الشتاء الأبرد منذ أكثر من عشر سنوات في أفغانستان، تفاقمت معه التبعات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والانهيار الاقتصادي

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أوقات عصيبة تمر على أفغانستان. إنه الشتاء الأبرد منذ أكثر من عشر سنوات، تفاقمت معه التبعات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والانهيار الاقتصادي.
تصدر لجنة الإنقاذ الدولية كل عام قائمة تتضمن عشرين دولة تعاني من أسوأ الأزمات حول العالم، وقد تصدرت الصومال قائمة 2022 التي تضمنت دولا عربية أيضا. ورغم أن الوضع لم يكن بهذا السوء من قبل، لكن هناك ما يدعو للتفاؤل أيضا!.
يبدو مستقبل أفغانستان قاتما في ظل اقتصاد مريض زاد من وهنه الجفاف وكورونا، ونقص المساعدات الخارجية وسيطرة طالبان على زمام الأمور، تدهور وضع الأفغان خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر. البعض قالوا إنهم اضطروا إلى بيع أطفالهم.
قبيل مؤتمر للمانحين لأفغانستان طالب وزير التنمية الألماني بتمويل صندوق مساعدات طارئة تابع للأمم المتحدة بقيمة عشرة مليارات يورو، مؤكدا أنه "يمكننا أن نحول استباقيا دون الموت بسبب الجوع ونقص الأدوية على مستوى العالم".
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