وفي تعليقه على تصرف السائق الذي تحدثت عنه الصحافة شدد دودن على "التناقض بين جبن الهجوم الإرهابي وشجاعة البريطانيين العاديين في كل مكان في البلاد الذين يفضّلون حياة الآخرين على حياتهم". وأضاف "من الواضح أنه علينا معرفة بدقة ما حصل لكن إذا كانت تلك هي الحال، فانه نموذج جديد على شجاعة فعلية".

في إطار هذا التحقيق تم توقيف ثلاثة رجال (29 و26 و21 عاما) في حي كينزغتون في ليفربول بموجب قانون مكافحة الارهاب كما أعلنت الشرطة مساء السبت.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب انكلترا السبت إن "الراكب وهو رجل أعلن ميتا في المكان ولم يتم التعرف على هويته بعد". هذه الوحدة مكلفة التحقيق بدعم جهاز الاستخبارات "ام آي 5"، بحسب بي بي سي. وأضافت الشرطة ان "السائق أصيب بجروح وادخل المستشفى وهو في حالة مستقرة".

وكانت الشرطة المحلية اعلنت أنها ابلغت بالأمر عند الساعة 11,00 مساء السبت وتدخلت على الفور. وأوضحت الشرطة "ما نعرفه حتى الآن هو أن السيارة المعنية هي سيارة أجرة وصلت إلى المستشفى قبل وقت قصير من وقوع الانفجار". لا تزال الشرطة تفرض "طوقا كبيرا" صباح الاثنين حول جادة روتلاند في ليفربول "وتم إخلاء عدد من المساكن على سبيل الاحتياط" في إطار التحقيق الجاري. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأحد إنه يتضامن مع "كل الأشخاص المصابين من جراء الحادث الرهيب في ليفربول".

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف. وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان أن الحريق كان مشتعلا حين وصلت عربات الإطفاء. وحضت الشرطة السكان على "الحفاظ على الهدوء والتيقظ".

ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز)