 الشتاء القارس في روسيا يهدد حياة النمور | التغيرات المناخية | DW | 13.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

الشتاء القارس في روسيا يهدد حياة النمور

شتاء قوي يضرب أقصى الشرق الروسي، لا يعاني منه البشر فحسب، وإنما أيضا الحيوانات البرية التي لم تعد تجد طعاما. والصندوق العالمي للطبيعة يدق ناقوس الخطر.

نمر آمور من أكثر المتضررين من شتاء هذا العام

نمر آمور من أكثر المتضررين من شتاء هذا العام

بسبب التساقط الكثيف للثلوج، أصبحت الفهود والخنازير البرية والغزلان وغزلان السيكا معرضة للجوع، وفق تحذيرات الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)  وهي منظمة عالمية غير حكومية تعني بقضايا البيئة والطبيعة.

مختارات

الحفر والفقاعات الثلجية أصبحت حسب المنظمة تشكل بدورها خطراً حقيقياً على حياة هذه الحيوانات. سمك الثلوج المتساقطة والذي وصل عمقه في بعض المناطق إلى متر واحد في شتاء هذا العام، يعيق تحرك الحيوانات ويمنعها من الوصول إلى الطعام. هذا الوضع سيجعله أكثر افتراسا يقول ماركوس راداي المسؤول على قسم روسيا داخل المنظمة العالمية، متحدثا عن "طرق غير شرعية للبحث عن الطعام" والمقصود بذلك أن هذه الحيوانات بدأت تغير من طريقها نحو المناطق الآهلة بالسكان وقد تفترس البشر. وبالفعل سجلت المنظمة تواجداً متزايداً للحيوانات البرية والمفترسة في القرى المجاورة للغابات في منطقة سيبيريا.

مشاهدة الفيديو 01:22

ما هو الاقتصاد الدائري؟

وهناك مجموعة من الخبراء تراقب عن كثب الوضع في المناطق المعنية خاصة في أقصى الشرق، ومهمتهم تتجلى في تقليل المخاطر والبحث عن سبل للحفاظ على التنوع البيئي.

نمر آمور من الحيوانات الأشد تضررا من الوضع الحالي حسب المنظمة، فهو يقطع بحدود عشرة كيلومترات يوميا للبحث عن الطعام. ويرجح أن نحو 540 نمرا من هذا النوع تعيش في أقصى الشرق الروسي.

يذكر أن السلطات الروسية شددت من قوانينها لحماية الحيوانات البرية، ومن يحاول اصطيادها، قد يتعرض لعقوبة السجن أو غرامات مالية ضخمة.

و.ب/ع.ج.م

  • Bouvier's Red Colobus

    في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض

    قرد كولوبوس الأحمر "بوفييه"

    أدرج هذا القرد النادر على اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة باعتباره حيوانا مهددا بالانقراض. في عام 2015، شوهدت بعض أفراد من هذه القرود الحمراء في الكونغو رغم أنه كان في السابق يُعتقد أن هذا القرد قد انقرض. ويٌطلق على هذا الأمر "خطأ روميو" أي عندما يتم الإعلان عن انقراض نوع من الحيوانات بينما لا يزال على قيد الحياة.

  • Hula painted frog

    في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض

    ضفدع بحيرة الحولة الملون

    كان يُعتقد ان هذا الضفدع قد انقرض مع جفاف بحيرة الحولة في إسرائيل، لكن لم يحدث ذلك. ورغم ذلك لا يزال هذا الضفدع معرضا لخطر الانقراض وفقا للائحة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. أطلق على هذا الضفدع اسم "لعازر" في تشبيه بالرجل الذي أعاده السيد المسيح من الموت.

  • Chelonoidis phantasticus | Galápagos-Riesenschildkröte

    في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض

    سلحفاة فرناندينا العملاقة

    أدرجت هذه السلاحف العملاقة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة للكائنات المهددة بالانقراض. في عام 2019، عثر على سلحفاة عمرها يزيد عن مائة عام في جزيرة فرناندينا بالإكوادور. وكان الباحثون قد اكتشفوا هذا النوع من السلاحف عام 1906 عندما عثروا على العنصر الحي الوحيد من هذا النوع والذي مات على الفور لسوء الحظ لذا اعتقدوا أن هذه السلاحف قد انقرضت.

