 الشرطة الألمانية تسعى لاستخدام النحل لغرض لا يخطر على بال! | عالم المنوعات | DW | 29.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

الشرطة الألمانية تسعى لاستخدام النحل لغرض لا يخطر على بال!

تدرس الشرطة الألمانية فكرة قد تبدو غريبة حاليا، وتتعلق بإمكانية "تجنيد" النحل لتأدية وظائف محددة، فهل تنجح في ذلك؟

Deutschland Landwirtschaft - Biene - Bienensterben (picture alliance/W. Rothermel)

قطعت فكرة استخدام النحل في تعقب المخدرات شوطا لا بأس به، جعلها تطرح عنوانا لمجلة رجال الشرطة، حيث قدمت الشرطية سونيا كيسلر (22 عاما)، والتي تهوى تربية النحل، الفكرة خلال بحث تخرج للحصول على الشهادة الجامعية، تحت عنوان "نحل تعقب المخدرات، ثورة في عمل الشرطة؟". وجاء في البحث أن الكلاب التي يعتمد عليها في الكشف عن المخدرات غير قابلة سوى للاستخدام لوقت قصير، وتركز على شخص بعينه، إضافة إلى أن تدريبها مجهد ومكلف. وحصلت الشرطية الشابة على جائزة استثنائية على بحثها من قبل مؤتمر الشرطة الأوروبية لهذا العام.

 

بحث غريب أم  فكرة مجنونة؟

الخبراء المعنيين يشككون في إمكانية تطبيق الفكرة. بيتر روزينكرانس، رئيس هيئة علوم النحل بولاية بادن فورتمبيرغ، التابعة لجامعة هوهنهايم، يرى أن فكرة إطلاق النحل في مساحات واسعة للكشف عن مزارع المخدرات أو غير ذلك فكرة واهمة، "فإذا كان هناك على سبيل المثال نباتات سلجم تزدهر بالقرب من مكان إطلاق النحل فسيرفض البحث عن المخدرات... فالنحل ينصرف إلى المكان الذي يروقه أكثر... ولا يمكن السيطرة على النحل في المساحات الواسعة، وتحفيزه بالمحاليل الحلوة، خاصة بسبب صعوبة العثور عليه واستعادته مرة أخرى". ورأى هانز يورجين كيرشتاين، رئيس نقابة الشرطة بولاية بادن فورتمبرغ عدم إمكانية تطبيق الفكرة، وقال إنه لا يمكن أن يتصور إمكانية السيطرة على النحل، حتى وإن لم نستبعد الأفكار الجديدة.

مختارات

يستخدم العسل منذ قديم الزمان كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض كالتهاب المفاصل والأكزيما وبعض الالتهابات. أما حديثا فنجح خبراء الطب البديل في علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي بواسطة هواء خلية النحل. فما هو سرّ هذا الهواء؟ (24.08.2015)

اختارت الأمم المتحدة العشرين من مايو/ أيار يوما عالميا للنحل. والهدف من ذلك هو التذكير بأهمية النحل بالنسبة لنظامنا البيئي والاقتصادي، والتحذير من خطر انقراضه. سياسيون وحماة بيئة وباحثون يدقون ناقوس الخطر. (20.05.2018)

وأوضح روزينكرانس أنه قام هو نفسه أثناء دورات دراسية بتدريب النحل على التعرف على ماركات سجائر مختلفة، وقال إنه من الممكن استخدام 20 نحلة فقط، موضوعة في حاوية تشبه الحقيبة، للكشف عن المخدرات في محطات القطار أو عند فحص الأمتعة في المطارات، مؤكدا أنه تم اختبار هذه الفكرة عمليا. أما الشرطية كيسلر تعتقد أن النحل يستطيع القيام بأكثر من ذلك بكثير، "حيث من الممكن توليف مستعمرات نحل كاملة وتأهيلها باستخدام طرق المكافأة"، حسبما أوضحت في مقالها الذي نشرته في مجلة الشرطة.

ويستطيع "النحل الكاشف" الذي يحلق بشكل حر التنقيب في مساحة تصل إلى 50 كيلومترا مربعا، ومن الممكن رشها بمسحوق فلوري لتمكين الطائرات المسيرة من التعرف عليها. ويمكن استخدام النحل بشكل خاص في الكشف عن مزارع المخدرات والعثور على مادة TNT المتفجرة، الموجودة على سبيل المثال في الذخيرة التي خلفتها الحروب العالمية. ولكن النحالة، الشرطية الشابة، تعترف بأن تحليق النحل بحرية يتوقف على مدى تناسب الظروف الجوية وتوفر فصل السنة المناسب لذلك، إضافة إلى ضرورة توفر الظروف القانونية، لمعرفة ما يترتب قانونا، على سبيل المثال، على لدغ نحلة مشتبها به أثناء تشممها إياه؟ وهل يسمح باستخدام النحلة كدليل إثبات أمام المحكمة؟

ومع ذلك فإن الشرطية كيسلر مقتنعة بأن النحل يمكن أن يكون مساعدة حقيقية في العمل الشرطي، وتحلم باستحداث "نحل العسس"، وتحذر من عدم استخدام هذه القدرة التي يتمتع بها النحل لصالح الشرطة، حسبما تقول في مقالها. هناك قبول للفكرة داخل نقابة الشرطة الألمانية، "فعلينا ألا نضحك من الموضوع" حسبما حذر ميشائيل تسيلاسكو، وهو محرر ضمن أسرة مجلة الشرطة ومتحدث باسم النقابة، مضيفا: "نتعامل مع الفكرة بشكل جاد". وأشار المتحدث إلى أن النقابة تلقت الكثير من الردود الإيجابية على الفكرة، وقال إنه من الممكن، على سبيل المثال، استخدام النحل لخدمة الشرطة الاتحادية، كتكملة مفيدة للكلاب المدربة على تعقب المخدرات.

