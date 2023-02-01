 الشتاء الأبرد منذ أكثر من عشر سنوات في أفغانستان، تفاقمت معه التبعات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والانهيار الاقتصادي | DW الأخبار | DW | 02.02.2023

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الشتاء الأبرد منذ أكثر من عشر سنوات في أفغانستان، تفاقمت معه التبعات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والانهيار الاقتصادي

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