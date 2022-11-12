الشرطة الألمانية تعتقل رجلاً هاجم متظاهرين إيرانيين في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين أن رجلاً قام بمهاجمة إيرانيين موجودين بألمانيا كانوا يتظاهرون من أجل حرية المرأة والديموقراطية في وطنهم.

وأوضحت الشرطة ليلة السبت/الأحد أن الرجل (26 عاماً) قام بتحطيم لافتات ناشطين إيرانين خلال تظاهرهم داخل خيام وهددهم بسكين مساء أمس السبت، ولكن لم يصب أحد.

وألقت الشرطة القبض على الرجل وتم البدء في إجراءات الدعوى الجنائية ضده، كما تم إشراك جهاز أمن الدولة في الإجراءات، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وسوف يحقق جهاز أمن الدولة فيما إذا كان هناك دافع سياسي وراء الحادث أم لا. وأضافت الشرطة أنها تحقق في احتمالية وجود أشخاص آخرين مشتبه بهم.

ويناشد النشطاء من خلال معسكرهم الاحتجاجي الذي كونوه من خيام، حزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عزل إيران سياسياً وتنفيذ "السياسة الخارجية النسوية" التي أعلنتها بيربوك.

يذكر أنه قبل حوالي أسبوعين، نظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في برلين لكنها تعرضت لهجوم من قبل مجهولين، حيث قام مهاجمون مقنعون بالاعتداء على عدد من المحتجين وأصيب ثلاثة رجال بحروج. وتتحقق الشرطة من وجود علاقة بين الواقعتين.

يشار إلى أن إيران تشهد مظاهرات ضد الحكومة ونظام الحكم الإسلامي هناك منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي. وجاء ذلك على خلفية وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً أثناء حجزها لدى الشرطة.

ع.ح./م.س. (د ب أ)