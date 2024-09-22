  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
سياسةألمانيا

الشرطة الألمانية تدعو لتشديد ملاحقة جرائم الكراهية بالإنترنت

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

وصف رئيس الشرطة الألمانية الجنائية منصات التواصل الاجتماعي بأنها تحولت إلى "أداة للتطرف"، داعيا المنصات الإلكترونية والنيابة العامة إلى تضييق الخناق على مرتكبي جرائم الكراهية عبر شبكة الإنترنت محذرا من خطرها على المجتمع.

https://p.dw.com/p/4kws3
رسم رمزي - خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت
رسم رمزي - خطاب الكراهية على شبكة الإنترنتصورة من: Elada Vasilyeva/Zoonar/picture alliance

نقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد 22 سبتمبر / أيلول 2024 أن هولغر مونش -رئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية- دعا أمس السبت القائمين على المنصات الرقمية وممثلي الادعاء العام إلى تشديد ملاحقة مرتكبي اعتداءات الكراهيةعبر شبكة الإنترنت. وقال مونش في حوار مع "شبكة تحرير المحتوى في ألمانيا" إن اعتداءات الكراهية تستهدف غالباً ساسة تيار اليسار وحزب الخضر وإن اعتداءات الكراهية على أفراد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد جاءت في المرتبة الثانية وإن "اليسار أيضا يرتكب جرائم" كراهية. مضيفاً: "نرصد تزايدا في حالة الاستقطاب" السياسي والمجتمعي. 

وقال مونش إن الساسة على المستوى المحلي لا يبلغون الشرطة حول هجمات الكراهية ضدهم في شبكة الإنترنت، وأن المتقدمين بشكوى إلى الشرطة تبلغ نسبتهم 11 في المئة فقط من جميع القضايا، وأضاف مقيَّماً: "هذه نسبة ضئيلة للغاية. من الواضح أن هناك فقداناً للثقة". وأكد قائلاً: "لذلك نحن في حاجة لإرسال رسالة مفادها أن سلطات إنفاذ القانون قادرة على تعقب مثل هذه الجرائم باستمرار".

 

خوف طلاب أجانب بالآلاف شرقي ألمانيا من اعتداءات عنصرية

 

ووصف هولغر مونش وسائل التواصل الاجتماعي بأنها بمثابة "أداة للتطرف" ويرى أنها تساهم في تطرف الناس وفي انتشار المحتوى الإشكالي، قائلاً: "نحن واضحون: توجد مخاطرعلى المجتمع بالإمكان تحديدها. لهذا السبب علينا واجب التوجه إلى القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي وأن نضع أصحاب المنصات الرقمية ومقدمي المحتوى أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم إزاء المحتوى الذي يُقَدَّم على منصاتهم وإلزامهم بالبحث عن المحتوى المتضمن للكراهية وكذلك بالإبلاغ عنه (لدى الشرطة) وحذفه" من الإنترنت.

 

م.س / ع.م (د ب أ)

 

 