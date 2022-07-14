الشرب الصحيح في الجو الحار

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الصداع والدوخة الناتجان عن عدم شرب كمية كافية من السوائل - مشكلة شائعة في الجو الحار. فما هي الكمية التي ينبغي شربها، وما هي أفضل المشروبات، ولماذا الماء مهم جدا للجسم؟
الجزر يقوي البصر والضوء الأزرق يسبب الأرق والصيام بعد السادسة يساعد على إنقاص الوزن... هي مزاعم أو "أساطير صحية" باتت تردد وكأنها حقائق علمية ثابتة، فماذا تقول الأبحاث العلمية بشأنها؟
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