 الشرطة الألمانية تلاحق رجلا مسلحا في أوفنبورغ جنوب البلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.07.2020

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أخبار

الشرطة الألمانية تلاحق رجلا مسلحا في أوفنبورغ جنوب البلاد

قالت الشرطة الألمانية الأحد إنها تلاحق رجلا مسلحا ويرتدي زيا مموها، هدد شرطيين في منطقة الغابة السوداء جنوب غرب البلاد، واستولى على أسلحتهم. ولم تحدد الشرطة طبيعة الخطر الذي يمثله الرجل.

Deutschland NRW Symbolfoto Polizei Razzia (Imago Images/B. Horn)

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة أوفنبورغ، اليوم الأحد(12 يوليو/تموز 2020) أن رجلا مسلحا بقوس وأسهم، هدد شرطيين في الغابة السوداء جنوب غرب البلاد واستولى على أسلحتهم ثم لاذ بالفرار في الغابة.

وأوضحت الشرطة أن قوة كبيرة تبحث عن الرجل مستعينة بالعديد من أطقم الدوريات ومروحية، وذكرت أنه يُعْتَقد أن الرجل يرتدي زيا مموها.

ودعت الشرطة سكان المنطقة المعنية إلى البقاء في منازلهم مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد نوعية الخطر الذي يشكله الرجل. كما ناشدت الشرطة على حسابها في تويتر جميع الأشخاص في أو حول بلدة أوبناو القريبة من أوفنبورغ إلى الحذر والعودة إلى منازلهم "على الفور".

وتابعت الشرطة أنه كان قد تم إبلاغها بأن رجلا مشتبها به يقيم في أحد الأكواخ، وعندما ظهر رجال الشرطة هناك، تبين لهم أن بحوزته مسدسا وسكينا إلى جانب القوس والأسهم.

وأضافت الشرطة أن الرجل تمكن بطريقة غير معروفة حتى الآن من تهديد الشرطيين والإستيلاء على أسلحتهم قبل أن يلوذ بالفرار.

إ.ع/م.س ( د ب أ)

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