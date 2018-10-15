 الشرطة الألمانية تأمر بإجلاء قطار بعد تهديد بوجود قنبلة | أخبار | DW | 25.01.2019

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أخبار

الشرطة الألمانية تأمر بإجلاء قطار بعد تهديد بوجود قنبلة

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنها اضطرت إلى أخذ تهديد بوجود قنبلة على متن قطار يحمل أكثر من 500 شخص على متنه على محمل الجد وقامت بعملية إجلاء للركاب في محطة بفرانكفورت وسط ألمانيا.

Chemnitz Anti-Terror-Einsatz (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

صورة من الأرشيف

ذكرت الشرطة الألمانية على تويتر اليوم الجمعة أنه تم إجلاء 500 شخص من قطار في مدينة فرانكفورت بسبب التهديد بوجود قنبلة. وحسب تغريدة الشرطة، فإن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم " آمنون ولا توجد إصابات بينهم".

وتم إجلاء وتطويق رصيفين في محطة السكك الحديدية في فرانكفورت. ولم تذكر الشرطة مزيدا ن التفاصيل بشأن خلفية التهديد، فيما تواصل التحري عن الشخص أو الأشخاص المفترضين الذين يقفون وارء التهديد.


ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)

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