 الشرطة الألمانية تعثر على مهاجر عراقي ميتا قرب الحدود مع بولندا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الشرطة الألمانية تعثر على مهاجر عراقي ميتا قرب الحدود مع بولندا

عثرت الشرطة الألمانية قرب الحدود مع بولندا على مجموعة مهاجرين غير قانونيين من ضمنهم مهاجر ميت من العراق. واستطاعت الشرطة القبض على سائق الشاحنة التي كانت تقلهم، بعد محاولة هروبه من المكان.

القبض على مهاجرين عراقيين غير قانونيين قرب الحدود الألمانية البولندية

القبض على مهاجرين عراقيين غير قانونيين قرب الحدود الألمانية البولندية

قالت الشرطة الالمانية، الجمعة (29 تشرين الأول/أكتوبر 2021)، إنها عثرت على عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة. وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 32 عاما كان قد توفي "قبل ساعات" من عثور الشرطة على المجموعة قرب الشاحنة خارج بلدة شويبستال في ساكسونيا صباح الجمعة. 

أما سائق الشاحنة، وهو رجل يبلغ 48 عاما من أصول تركية، فقد هرب من المكان لكنه أوقف لاحقا.

مشاهدة الفيديو 03:08

بولندا: أزمة اللاجئين

وشهدت ألمانيا ارتفاعا في عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد  عبر بولندا في الأشهر الأخيرة، ومعظمهم يأتي عبر بيلاروس. ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بالمجيء بمهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مينسك ثم ارسالهم إلى الاتحاد الأوروبي سيرا، ردا على العقوبات المفروضة على نظامه بسبب حملة القمع التي يشنها على المعارضة.

وذكرت السلطات الألمانية أن أكثر من 6100 مهاجر غير شرعي دخلوا ألمانيا عبر بولندا منذ بداية العام. ومن أجل التعامل مع تدفق المهاجرين، شددت برلين هذا الأسبوع ضوابطها الحدودية مع بولندا. والسبت الماضي، أوقف مهرب مشتبه به، بعد العثور على 31 مهاجرا غير شرعي من العراق في شاحنة قرب الحدود البولندية.

وأدى هذا التدفق إلى إثارة استياء اليمين المتطرف في ألمانيا وقد فضت الشرطة الأسبوع الماضي تجمعا لحوالي 50 ناشطا مسلحا تجمعوا لمنع مهاجرين يحاولون الدخول عبر الحدود.

وقالت الحكومة الألمانية الجمعة إن "مسؤولية حل هذه الأزمة تقع على مينسك" مكررة موقف برلين أن بيلاروس تستغل اللاجئين "وسيلة لممارسة ضغط سياسي".

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب)

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لن يمول أسلاكا شائكة وجدرانا ضد المهاجرين  

ألمانيا توقف يمينيين متطرفين وتعتزم تعزيز حماية حدودها مع بولندا  

ألمانيا "قلقة" من تنامي ظاهرة الهجرة غير القانونية  

مواضيع ذات صلة

Polish border guards (foreground) stand next to migrants believed to be from Afghanistan in the small village of Usnarz Gorny near Bialystok, northeastern Poland, located close to the border with Belarus, on August 20, 2021. - The fate of a group of 32 bedraggled migrants stranded at a makeshift encampment on the border between Belarus and Poland for nearly two weeks has sparked a heated debate in Poland. The sight of the migrants, who are believed to be from Afghanistan, stuck between armed Belarusian officers and Polish soldiers just a few metres away has moved many Poles. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

نقابة الشرطة الألمانية تطالب بمنع "الانهيار" عند الحدود مع بولندا 18.10.2021

فيما يتواصل تدفق اللاجئين من بلاروسيا، دعا رئيس نقابة الشرطة الألمانية إلى إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع بولندا، التي تتهم بتطبق إجراءات شديدة للحد من تدفق المهاجرين ومن ذلك المنع والإبعاد والترحيل.

19/10/2021 Podrosche. Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister») +++ dpa-Bildfunk +++

طريق مينسك- مأساة جديدة على أبواب أوروبا والمنظمات الحقوقية تستغيث 29.10.2021

برلين تصف محادثات مع الجانب العراقي حول تعليق الرحلات بين العراق وبيلاروسيا بـ "الناجحة". ومنظمات حقوقية تطالب بخطة تحترم فيها القوانين الدولية ومعاهدة جنيف لحماية حياة اللاجئين على أبواب أوروبا.

09.08.21+++rudninkai refugees Camp

عراقيون عالقون في ليتوانيا .. أحلام هجرة تلاشت خلف سياج مخيم 15.08.2021

المياه تتدفق من الخيم والخدمات سيئة جدا، المرض يفتك ببعضهم ولم يقابلهم أي مسؤول لغرض تقديم طلبات لجوء. عراقيون عالقون في مخيمات أشبه بالمعتقلات في ليتوانيا. لماذا غادروا العراق؟ وهل يرغبون في العودة رغم الظروف الصعبة؟