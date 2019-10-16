الشرطة الألمانية تحجز سيارة دفع رباعي ذهبية.. والسبب؟

سحبت الشرطة في مدينة دوسلدورف سيارة دفع رباعي ذهبية اللون، والسبب أنها كانت "لامعة جدا". وكانت الشرطة قلقة من أن يتسبب لون السيارة الذهبي اللامع بإبهار السائقين الآخرين وإرباكهم أثناء القيادة وخاصة عندما تنعكس عليها أشعة الشمس أو ضوء قوي، مما قد يتسبب بوقوع حوادث مرورية.

وقد تدخل رجال الشرطة يوم الأحد (13 تشرين الأول/ أكتوبر) بعد أن لاحظوا مدى سطوع السيارة التي تعكس أشعة الشمس والأضواء الأخرى وسط المدينة. غير أنه عند تفتيش السيارة وفحصها تبين أن فيها مشاكل تقنية ومخالفات أخرى لا تقتصر على اللون الذهبي فقط المثير للجدل. إذ كان قد تم التلاعب بالسيارة، كما أشار متحدث باسم الشرطة إلى وجود مشاكل في العادم والضوء الخلفي أيضا.

ولم يُسمح للسائق البالغ من العمر (30) عاماً والذي لم يكن يعلم بأن لون السيارة قد يتسبب له بمشاكل، بالاستمرار في قيادة السيارة، التي تم سحبها وحجزها من قبل الشرطة واعتبرت غير آمنة على الطريق. الأمر الذي اطضر السائق إلى العودة إلى بيته سيراً على الأقدام.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "التأثير المبهر" للون السيارة الذهبي قد يشكل خطراً على الآخرين مما اضطرها إلى سحب السيارة تجنباً لوقوع حوادث مرورية. وسيتم تقييم وضع السيارة من قبل مختصين لمعرفة ما إذا كانت تشكل خطرا على حركة المرور في الشارع والسائقين الآخرين أم لا.

ر.ض/ ع.ج