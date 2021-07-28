الشرطة الإسرائيلية: مقتل فلسطيني طعن شرطيًا خلال التحقق من هويته

قتلت الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء (12 أبريل/ نيسان 2022) فلسطينيًا طعن شرطيًا في مدينة عسقلان الساحلية الواقعة في جنوب إسرائيل، وفق ما أفادت قوات الأمن الإسرائيلية. وقالت الشرطة في رسالة "خلال عملية في عسقلان، تعرّف شرطيّ على مشتبه به وبدأ يتحقق من هويّته. لكن الرجل أخرج سكينًا وهاجم الشرطي الذي ردّ بسرعة فاتحًا النار عليه".

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم وهو فلسطيني، قد قُتل. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن المهاجم من سكان مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، فيما أُصيب الشرطي الذي تعرّض للطعن بـ"جروح طفيفة" ونُقل إلى مستشفى محلي.

وقتلت قوات الأمن الاسرائيلية الأحد فلسطينية طعنت شرطيًا وسط مدينة الخليل، حيث يعيش نحو ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية مشددة بين 200 ألف فلسطيني. وقالت الشرطة حينها في بيان مقتضب إن فلسطينية "قصدت نقطة تفتيش لشرطة الحدود حيث طعنت شرطيا أصيب بجروح طفيفة".

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل امرأة فلسطينية أخرى، برصاص قوات إسرائيلية، في حوسان قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على "مشتبه بها".

وتأتي هذه الأحداث في وقت تجري القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية، في أعقاب هجوم أسفر عن ثلاثة قتلى في السابع من نيسان/أبريل في تل أبيب نفّذه فلسطيني من مخيم جنين للاجئين.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)