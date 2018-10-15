الشرطة الألمانية: رهينة محتجز قرب محطة القطارات الرئيسية في كولونيا ..تفاصيل أكثر نوافيكم بها لاحقا

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بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أعوام فتحت السلطات المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا رسميا أمام المدنيين وحركة التجارة اليوم الاثنين. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي السوري الجانب السوري من الحدود خاويا تقريبا إلا من مركبتين.
بعد خلافات حول طرق تفتيش القنصلية السعودية باسطنبول للبحث عن أثر الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستقوم السلطات التركية اليوم الإثنين بتفتيش القنصلية في إطار مجموعة عمل تركية سعودية، بعد يوم من حديث الملك سلمان والرئيس التركي.
نقلت صحيفة ألمانية عن وزارة الداخلية الألمانية أن سلطات الهجرة في البلاد ستراجع ملفات 800 ألف لاجئ خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أنه حتى الآن يتم تجديد الإقامات في غالبية الحالات.
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