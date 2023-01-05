 الشباب في ظل حكم بوتين | تقارير جديدة | DW | 06.01.2023

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تقارير جديدة

الشباب في ظل حكم بوتين

ولِد ماشا وإيليا عندما تولّى بوتين حكم روسيا. واليوم يناضل كلاهما من أجل مستقبل حرّ. لكن خلال الدفاع عن الديمقراطية والعدالة، فإنهما يخاطران مرة تلو أخرى بفقدان ما يناضلان من أجله تحديداً؛ أي حريتهما.

Dokumentation Der ewige Winter - Eine Jugend unter Putin

Dokumentation Der ewige Winter - Eine Jugend unter Putin

كأصدقائهما ورفاق دربهما، يرغب ماشا وإيليا في العيش في بلد ديمقراطي ومنفتح. وللدفاع عن حريتهما ومستقبلهما يُنظّمان حلقات نقاش وأعمالاً احتجاجية، ويشتركان في الوقفات الاحتجاجية ويُلقيان محاضرات. كما يدعمان رفاقهما المعتقلين في السجون، عبر المطالبة المستمرة بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
 

Dokumentation Der ewige Winter - Eine Jugend unter Putin


المخرج كيريل نيناشيف قريب من النشطاء الشباب بشكل كبير. وتقدّم تسجيلاته المصورة وكذلك أرشيفه المصور، نظرة خاصة على عالم الشباب الذين يؤمنون بروسيا أفضل دون بوتين.



مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 06:30 UTC
الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2023 – 00:30 UTC
الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023 – 10:30 UTC
الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023 – 14:30 UTC
السبت 28 يناير/كانون الثاني 2023 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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