  • South Island Takahe

    في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض

    طائر التاهاكى الخلاب

    يتواجد هذا الطائر المهدد بالانقراض في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا. ولسنوات طويلة كان يُعتقد أن هذه الجزيرة قد انتهت بسبب تضاؤل عدد الكائنات الحية عليها بعد أن حمل المستعمرون الفئران والقطط والكلاب إلى نيوزيلندا. وبعد 50 عاما من إعلان انقراض هذا الطائر وتحديدا في عام 1948، عُثر عليه في وادي منعزل.

  • Chacoan peccary

    في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض

    حيوان تشاكون البيكاري

    تعد منطقة غران تشاكو المقسمة بين باراغواي وبوليفيا والأرجنتين موطنا لهذا الحيوان. اعتقد الباحثون أن هذا الحيوان قد انقرض عندما عثروا على حفرية له عام 1930. بيد أنه ثبت خطأ هذا الاعتقاد في سبعينيات القرن الماضي. وكان السكان الأصليون في هذه المنطقة يعرفون أن هذا الحيوان لا يزال على قيد الحياة. ورغم ذلك، لا يزال هذا الحيوان في دائرة الخطر.

  • Glittering Starfrontlet

    في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض

    طائر ستار فرونتليت الساحر

    يعيش هذا الطائر ذو المظهر الساحر في مرتفعات جبال الأنديز بكولومبيا. ولسنوات طويلة، كان الباحثون يعرفون هذا الطائر فقط من عينة موجودة في أحد المتاحف لذا اعتقدوا أن هذا الطائر الخلاب قد انقرض، بيد أنه في عام 2004 عُثر عليه. ورغم تزايد أعداده إلا أنه ما زال معرضا لخطر الانقراض.

  • Two Variable Harlequin Frogs

    في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض

    الضفدع المهرج

    الضفدع المهرج من الأنواع المهددة بالانقراض. يعيش بشكل أساسي في كوستاريكا. عُثر على هذا الضفدع مرة أخرى عام 2003 بعد سريان اعتقاد خاطئ بانقراضه. ورغم فرحة الباحثين في العثور على هذه الكائنات مرة أخرى بعد اعتقادهم في السابق بإنقراضها، إلا أنهم يؤكدون الحاجة إلى بذل الجهود للحفاظ عليها.


مواضيع ذات صلة

[28857954] Thai Customs seized tiger skins and bones epa03049714 A Freeland Foundation handout photo shows confiscated smuggling tiger skin on display during a news conference in Bangkok, Thailand, 05 January 2012. A brazen attempt to smuggle four complete tiger skins and bones via common post was foiled by Thai customs in the southern city of Hat Yai. The skins and bones estimated worth 2 million baht (60,000 US dollars or 49,000 euro) on the black market. Poaching and trafficking of tiger meat, bones and skin has been a key cause of a precipitous decline in wild tiger populations in Asia. Numbers are estimated to have fallen to only 3,200 tigers worldwide, from approximately 100,000 a century ago. EPA/FREELAND FOUNDATION HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

طب صيني صديق للبيئة.. هل ينقذ الحيوانات المهددة بالانقراض؟ 09.10.2021

أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.

A female cheetah, in the zoo in Sanaa, was caught during an attempt to smuggle out of the country. July 2021

اليمن ـ حيوانات مهددة بالانقراض ضحية الحرب والإهمال وعدوانية الإنسان 31.07.2021

في اليمن، هناك ضحايا آخرين للحرب غير البشر، فالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض تعاني الجوع والإهمال والصيد الجائر وحتى التهريب. بعض هذه الحيوانات يعود وجودها إلى آلاف السنين وكانت لها رمزية دينية ووطنية.

Dr. Michael Adkesson, vice president of clinical medicine for the Chicago Zoological Society, prepares Malena, a 10-year-old endangered Amur tiger, for total hip replacement surgery at Brookfield Zoo, Wednesday, Jan. 27, 2021 in Brookfield, Ill. According to the CZS, the tiger has arthritis in her left hip and the surgery is believed to be the first time a full joint replacement will be attempted on a tiger in North America. (Ashlee Rezin Garcia/Chicago Sun-Times via AP)

عمليتان جراحيتان لأنثى نمر تعاني من التهاب المفاصل 29.01.2021

بدت العملية الجراحية الأولى التي خضعت لها أنثى نمر مؤخراً لاستبدال عظمة الفخد ناجحة، حتى تحرك المفصل المزروع من مكانه بعد الجراحة. وستخضع أنثى النمر لجراحة ثانية خلال أيام معدودة، فهل تتمكن من الحركة مجددا دون ألم؟