الشرطة الألمانية تؤكد سقوط قتيلين بعد إطلاق نار في هامبورغ

أكدت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (26 مارس/آذار 2023) سقوط قتيلين بعد إطلاق نار وقع في مدينة هامبورغ. وأضافت أن العملية ذات الصلة انتهت إلا أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة. وأحجمت الشرطة عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمطلق النار.

وسبق أن ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار أنه جرى استدعاء الشرطة بعد وقت قليل من منتصف الليل وأن 28 مركبة هرعت إلى الموقع.

وبحسب موقع صحيفة "هامبورغر مورغن بوست" المحلية بهامبورغ، فإنه في حوالي الساعة 11:30 مساءً، تلقت خدمة الطوارئ اتصالات حول إطلاق نار في عقار سكني في ريبورن. وقال المتصلون إنهم سمعوا أصوات طلقات نارية، لتنطلق عدة سيارات شرطة وإسعاف بأعداد كبيرة نظرًا لعدم وضح طبيعة الحدث.

وبحسب الموقع، وجد ضباط الشرطة رجلين أمام مدخل أحد المنازل أحدهما فارق الحياة بالفعل ويبدو أنه قد أُعدم برصاصة في الرأس، فيما كان الآخر لا يزال يظهر عليه علامات الحياة، لكنه أصيب بجروح خطيرة. وأفادت التقارير أنه جرت محاولات لإنعاشه لكنه فارق الحياة في مكان الواقعة.

وفقًا للموقع الألماني، لا تزال ملابسات الجريمة غير واضحة على الإطلاق. لكن بحسب ما تلقى الموقع من معلومات غير مؤكدة فإن الحادث ربما جاء على خلفية مسألة ديون أو ابتزاز، كما أفاد الموقع أنه من المحتمل أيضًا تورط الرجلين في "أمور أخرى" دون تحديدها.

وفي الوقت الحالي، تتولى فرقة متخصصة من الطب الشرعي العمل في مسرح الجريمة، وتبحث عن آثار في المكان وتقوم باستجواب الشهود. وفي استجواباتهم الأولى، تحدث الشهود عن سماع حوالي خمس طلقات نارية قيل إنها أطلقت.

ع.ح./م.س. (رويترز، صحف ألمانية)