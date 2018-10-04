 الشرطة الألمانية تساعد شابة في العثور على ″مُحطم قلبها″ | عالم المنوعات | DW | 05.10.2018

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منوعات

الشرطة الألمانية تساعد شابة في العثور على "مُحطم قلبها"

في سيناريو أشبه بفيلم رومانسي، قررت شابة أن تأخذ زمام المبادرة وتبحث عن شاب وقعت في حبه من أول نظرة. الشابة المُتيمة وجهت رسالة إلى الشرطة تطلب فيها مساعدتها في العثور على "مُحطم قلبها". ونجحت بالفعل في مسعاها.

Deutschland Polizisten patrouillieren nach der Schießerei in der Fußgängerzone (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

لم تكن تعرف أن سفرها من محطة القطارات الرئيسية في مدينة ميونيخ سيكون اللحظة التي توقد نيران الحب في قلبها من أول نظرة، بعدما لمحت عيناها شخصاً كان متواجداً بدوره في نفس المكان والزمان.

الشابة البالغة من العمر (27 عاماً)، التي وقعت في الحب من أول نظرة، لم تتحمل كثيراً ألم الصبابة وقررت أن تأخذ بنفسها زمام المبادرة وتبحث عن "مُحطم قلبها"، كما وصفه الموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت" الألمانية.

مختارات

بسبب إزعاجه لصديقته السابقة، وخرقه لأمر قضائي بعدم التواصل معها، صدر حكم نادر بحق شاب أمريكي، وهو ليس فقط الغرامة والخدمة الإجتماعية، ولكن ايضا كتابة عشرات النصوص الجميلة وذلك مقابل كل "كلمة مقرفة تفوّه بها في حق الفتاة" (02.11.2017)

تسبب تعكير سائق قطار شوارع للحظات وداع رومانسية طويلة بين شاب وحبيبته عند باب القطار، في خروج الشاب المتيم عن طوره وإصابته بتوبة غضب شديدة ثم مهاجمة السائق، مما أستدعى تدخل الشرطة. (18.04.2017)

وأشار موقع "فيلت" أن الشابة توجهت بطلب غير عادي إلى الشرطة الاتحادية الألمانية، حيث طلبت من السلطات في رسالة عبر البريد الإلكتروني مساعدتها في العثور على شرطي أوقعها بابتسامته العريضة في حبه من أول نظرة، وأضافت: "أردت الحديث معه، لكنني لم أكن أعرف ما إن كان بإمكاني فعل ذلك على الإطلاق حينما يتعلق الأمر بشيء خاص".

وتابعت الشابة المُغرمة في رسالتها الإلكترونية المُوجهة إلى الشرطة، أن شعر الشرطي، الذي وقعت في غرامه، أشقر وعيونه زرقاء وخضراء. وأضافت أنها تبادلت النظرات لعدة مرات مع الشرطي، الذي ارتسمت الابتسامة على محياه.

في المقابل، ذكر موقع "هايمات تسايتونغ" أن الشرطة لم تتأخر كثيراً في مساعدة الشابة المُغرمة، إذ استطاعت تحديد هوية الشرطي (23 عاماً). وذكر الموقع الألماني أن الشرطي الذي ينحدر من ولاية سكسونيا ويمارس في أوقات فراغه رياضة فنون القتال المختلفة، تذكر بدوره تبادله النظرات مع الشابة فضلاً عن صورتها، وحسب نفس المصدر، فيما أفاد موقع "فيلت" أن الشرطي وعد بربط قنوات الاتصال مع الشابة المتيمة في أقرب وقت ممكن.