ع.اع. / ... (د ب أ)

  • Ein Belugawal mit einem Kameragurt (picture-alliance/AP Photo/J. R. Wiig)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    هل تدرب روسيا عملاء حيتان؟

    تم اكتشاف هذه الحوت المروض على ما يبدو من قبل الصيادين قبالة ساحل النرويج. سبح الحوت نحو قواربهم وكان يحمل شعار "معدات سانت بطرسبرغ". على شريط ملفوف حوله وموصول بجهاز تصوير. هل كان الحوت مكلفا بمهمة استخباراتية ويتبع البحرية الروسية؟ من الممكن أن يكون هذا الحوت قد نجح في الهرب من الجيش الروسي.

  • Taube mit Kamera (picture-alliance/dpa/Cortesía del Museo Internacional del Espionaje)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس الحمام الشهير

    أصبح العمل مع الجواسيس من الحيوانات تقليدًا في أجهزة المخابرات حول العالم . وفي وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى، استخدم الجيش الألماني حمام الزاجل في التصوير وذلك كوسيلة لجمع المعلومات. لا يمكن للكاميرا ذاتية التشغيل أن تقدم سوى 12 صورة، لذلك كان على الحمام أن يطير فوق المنطقة الصحيحة تمامًا. وهو ما كان أمرا صعبا للغاية.

  • Delfin springt durchs Wasser (Robert Pitman)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    الدولفين العميل

    هناك العديد من الشائعات حول جواسيس الحيوانات في إسرائيل. على سبيل المثال، في عام 2015، زعمت حركة حماس أنها اصطادت دولفينًا قبالة سواحل قطاع غزة، مزودً بكاميرات و"معدات تجسس". من المعروف أيضا أن البحرية الأمريكية تستخدم الدلافين لأغراض مختلفة كجزء من عملياتها البحرية.

  • Eichhörnchen im Sprung (picture-alliance/Wildlife/R.Usher)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس سريع

    حيوان صغير آخر يستخدم ضمن استراتيجية المخابرات الإسرائيلية: وهو السنجاب. في عام 2007، قضت إيران على ما زعمت أنها شبكة تجسس لـ"سناجب صهيونية". وقامت قوات حرس الحدود الإيرانية بضبط 14 حيوان قارض مزودة بأجهزة تتبع GPS على الحدود، بيد أنه لا يمكن تأكيد صحة ارتباطها الفعلي بإسرائيل.

  • Eine Katze starrt in die Kamera (DW/K. Zeineddine)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    مشروع القطة كيتي

    حتى القطط تستطيع أن تتجسس على معسكرات العدو. في الستينيات، أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية برنامجا يدعى "أكوستيك كيتي" "Accoustic Kitty" حيث زرعت بعض الميكروفونات الدقيقة في جسم قطة. الخطة: يجب أن تتسلل القطط إلى مبنى السفارة السوفيتية وتسجيل المعلومات هناك. فشل المشروع بشكل كبير: حتى أن قطة الاختبار تعرضت لحادث مميت من قبل سيارة أجرة في الشارع.

  • Blauhai (Prionace glauca) schwimmt im blauen Wasser (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    أسماك القرش

    يتعين على العلماء في وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع، التي تجري أبحاثًا ضمن القوات الأمريكية، تطوير أجهزة تغرس في الدماغ تمكن من التحكم عن بعد بأسماك القرش لاستخدامه لأغراض البحث، بالطبع امكانية الاستخدام العسكري تبقى مطروحة.

  • Honigbiene auf einer Blüte (Imago/C. Ohde)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    النحل - الأنف الجديد؟

    يمكن أن يصبح النحل أهم عملاء الاستخبارات القادمين إذ يمكن تدريبهم على اكتشاف الروائح غير الطبيعية مثل المتفجرات. ومن ضمن الأهداف الموكلة للنحل التعرف على روائح المواد الخام في الطبيعة ونقل هذه المعلومات والنتائج. بيد أن الخبراء يشككون في جدوى هذا المشروع. فهناك العديد من الروائح في البرية التي من شأنها أن تصرف الحشرات عن الهدف الرئيسي. (اعداد: كارلا بلايكر/ علاء جمعة).

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

قبالة سواحل النرويج، اكتشف الصيادون حوتًا قد يكون جاسوسًا روسيًا. حتى الحمام والقطط والحيوانات الأخرى قد يكون لديها عمليات تجسسيه تشغلها بالفعل، وإن تفاوتت درجات نجاحها في أداء هذه العمليات. (01.05.2019)  

إعلان
Themenbild Facebook

 