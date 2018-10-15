الشرطة الألمانية تؤكد أن محتجز الرهينة في كولونيا مواطن سوري

بعد يوم واحد من عملية احتجار رهينة في محطة القطارات المركزية في مدينة كولونيا الألمانية، لا تزال دوافع الجاني غير واضحة. وقالت الشرطة الثلاثاء (16 تشرين أول/أكتوبر 2018) في المدينة الواقعة في غرب ألمانيا إنه سيتم تحديد ما إذا كان الهجوم إرهابياً أم لا.
وأعلن متحدث باسم الشرطة عن تحديد هوية المشتبه به أمس الاثنين. وأوضح المتحدث أن محتجز الرهينة هو صاحب الأوراق التي تم العثور عليها في مكان الاحتجاز وهو سوري يبلغ من العمر 55 عاماً ويحمل صفة لاجئ، كما أنه معروف للشرطة.
وكانت الشرطة قد ذكرت أمس أن من الممكن أن يكون منفذ واقعة الاحتجاز سورياً. وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من تمكن الشرطة من فض الاحتجاز وتحرير الرهينة وهي امرأة. ووفقاً لتصريحات الشرطة الجنائية أمس، فقد تم العثور في مسرح الجريمة على أوراق لشخص سوري، وقالت الشرطة حينها إن هذا الشخص لديه فترة سماح بإقامة مؤقتة حتى منتصف 2021، مشيرة إلى أن هناك " احتمالاً كبيراً" أن يكون منفذ الاحتجاز هو صاحب تلك الأوراق.
من ناحية أخرى، أعلن الادعاء العام في مدينة كولونيا عن إصدار أمر اعتقال بحق اللاجئ السوري منفذ واقعة لاحتجاز. وأكد متحدث باسم مكتبه الثلاثاء أنه "وبسبب الأهمية الخاصة للقضية"، فإن المدعي العام يعتزم تولي التحقيق بنفسه. هذا وأكدت ميريام براونز، نائبة قائد شرطة كولونيا، اليوم أن الرجل في غيبوبة بعد إجراء جراحة عاجلة له، ما يمنع استجوابه. وفي وقت سابق من نهار اليوم، صرح محققون أن الشرطة الألمانية قامت بحملة تفتيش في مدينة كولونيا.
يذكر أن محتجز الرهينة كان قد أشعل أمس زجاجة حارقة "مولوتوف" في مطعم للوجبات السريعة في محطة كولونيا الرئيسية للقطارات، ثم تحصن بعدها في صيدلية واحتجز رهينة داخلها. وقامت فرقة عمليات خاصة من الشرطة باقتحام الصيدلية، وأصيب الجاني والرهينة واثنان آخران خلال ذلك.
ي.ب/ ي.أ (د ب أ، رويترز، إي بي دي)
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كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام
الطريق إلى السلام
تترافق ذكريات الحرب العالمية الأولى مع الدعوة إلى السلام والتسامح، هذه هي خلاصة رسالة الفنانين ديتليف هارتونغ وجورج ترينز. تظهر رسالة الفنانين على شكل حروف مضاءة وملونة على الواجهة المزخرفة لكاتدرائية كولونيا.
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كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام
1914.. بدء الحرب العالمية الأولى
شكل حجم واجهة كاتدرائية كولونيا وأبعادها المعمارية تحدياً للفنانين ديتليف وجورج. نُفِذت الإضاءة بإستخدام تسعة عشر جهاز إضاءة عالي الدقة، وضعت حقول الإضاءة إلى جانب بعضها البعض لتشكل الرقم 1914 في إشارة إلى العام الذي نشبت فيه الحرب العالمية الأولى. استمر عرض الجزء الأول 15 دقيقة، وتمكنت خلالها فنون الإضاءة من تقديم لمحة عن أهوال الحرب.
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كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام
إمنحونا السلام
كانت عبارة "إمنحونا السلام" التي قدمها الفنانان ديتليف وجورج مقنعة إلى حد بعيد، وستكون هذه العبارة هي شعار "الحج" لكاتدرائية كولونيا هذا العام. الزوار مدعوون لتصوير سيمفونية الأضواء هذه، كما هم مدعوون في الوقت ذاته إلى مشاركة الأصدقاء في جميع أنحاء العالم، ويأمل "هيلموت بيين" وهومنسق هذه الإحتفالية البصرية أن تجلب هذه الصور الأمل والتفاؤل بالمستقبل وبالسلام.
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كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام
الأضواء الملونة
الكلمات المضاءة المعكوسة على واجهة الكاتدرائية لا تُعَبِر مضامينها فحسب بل هي تأخذ ألوان قوس قزح الذي يعتبر دلالة على الإيمان المسيحي. ويأمل راعي الكاتدرائية، روبرت كلي، أن يُصبح الناس سفراء ينشرون رسالة السلام في جميع أنحاء العالم.
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كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام
نهاية الحرب
ستُعْرض أمام واجهة كاتدرائية كولونيا مجموعة من التماثيل التي ترمز إلى السلام، كما ستُعْرض أيضاً عبارة السلام مكتوبة بإثنتي عشرة لغة. يُمكن للزوار أن يضبطوا الأضواء حسب مشيئتهم. استمرت الحرب العالمية الأولى أربع سنوات، وقد انتهت بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918. وقتل خلال الحرب حوالي 17 مليون شخص.
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كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام
نشر ثقافة التسامح
في الوقت الذي تقوم فيه وسائل الإعلام بنشر الأخبار التي تتعلق بكراهية الأجانب والتحريض ضدهم في ألمانيا، تعمل الكنيسة على تعزيز التسامح بين الناس من خلال برنامج شامل يتناول شتى الأحداث، كما يتناول إقامة الصلوات خلال أيام "الحج" للكاتدرائية. والهدف من كل الفعاليات هو تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات في العالم. الكاتب: غابي راوخر/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني