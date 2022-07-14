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الشرب الصحيح في الجو الحار

الصداع والدوخة الناتجان عن عدم شرب كمية كافية من السوائل - مشكلة شائعة في الجو الحار. فما هي الكمية التي ينبغي شربها، وما هي أفضل المشروبات، ولماذا الماء مهم جدا للجسم؟