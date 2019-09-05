الشرطة الأمريكية تختبر جهاز "الرجل العنكبوت" بديلا للمسدس الصاعق

بعد وفاة 49 مشتبه بهم العام الماضي نتيجة استخدام المسدسات الصاعقة أثناء محاولة القبض عليهم، قررت إدارات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية تجربة جهاز يُطلق ما يشبه الخيط الذي يستخدمه الرجل العنكبوت على المشتبه بهم بهدف شل حركتهم.
الجهاز الجديد المُسمى "بولاراب" يُطلق رباطا طوله 2,4 متر مثبت بطرفه كرة ليلتف حول ساقي المشتبه به ومن ثم منعه من الهرب، ويعمل على مسافة تتراوح بين 3 أمتار و 7,6 متر.
وتحدث توم سميث رئيس شركة "راب إندستريز" مصنعة الجهاز عن نجاح الشركة في سد الفجوة التي أوجدتها المحاكم بطلبها استخدام "مستوى أعلى من القوة في الوقت المناسب" سواء كانت الوسيلة مسدسا صاعقا أو رذاذ الفلفل أو الهراوات من أجل القبض على المشتبه بهم حيث قال: "يسد هذا الجهاز بصورة كاملة تلك الفجوة إذ يمنح الضباط خيارا آخر قبل استخدام مستوى عال من القوة لإنهاء أي محادثة بشكل آمن جدا جدا".
ووفقا للوصف الذي قدمه سميث، فإن حجم جهاز "بولاراب" أكبر بقليل من الهاتف المحمول حيث أنه مُصَمَم كي يتم وضعه بسهولة في حزام ضباط الشرطة، وتصل سرعة الرباط الذي يطلقه الجهاز إلى حولي 200 متر في الثانية ما يجعل من الصعب رؤيته. كما أشار سميث إلى إنه قام بشرح فكرة عمل الجهاز لعشرات من إدارات الشرطة في الولايات المتحدة وأيضا في كل من أستراليا ونيوزيلندا.
وفَقَد ما لا يقل عن 1081 شخصا حياتهم جراء استخدام الشرطة للمسدسات الصاعقة، وجاءت غالبية الوفيات بعد استخدام هذه المسدسات على نطاق واسع في أوائل العقد الماضي ومنها 49 وفاة عام 2018، وفقا لوكالة رويترز.
د.ب/ ع.ج (رويترز)
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سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!
سبايدرمان يقود المغامرة في لندن
أوروبا هي هدفهم هذه المرة: كائنات خارقة من النار والماء والأحجار، تحول لندن إلى ساحة للمغامرة. يحاول سبايدرمان (الرجل العنكبوت) وفريقه التصدي لهم في أحداث يطير خلالها عبر نهر التايمز . يقوم توم هولاند ببطولة هذا الجزء من سلسلة سبايدرمان والذي يحمل اسم "Far From Home" (بعيدا عن الوطن)، ويخرجه توم واتس.
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سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!
نجم هوليوود "الخارق" الجديد
الممثل البريطاني توم هولاند هو بطل هوليوود الخارق الجديد، أو على الأقل هذا هو ما تخطط له استديوهات مارفل وسوني. يبدأ عرض الفيلم الجديد من سلسلة سبايدرمان الشهيرة، في السابع من الشهر الجاري بدور السينما في الولايات المتحدة.
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سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!
دعم من "الكبار"!
تألق الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور في العديد من الأفلام التي تتطرق لشخصيات خارقة، وشارك في أحد الأدوار في فيلم "Homecoming ضمن سلسلة سبايدرمان. وفي الصورة يظهر داوني جونيور بجانب توم هولاند، الذي لا يمكن لأي شخص يراه بهذه الملابس، تخيل أنه هو نفس الممثل الذي يتقمص دور "سبايدرمان".
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سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!
...هكذا بدأت أسطورة النجاح
شخصية سبايدرمان المعروفة من ستينات القرن الماضي، وصلت لدور العرض السينمائي عام 2002 وتألق وقتها الممثل توبي ماغواير في دور بيتر باركر، الذي يمكنه التحول لشخصية الرجل العنكبوت الأسطورية. الجانب الرومانسي في الفيلم كان وقتها من نصيب الممثلة كرستين دانست.
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سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!
النجاح الجماهيري وجائزة الأوسكار
بعد أن حقق الجزء الأول في عام 2002، نجاحا منقطع النظير في دور العرض السينمائي على مستوى العالم، خرج الجزء الثاني من الفيلم بعد عامين ولم يحصد النجاح المالي فقط، بل فاز أيضا بالأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.
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سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!
أنجح أفلام السلسة
..ولأن إغراء النجاح لا يتوقف، فقد خرج الجزء الثالث من السلسلة عام 2007 ليفوق كافة التوقعات ويحقق نحو 900 مليون دولار في دور العرض السينمائي ويصبح بذلك أنجح أفلام السلسلة.
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سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!
عقبات على طريق النجاح
ورغم كل هذا النجاح، فشلت الأطراف المنتجة للفيلم، في الاتفاق على الجزء الرابع، لينتهي الخلاف باختيار أسماء جديدة للبطولة والإخراج ويخرج الفيلم الجديد للنور عام 2012. قام أندرو غارفيلد ببطولة هذا الجزء الذي حمل اسم " "The Amazing Spider-Man"(سبايدرمان المدهش) وشاركته البطولة إيما ستون.
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سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!
عندما تجتمع شخصيات عالم مارفل الخارقة
أخفق الجزء التالي من السلسلة والذي خرج للنور عام 2014 تحت عنوان "Rise of Electro"، في تحقيق نفس النجاح المالي، ولهذا فكر صناع السينما في هوليوود في فكرة جديدة اتضحت ملامحها في عام 2016 خلال فيلم "The First Avenger: Civil War" والذي ظهرت فيه شخصية سبايدرمان ضمن مجموعة من الشخصيات الخارقة الشهيرة الأخرى، ولم يتجاوز وجودها على الشاشة أكثر من عشر دقائق. يوخن كورتن/ا.ف