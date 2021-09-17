الشخصية السوفيتية - آثار الاتحاد السوفيتي في العقول





بعد ثلاثين عامًا على انهيار الاتحاد السوفيتي في 25 ديسمبر 1991 ، بدأت إشارات "الرجال الأقوياء" وخطابهم العسكري في الظهور. فهل تعود أسباب هذه الظاهرة إلى عقلية التبعية الشمولية الراسخة في عقول الناس؟





يقوم مخرج الفيلم إيفو بريديس والصحفية ريتا رودوشا المولودان في الاتحاد السوفيتي، برحلة للبحث في ظاهرة ما سمي "الإنسان السوفيتي" ويريدان أن يوضحا إذا كان الشخص الذي يملك هذه العقلية الشمولية يتواجد فقط في البلدان التي كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي.

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