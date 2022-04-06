 الشباب في أوكرانيا: الحرب غيّرت حياتنا وستنتهي بانتصارنا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.04.2022

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سياسة واقتصاد

الشباب في أوكرانيا: الحرب غيّرت حياتنا وستنتهي بانتصارنا

أثرت الحرب في أوكرانيا على جيل صغار السن سواء الشباب والشابات إذ انضم البعض منهم إلى صفوف الجيش ومن لم يتمكن في ذلك انضم إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية فيما انخرط آخرون في العمل التطوعي.

جندية أوكرانية شابة في عربة مدرعة قرب كييف  (26/2/2022)

جندية أوكرانية شابة في عربة مدرعة قرب كييف  

أسفر الغزو الروسي لأوكرانيا عن دمار وخراب وأعمال قتل، فيما لم يكن الشباب وصغار السن في منأى عن ذلك، إذ تغيرت حياة الشباب والشابات في هذا البلد بشكل خاص بعد أن أتت الحرب على أحلامهم.

وفي محاولة للوقوف على الأمر، أجرت DW مقابلات مع شبان وشابات من أوكرانيا تغيرت حياتهم رأسا على عقب منذ بداية العام.

مارهريتا قررت الانضمام  إلى قوات الدفاع الإقليمية بعد اندلاع الحرب

مارهريتا قررت الانضمام  إلى قوات الدفاع الإقليمية بعد اندلاع الحرب

"لن نستسلم ولن نذعن"

"مارهريتا"، هي فتاة أوكرانية في مقتبل العمر، لم تتجاوز عامها الخامس والعشرين، وتعيش في العاصمة كييف، فيما لا تزال أسرتها تعيش في مسقط رأس العائلة في مدينة خاركييف، لكن مع بدء التوغل العسكري الروسي لبلادها، انضمت مارهريتا إلى قوات الدفاع الإقليمية في كييف.

وقصتها كالتالي:

"كنت في السابق قبل الحرب، أعمل كمديرة في مجال العلاقات العامة وكنت أكتب كذلك، كنت ناشطة في الحفاظ على المواقع التاريخية في كييف. كانت حياتي منقسمة بين ممارسة الرياضة وتعلم اللغة الإسبانية وقضاء بعض الأوقات مع أصدقائي فضلا عن شغفي للسفر. لكن تغير كل شيء مع بدء روسيا غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير / شباط، وفي ذاك الوقت كنت أعيش في كييف لوحدي فأسرتي كانت لا تزال تعيش في خاركيف. ومع بدء التوغل الروسي، قررت الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية إذ لم يكن هناك مجال للهروب.

والآن، حياتي بات محورها أمران: النوم والاستيقاظ عند سماع دوي صفارات الإنذار. لكني تعلمت مهارات جديدة. قبل انضمامي لقوات الدفاع الإقليمية، كنت قد أكملت دورة الإسعافات الأولية وهو ما مكنني من الانضمام إلى هذه القوات لتقديم مساعدات طبية للجرحى لذا فوظيفتي مراقبة توافر الأدوية وأيضا متابعة حالات المرضى وحاليا أنا أقوم بالتدريب على علاج المصابين.

دخلت الحرب شهرها الثاني ولا يحدوني أمل كبير في انتهاءها قريبا. لذا نُعد أنفسنا لخوض حرب استنزاف طويلة الأمد وشاقة. مؤخرا، قدت سيارتي ومررت بها عبر كييف وشاهدت أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، إذ رأيت عائلة وطفلها في نزهة سيرا على الأقدام وكانوا يضحكون كما كان الوضع في السابق. إذا أجبرنا الروس على التوقف عند كييف، ففي هذه الحالة يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها قريبا إلى عاصمتنا".

صوفيا كاخان، طالبة ومتطوعة لمساعدة النازحين الأوكرانيين في لفيف (20/3/2022)

تطوعت صوفيا للمساعدة في إجلاء المدنيين من أماكن القتال والقصف

"حرب ستنتهي بانتصارنا"

مختارات

يوسف السوداني حائر يريد لقاء أطفاله، محمد يريد العودة إلى"أم الدنيا" ففي مصر لن تكون هناك أوضاع مثل أوكرانيا، وفلسطيني يتحسر ويقول "كرهت كلمة اللجوء". قصص لاجئين عرب هاربين من جحيم أوكرانيا إلى مخيم كورجوفا البولندي.

