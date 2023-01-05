الشباب في ظل حكم بوتين

كأصدقائهما ورفاق دربهما، يرغب ماشا وإيليا في العيش في بلد ديمقراطي ومنفتح. وللدفاع عن حريتهما ومستقبلهما يُنظّمان حلقات نقاش وأعمالاً احتجاجية، ويشتركان في الوقفات الاحتجاجية ويُلقيان محاضرات. كما يدعمان رفاقهما المعتقلين في السجون، عبر المطالبة المستمرة بإطلاق سراح السجناء السياسيين.





المخرج كيريل نيناشيف قريب من النشطاء الشباب بشكل كبير. وتقدّم تسجيلاته المصورة وكذلك أرشيفه المصور، نظرة خاصة على عالم الشباب الذين يؤمنون بروسيا أفضل دون بوتين.





مواعيد البث

DW عربية

الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:00 UTC

الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 06:30 UTC

الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:00 UTC

الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:00 UTC

الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2023 – 00:30 UTC

الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023 – 10:30 UTC

الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023 – 14:30 UTC

السبت 28 يناير/كانون الثاني 2023 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق