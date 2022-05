الشجاعة المدنية - من أجل حماية المرأة من العنف

Obwohl Gewalt gegen Frauen in allen sozialen Schichten vorkommt, wird sie oft vertuscht. Zwölf Jahre brauchte Romy Stangl, um über ihre Gewalterfahrungen sprechen zu können – über einen Partner, den sie für den Mann ihrer Träume hielt, der sich aber als gewalttätiger Mann entpuppte. Romys Alptraum endete erst, als sie in ein misshandeltes Frauenhaus floh. Romy arbeitet derzeit an einem Projekt namens „Breaking the Silence Towards Domestic Violence“ der Fotografin Irina Unru. Die Kriminologin Jane Moncton Smith erlebte während ihrer Arbeit als Polizistin, dass sich häusliche Gewalt zu Mord entwickeln kann. Die Professorin an der University of Gloucester hat in ihren Gesprächen mit Angehörigen ermordeter Frauen ein Acht-Stufen-Modell entwickelt. Das Modell hilft der Polizei, gefährliche Beziehungen zu erkennen und einzugreifen, denn: „Ein mutmaßliches Liebesverbrechen ist oft ein geplanter kaltblütiger Mord.“ In Wien wird das Projekt