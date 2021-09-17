 الشخصية السوفيتية - آثار الاتحاد السوفيتي في العقول | تقارير جديدة | DW | 10.11.2021

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تقارير جديدة

الشخصية السوفيتية - آثار الاتحاد السوفيتي في العقول

ما مدى بقاء عقلية الاتحاد السوفيتي حتى الآن في روسيا؟ يكشف هذا الفيلم بطريقة شخصية كيف أن التفكير الشمولي لا يزال يعشعش في رؤوس البعض حتى يومنا هذا. فهل بدأت الشمولية بالعودة من جديد؟

Russland Wie beeinflusst die Denkweise der UDSSR noch heute Menschen in Russland und dem ehemaligen Ostblock

Russland Wie beeinflusst die Denkweise der UDSSR noch heute Menschen in Russland und dem ehemaligen Ostblock



بعد ثلاثين عامًا على انهيار الاتحاد السوفيتي في 25 ديسمبر 1991 ، بدأت إشارات "الرجال الأقوياء" وخطابهم العسكري في الظهور. فهل تعود أسباب هذه الظاهرة إلى عقلية التبعية الشمولية الراسخة في عقول الناس؟ 

Russland Wie beeinflusst die Denkweise der UDSSR noch heute Menschen in Russland und dem ehemaligen Ostblock



يقوم مخرج الفيلم إيفو بريديس والصحفية ريتا رودوشا المولودان في الاتحاد السوفيتي، برحلة للبحث في ظاهرة ما سمي "الإنسان السوفيتي" ويريدان أن يوضحا إذا كان الشخص الذي يملك هذه العقلية الشمولية يتواجد فقط في البلدان التي كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2120 – 03:15 UTC
الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2120 – 07:15 UTC
الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC
الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC
الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC
السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC
الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 19:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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