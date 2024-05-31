الشرطة الألمانية تطلق النار على امرأة تحمل سكيناً بكولونيا

قالت شرطة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية إن رجال الأمن تعاملوا بإطلاق الرصاص مع سيدة أبلغ أشخاص أنها كانت تحمل سكيناً، وأنها هددت المارة وبعد ذلك هددت الشرطة ولم تمتثل للأوامر بترك السكين.

أطلقت الشرطة النار على امرأة تحمل سكيناً في مدينة كولونيا بغربي ألمانيا اليوم الجمعة (31 مايو/أيار 2024)، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يعرف على الفور مدى خطورة إصابات المرأة، فيما أفادت الشرطة المحلية في تغريدة على موقع إكس أن الخطر قد زال وأنه تم تطويق منطقة الحادث على نحو واسع.

ووفقاً لتقرير أولي من الشرطة، تعامل رجال الشرطة مع المرأة بعد تلقيهم مكالمة طوارئ ظهر اليوم من شخص قال إنه تعرض للتهديد من قبل امرأة كانت تحمل سكيناً. وأضافت أن المرأة هددت رجال الشرطة وقامت بالصراخ في وجههم، وفقًا لمتحدث باسم شرطة كولونيا.

وبحسب موقع قناة (WDR) الألمانية فإن الضباط "طلبوا مراراً وتكراراً من المرأة أن تضع السكين جانباً"، لكنها لم تمتثل لهذا الطلب. وقال المتحدث باسم الشرطة إن الضباط استخدموا بعد ذلك جهاز الصعق الكهربائي الذي لم يكن له التأثير المطلوب، ثم أطلق الضباط النار عليها بعد ذلك.

وتتلقى المرأة الآن العلاج في المستشفى. ولم يصب أي من ضباط الشرطة.

وحرصا على التزام مبدأ الحياد تم تكليف شرطة مدينة بون المجاورة لكولونيا بالتحقيق في الواقعة.

وفيما لم يعرف بعد سبب حمل السيدة للسكين، فإن الشرطة لا تفترض خلفية إرهابية حتى الآن. ولا يوجد أيضًا ما يشير إلى وجود صلة لهذه الواقعة بالهجوم الذي وقع اليوم في مانهايم، حيث أصاب رجل عدة أشخاص يوم الجمعة، ويعتقد أن الدافع السياسي محتمل.

وكان شرطي ألماني قد تعرض للطعن في هجوم بسكين في ميدان السوق بمدينة مانهايم، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة ويخضع لعملية جراحية في المستشفى، حسبما ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم.

وأصاب مهاجم يحمل سكيناً عدة أشخاص في الميدان المدنية الواقعة في جنوب غربي ألمانيا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه. وأصيب المهاجم.

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)