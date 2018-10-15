الشرطة الألمانية تأمر بإجلاء قطار بعد تهديد بوجود قنبلة

ذكرت الشرطة الألمانية على تويتر اليوم الجمعة أنه تم إجلاء 500 شخص من قطار في مدينة فرانكفورت بسبب التهديد بوجود قنبلة. وحسب تغريدة الشرطة، فإن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم " آمنون ولا توجد إصابات بينهم".

وتم إجلاء وتطويق رصيفين في محطة السكك الحديدية في فرانكفورت. ولم تذكر الشرطة مزيدا ن التفاصيل بشأن خلفية التهديد، فيما تواصل التحري عن الشخص أو الأشخاص المفترضين الذين يقفون وارء التهديد.





ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)