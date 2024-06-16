ألمانيا- الشرطة تطلق النار على رجل هاجم مشجعي كرة القدم

مع انطلاق نهائيات بطولة أمم أوروبا، سجلت ألمانيا، البلد المضيف، حادثتي اعتداء كانت الأولى الجمعة وسط البلاد، فيما أعلن عن أخرى الأحد وسط هامبورغ، قامت خلالها الشرطة بإلقاء النار على المهاجم.

ذكرت الشرطة في ألمانيا، التي تستضيف حاليا بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في منطقة سانت باولي بوسط هامبورغ اليوم الأحد (16 يونيو/حزيران 2024). وأضاف المنشور أن عملية كبيرة للشرطة تجري الآن وأن المهاجم يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

يتزامن ذلك مع تحقيقات جارية، تقوم بها الشرطة الألمانية علىخلفية هجوم رجل على عدة أشخاص في حفل خاص بمناسبةبطولة أمم أوروبا، والذي وقع مساء الجمعة الماضية في بلدة فولميرشتيت الصغيرة، التابعة لولاية ساكسونيا أنهالت (وسط).

وقالت الشرطة إن رجلا (27 عاما)، اقتحم منزل أسرة، وهاجم عدة أشخاص تجمعوا في الباحة لمشاهدة المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا واسكتلندا. وأضافت الشرطة أنه قام بطعن عدة أشخاص" بأداة أشبه بالسكين".

وأسفر الاعتداء من جانب الرجل، الذي ينحدر من أفغانستان، عن إصابة سيدة خمسينية ورجل في عقده السابع بإصابات خطيرة. كما أصيب شخص ثالث بإصابات طفيفة.

وبعد وصول الشرطة، تردد أن المهاجم هاجم رجال الشرطة، حيث ردت بإطلاق النار، وتوفى الرجل فيما بعد في المستشفى.

وقبل الهجوم على الحفل، قالت الشرطة إن المهاجم قتل شابا في شقة سكنية ليست ببعيدة. ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل عن الضحية.

وقال المدعي العام فرانك باومغارتن اليوم الأحد إنه من المهم تحديد دافع المهاجم بصورة أوضح. وأضاف أنه سوف يتم إجراء استجواب مكثف لشهود العيان والأشخاص الذين كانوا على معرفة بالجاني.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب، د ب أ)