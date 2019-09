الشرطة الأمريكية تختبر جهاز "الرجل العنكبوت" بديلا للمسدس الصاعق

سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

عندما تجتمع شخصيات عالم مارفل الخارقة

أخفق الجزء التالي من السلسلة والذي خرج للنور عام 2014 تحت عنوان "Rise of Electro"، في تحقيق نفس النجاح المالي، ولهذا فكر صناع السينما في هوليوود في فكرة جديدة اتضحت ملامحها في عام 2016 خلال فيلم "The First Avenger: Civil War" والذي ظهرت فيه شخصية سبايدرمان ضمن مجموعة من الشخصيات الخارقة الشهيرة الأخرى، ولم يتجاوز وجودها على الشاشة أكثر من عشر دقائق. يوخن كورتن/ا.ف