تخطّى عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص ثلثهم من الأطفال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، في أكبر عملية نزوح داخل أوروبا منذ عقود.

استبقت مجموعة الدول السبع الكبرى الاستفتاء المقرر إجراؤه في شبه جزيرة القرم يوم (16 آذار/ مارس 2014) حول الانضمام إلى روسيا، بالتأكيد على أنه لن تكون له "أي قيمة قانونية"، وطالبت موسكو بالتراجع وعدم دعم مبادرة كهذه.

بعد العثور على نحو 340 جثة عقب "مذبحة" في بلدة بوتشا قرب كييف، تعالت أصوات مسؤولين أوروبيين لمحاسبة روسيا على "جرائم الحرب" و"الإبادة الجماعية المحتملة"، في وقت تنفي فيه موسكو مسؤوليتها.

ذكر تقرير صحفي أن ألمانيا لديها دلائل على تورط روسيا في قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية. ومنظمة العفو الدولية تعلن استنادا إلى شهادات أن المذبحة التي وقعت في بوتشا ليست الوحيدة، وكل الأدلة تشير إلى مزيد من جرائم الحرب.

أصداء واسعة تبعت مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمتطوعين الأجانب من أجل الدفاع عن أوكرانيا، فكيف كانت الاستجابة الفعلية حتى الآن، وما تقييم الخبراء العسكريين لفوائد هذه الخطوة على الأرض؟

صوفيا في عامها السابع عشر، والعاصمة كييف هي مسقط رأسها، لكنها انتقلت إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا لدراسة علم النفس في الجامعة الأوكرانية الكاثوليكية.

وقصتها كالتالي:

"لدي دراية بالحرب أكثر من أصدقائي لأن شقيقي لا يزال يقاتل في جبهات القتال بشرق أوكرانيا. في الرابع والعشرين من فبراير / شباط، كنت أرغب في الخروج مع صديقاتي لشراء نباتات منزلية. لكن هذا اليوم صادف بدء قصف كييف حيث تعيش والدتي ووالدي وأختي الصغرى . وعلى الفور، اتصلت بهم ورد علي والدي وليس والدتي كما كنت اعتقد ليبلغني بأن كل شيء على ما يرام. ورغم ذلك، قررت أسرتي السفر إلى بلدة كانيف لأن الأوضاع فيها كانت أهدأ مقارنة بالعاصمة. أما فيما يتعلق بأخي، فلم اتمكن من الاتصال به منذ فترة طويلة وحتى الآن لا يرد على اتصالاتي الهاتفية ولا أعلم ماذا حل به.

وسرعان ما أصبحت على يقين حيال ما يمكنني القيام به لمساعدة الجيش الأوكراني إذ كنت قد شاركت في نوفمبر / تشرين الثاني في نسج شبكات التمويه لمساعدة الجيش الأوكراني. وللوهلة الأولى، توقعت أني سأعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الأمر اقتصر على العمل لساعات قليلة لمدة يومين في الأسبوع. ورغم قلة ساعات وأيام العمل، إلا أن البقاء في مكان واحد لمدة تسع ساعات في المرة الواحدة يعد أمرا بالغ الصعوبة.

وكان هذا السبب وراء ذهابي إلى الحدود البولندية-الأوكرانية للمساعدة في إعداد الطعام والشراب الساخن للفارين من آتون المعارك. ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل كنا نرشدهم إلى الأماكن التي يمكنهم التوجه إليها. وفي الوقت الحالي، انخفض تدفق اللاجئين إلى الحدود.

كنت في السابق أضطر إلى العمل حتى في الليل، لكن الآن بدأ عدد الفارين يقل. ورغم ذلك، لا يزال الوضع صعبا للغاية من الناحية النفسية إذ لا يزال الخوف والتعب واليأس يسود الكثير من الناس. أنا على يقين بأن الحرب سوف تنتهي بانتصارنا بشكل ما وسيكون لذلك مردودا إيجابيا علي أنا شخصيا والمتطوعين الآخرين.

