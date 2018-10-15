الشرطة الألمانية: رهينة محتجز قرب محطة القطارات الرئيسية في كولونيا ..تفاصيل أكثر نوافيكم بها لاحقا

بعد طول إنتظار.. محققون أتراك يباشرون مهمتهم داخل القنصلية السعودية

بعد خلافات حول طرق تفتيش القنصلية السعودية باسطنبول للبحث عن أثر الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستقوم السلطات التركية اليوم الإثنين بتفتيش القنصلية في إطار مجموعة عمل تركية سعودية، بعد يوم من حديث الملك سلمان والرئيس التركي.