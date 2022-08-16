الشرطة البريطانية تستدعي رونالدو بسبب تحطيم هاتف مشجع

استدعت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء (17 آب/أغسطس 2022)، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على خلفية تحطيمه لهاتف أحد مشجعي إيفرتون في ختام مباراة من الموسم الماضي.



واستمعت الشرطة إلى البرتغالي البالغ 37 عاماً والمتهم بالاعتداء و"الضرر الإجرامي"، جراء الحادثة التي وقعت في 9 نيسان/أبريل إثر هزيمة "الشياطين الحمر" في إيفرتون.

وبدا رونالدو في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد "استدعته الشرطة" في مقاطعة ميرسيسايد، بحسب ما أفادت السلطات التي أكدت أن "القضية الآن أُغلقت".



وكان رونالدو قد اعتذر علناً عمّا قام به في أعقاب المباراة، وعرض على المشجّع المتضرر الحضور لمشاهدة مباراة في "أولد ترافورد"، ملعب مانشستر يونايتد، "كعربون لعب نظيف وروح رياضية".



م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)