ر.م/ف.ي

  • Valentinstag (Fotolia/detailblick)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    أصل الفالنتين

    تختلف الروايات بشأن "عيد الحب" أو "الفالنتين" وتاريخه، أشهرها منع الإمبراطور كلاديوس في العصر الروماني للزواج نهائيا بسبب تكاسل الجنود عن المشاركة في الحرب، الأمر الذي دفع القديس "فالنتين" لمساعدة الشباب على الزواج سرا، وهذا ما أدى إلى إعدامه في الرابع عشر من فبراير/شباط عام 270 م. وتخليدا لذكرى فالنتين وتضحيته من أجل الحب أصبح هذا اليوم هو عيد "الفالنتين" يحتفل به العشاق كل عام.

  • Deutschland Rote Rosen zum Valentinstag (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    بطل الفالنتين

    بالرغم من تعدد مظاهر الاحتفال به، إلا أن الزهور حمراء اللون هي البطل الأساسي في عيد العشاق. ويرمز اللون الأحمر للحب والرومانسية ودفء المشاعر. والبعض يكتفى به كهدية لهذا اليوم فيما يفضل البعض الآخر شراء هدية رمزية بجانبه.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (Reuters)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    دفء المشاعر

    بالرغم من برودة الجو في الكثير من أنحاء العالم إلا أن الكثيرين لا يبالون ويخرجون للاحتفال بهذا اليوم وسلاحهم في محاربة البرد هو دفء المشاعر والطاقة التي تزود بها القبلة الجسم.

  • Valentinstag in Damaskus Syrien 2010 (AP)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الدب الأحمر

    يحتفل كل شخص بطريقة مختلفة في عيد الحب، ولكن الدب الأحمر يبقى دائما الهدية المحبذة للكثيرين لتقديمها في الفالنتاين خاصة للمرأة. ويعتقد البعض أن الدب الأحمر يعطى إحساسا بالدفء والراحة وهما من أساسيات علاقة الحب الناجحة.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (dapd)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الحب الطائر

    يقرر البعض الزواج في يوم عيد الحب، البعض يرى أن الفالنتاين أو عيد العشاق هو أنسب موعد لبداية جديدة وحياة سعيدة.

  • Bildergalerie Valentinstag Vorbereitungen (Reuters/Damir Sagolj)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    عروض الفالنتاين

    تنافس العديد من الشركات لتقديم أفضل عروض السفر والرحلات والأنشطة لجذب العشاق في هذا اليوم، لذا ربما عليك الخروج عن المألوف في ذلك اليوم والمشاركة في إحدى تلك الأنشطة.

  • Bildergalerie Valentinstag Feier im Irak (DW/Al-Saidy)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    تجارة مربحة

    تشهد المحلات التجارية ومحلات العطور والزهور إقبالا شديدا في اليوم الذي يحتفل العشاق بحبهم. ففي البلدان العربية يقبل البعض سواء الرجال والنساء على شراء الهدايا مثل العطور أو الدمى الحمراء وبخاصة الدببة للتعبير عن الحب وكسر الروتين وسط متاعب ومشاغل الحياة.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (dapd)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    قبلة تحت الماء

    هنا أحيانا طرق مختلفة وأفكار مجنونة للاحتفال بالفالنتين، فممارسة الحب تحت الماء تجربة مثيرة وإحساس مختلف عن النزهات التقليدية لكسر الروتين وتجديد المشاعر.

  • Bildergalerie Valentinstag Vorbereitungen (Getty Images/Joe Raedle)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الشكولاته

    بما أن الشكولاتة تعزز الشعور بالسعادة فهي أيضا من الهدايا الأساسية في الفالنتين. وتتفنن المحلات التجارية في صنع مختلف الأشكال والألوان من الشكولاتة التي ترمز لعيد الحب، لكن أشهرها هو شكل القلب بألوانه المختلفة. (س.م)


مختارات

"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

يحتفل العشاق حول العالم في الرابع عشر من فبراير/شباط بعيد الحب أو "يوم القديس فالنتين" ، حيث يعبرون فيه بشتى الطرق عن المشاعر الرقيقة والحب إما بإهداء من يحبون الزهور أوالشوكولاتة أوالدببة الحمراء وبطاقات المعايدة وغيرها (14.02.2018)  

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