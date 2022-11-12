الشرطة الألمانية تعتقل رجلاً هاجم متظاهرين إيرانيين في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين أن رجلاً قام بمهاجمة إيرانيين موجودين بألمانيا كانوا يتظاهرون من أجل حرية المرأة والديموقراطية في وطنهم.
وأوضحت الشرطة ليلة السبت/الأحد أن الرجل (26 عاماً) قام بتحطيم لافتات ناشطين إيرانين خلال تظاهرهم داخل خيام وهددهم بسكين مساء أمس السبت، ولكن لم يصب أحد.
وألقت الشرطة القبض على الرجل وتم البدء في إجراءات الدعوى الجنائية ضده، كما تم إشراك جهاز أمن الدولة في الإجراءات، بحسب ما أعلنته الشرطة.
وسوف يحقق جهاز أمن الدولة فيما إذا كان هناك دافع سياسي وراء الحادث أم لا. وأضافت الشرطة أنها تحقق في احتمالية وجود أشخاص آخرين مشتبه بهم.
ويناشد النشطاء من خلال معسكرهم الاحتجاجي الذي كونوه من خيام، حزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عزل إيران سياسياً وتنفيذ "السياسة الخارجية النسوية" التي أعلنتها بيربوك.
يذكر أنه قبل حوالي أسبوعين، نظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في برلين لكنها تعرضت لهجوم من قبل مجهولين، حيث قام مهاجمون مقنعون بالاعتداء على عدد من المحتجين وأصيب ثلاثة رجال بحروج. وتتحقق الشرطة من وجود علاقة بين الواقعتين.
يشار إلى أن إيران تشهد مظاهرات ضد الحكومة ونظام الحكم الإسلامي هناك منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي. وجاء ذلك على خلفية وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً أثناء حجزها لدى الشرطة.
ع.ح./م.س. (د ب أ)
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احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في مكسيكو سيتي
تضامنا مع النساء في ايران واستذكارا لوفاة مهسا أميني، تكتب امرأة رسائل ضد "النظام الذكوري" في ايران على جدار السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي.
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احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في فرانكفورت
شرطة الآداب اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بسبب "لباسها غير الإسلامي". ودخلت في غيبوبة وتوفيت في الـ 16 أيلول/ سبتمبر في المستشفى. وتنفي الشرطة استخدامها للعنف، ولا أحد يثق في ذلك. فالكثير من النساء عايشن تصرفات شرطة الأداب العنيفة.
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احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
سيمبسون متضامن في ميلانو
في ايران تلجأ النساء للاحتجاج إلى قص الشعر أمام الكاميرا. وعلى جدار منزل في ميلانو مباشرة أمام القنصلية الإيرانية رسمت صورة للشخصية الكارتونية مارج سيمبسون، رسمها فنان الغرافيك اليكساندرو بالومبو.
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احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في باريس
في باريس لا تذكر صور الجدران فقط بمهسا أميني والاحتجاجات في ايران، بل إن المدينة تعتزم إعلان أميني "مواطنة شرفية". ومن المتوقع أن يحمل موقع في باريس اسم أميني "لكي لا ينسى أحد اسمها"، كما أعلنت عمدة المدينة آن هيدالغو الأسبوع المنصرم " باريس ستقف دوما إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم".
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احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
النساء، الحياة، الحرية
فنانون من "تجمع بدون اسم" رسموا صورة لمهسا أميني على بناية مهجورة بفرانكفورت. وإلى جنبها كُتبت كلمات: النساء الحياة الحرية. الشعار المعلن من قبل المتظاهرين ضد نظام الملالي في طهران.
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احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في كراكاو
انتفاضة النساء ضد المضطهدين في ايران تستحق التضامن، كما يعلن الكثير من النساء حول العالم. حتى في مدينة كراكاو في بولندا خرجت تظاهرات لدعم النساء في إيران. في كثير من مناطق العالم تتعرض نساء بسبب جنسهن للإهانة أو حتى التمييز. وفكرة ثورة نسائية في إيران تلهم الكثير منهن.
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احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
احتجاج طلبة الفنون بطهران
طلبة الفنون في جامعة أزاد بطهران احتجوا يوم الاثنين أمام مبنى الجامعة. اللون الأحمر على أكفهم يرمز إلى القمع الدموي للاحتجاجات من قبل قوات الأمن.
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احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
نظرية الدومينو المرغوب فيها
الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني ليست موجهة فقط ضد قواعد اللباس المتشددة للفتيات والنساء. فالمتظاهرون يحتجون ضد النظام ويهتفون: "الملالي ارحلوا" أو "الموت للدكتاتور". والمعني هنا هو الزعيم الروحي والسياسي علي خامنئي. إعداد: شابنام فون هاين/ م.ام.