 الشرب الصحيح في الجو الحار | صحتك بين يديك | DW | 14.07.2022

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صحتك بين يديك

الشرب الصحيح في الجو الحار

الصداع والدوخة الناتجان عن عدم شرب كمية كافية من السوائل - مشكلة شائعة في الجو الحار. فما هي الكمية التي ينبغي شربها، وما هي أفضل المشروبات، ولماذا الماء مهم جدا للجسم؟

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