 الشرطة الألمانية تتدخل لإعادة حمار هارب إلى صاحبه | عالم المنوعات | DW | 07.12.2019

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منوعات

الشرطة الألمانية تتدخل لإعادة حمار هارب إلى صاحبه

بذلت الشرطة في بلدة بجنوب غرب ألمانيا مجهودا كبيرا للإمساك بحمار شارد وإعادته إلى صاحبه. وقالت إن الحمار أظهر صفاته المعروفة خلال مطاردتها له، قبل أن يتعرف عليه طبيب بيطري وتتم إعادته إلى مالكه.

تصرف الحمار بما يعرف عنه من عناد.

صورة رمزية

تسبب حمار عنيد في استدعاء الشرطة ببلدة "شفيبيش غموند" بولاية بادن- فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا. وبعد أن أمسك رجال الشرطة بالحيوان الهارب باستخدام شريط تستعمله الشرطة في تطويق الأماكن الممنوع تخطيها؛ ركض شرطي معه لمسافة نحو كيلومترين إلى مقر مركز الشرطة. وقالت الشرطة الخميس إن الحمار تصرف بما يعرف عنه من صورة نمطية، حيث كان عنيدا ويقوم بالرفس.

في الفناء الداخلي لمركز الشرطة تمت إقامة "قفص" مؤقت للحمار. وبعد مكالمات تليفونية عديدة تمكن أحد الأطباء البيطريين في النهاية من التعرف على المكان، الذي جاء منه الحمار، حيث تبين أنه هارب من إحدى الحظائر في البلدة، حسب موقع إذاعة جنوب غرب ألمانيا "اس دبليو آر".

عاد الحيوان إلى مالكه بعد مجهود الشرطة، التي كانت تعتقد أن الحمار الصاخب شرد  من "حظيرة" من الحظائر التي تنصب بجانب أسواق عيد الميلاد في هذه الفترة من العام. ولا تعرف الأسباب وراء هروب الحمار. 

ص.ش/ ع.خ

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    الكاتب: بوندا شميت/ سهام أشطو


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