الشرطة الألمانية رفضت أكثر من 5000 مهاجر على الحدود

بحسب معلومات صحيفة "بيلد" الألمانية، الشعبية الواسعة الانتشار، في عددها الصادر اليوم (الاثنين 28 ينايرم كانون الثاني 2019)، فإنه تم رفض 5083 مهاجرا مباشرة على الحدود، وتمت إعادة قسرية لـ227 مهاجرا، وترحيل 67 أجنبيا، وتم إنذار 366 بالترحيل، فيما تم تسليم الـ 5414 المهاجرين المتبقين للسلطات الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن الترحيل يختلف عن الإعادة القسرية، حيث يستلزم عادة إصدار إنذار محدد المهلة للخروج. وبحسب البيانات، ينحدر معظم الأجانب الذين لم يتم السماح لهم بدخول ألمانيا في نطاق اختصاص رئاسة الشرطة بمدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا، من نيجيريا وأفغانستان وتركيا والعراق وسوريا.

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وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم أيضا أن الشرطة الاتحادية أوقفت 7943 مهاجرا من قطارات في جميع أنحاء ألمانيا، في الفترة بين شهري كانون ثان/يناير وتشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، واكتشف أفراد الشرطة 6066 مسافرا غير مسموح لهم بدخول ألمانيا في حافلات السفر لمسافات بعيدة.

ح.ز/ هـ.د (د.ب.أ)