انتشرت دبابات روسية محترقة في منطقة بوتشا

انتشرت دبابات روسية محترقة في منطقة بوتشا

"نضالنا من أجل الحرية"

يبلغ رسلان من العمر 25 عاما وقد انضم إلى صفوف الجيش الأوكراني حيث شارك في القتال للدفاع عن العاصمة كييف.

وقصته كالتالي:

"بالنسبة لي، لقد بدأت الحرب عام 2014، لكنها وصلت إلى ذروتها وباتت حربا شاملة في 24 فبراير / شباط. لقد جرى استدعائي إلى الجيش وتم إرسالي مباشرة إلى كتيبة قتالية. في الأيام القليلة الأولى من الاستدعاء، انخرطت في عمليات الاستطلاع.

وعلى وقع تمركز المدفعية الثقيلة للعدو، شرع في تدمير التجمعات السكانية السلمية وسحق كل ما يعترض طريقه لم يستثنِ أحدا حتى الأطفال وكبار السن لقد قُتل المدنيون الأبرياء. كان إطلاق النار بشكل عشوائي بما في ذلك القصف بالصواريخ والمدفعية وقاذفات المقاتلة ليتحول الأمر إلى ما يشبه الجحيم.

لكننا كنا ندافع عن وطننا وسوف نبقى على هذه الأرض حتى لو سقط ضحايا أبرياء. كان العدو يعتقد أن بمقدوره تقسيم أوكرانيا عن طريق هذه الحرب، لكن العكس صحيح، إذ أصبحنا أكثر قوة واتحادا حتى المدنيين انخرطوا في القتال وشرعوا في مهاجمة العدو وإحراق آلياته العسكرية ليؤكدوا للعدو أنه غير مرحب به في الأراضي الأوكرانية.

والآن، أصبح العالم مدركا بأن أوكرانيا بلد لن تستلم بهذه السهولة بل إن نشيدنا الوطني يؤكد على ذلك إذ يقول: "بالروح والجسد نصع حريتنا". يفهم كل أوكراني مدلول هذه الكلمات الحماسية وهو ما انعكس على أرض الواقع".

جندي مصاب في مستشفى في كييف

أُصيب دينيس خلال عمله التطوعي التمثل في إجلاء المدنيين من مناطق القتال حيث سقطت قنبلة يدوية على حافلته

"حان الوقت للدفاع عن بلدي"

دينيس هو شاب أوكراني في عامه السابع والعشرين وانخرط في العمل التطوعي بعد اندلاع الحرب وأصيب خلال القتال في بلدة هوستوميل خارج كييف.

وقصته كالتالي:

"عندما بدأ القصف في الرابع والعشرين من فبراير / شباط، أدركت أنه يجب أن أفعل شيئا لكي أساعد في الدفاع عن بلادي. وعلى الفور، تواصلت مع أصدقائي في قوات الدفاع الإقليمية للانضمام إليهم وصرت أحد عناصر كتيبة المتطوعين. وكان تحركنا صوب هوستوميل في شمال غرب كييف كي تتمركز هناك، لكن كتيبتنا وصلت في الأول من مارس / آذار، وكان يتعين علينا أن نغادر مرة أخرى بعد ذلك بثلاثة أيام عقب تعرض مطار هوستوميل للقصف الشديد والعنيف من قبل العدو، سواء بالمدفعية والدبابات والطائرات.

كان عملي ضمن قوات الدفاع الإقليمية يتمركز حول قيادة حافلة لإجلاء المدنيين من منطقة ونقلهم إلى منطقة أخرى تتسم بالهدوء ثم العودة لنقل مجموعة أخرى. وفي إحدى المرات، سقطت قنبلة يدوية في اتجاه حافلتي حيث كنت انتظر قدوم المدنيين لنقلهم إلى بر الأمان. أُصيبت في الهجوم، لكني ألتقى العلاج وأتعافى في الوقت الحالي وأبلغني الطبيب بمقدوري المشي مرة أخرى.

الحرب مروعة ودائما ما تجلب البؤس والقتل والخوف. أعتقد أن كل الحروب لا معنى لها، فكل حرب سوف تنتهي بالمفاوضات وإبرام اتفاق سلام. لكن من يدفع الثمن هو الضحايا والقتلى من أناس أبرياء وأطفال في خسائر بشرية فادحة لا يمكن تعويضها".

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


 

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