 ″الشباب غرقوا وسيأكلنا السمك″.. مهاجر فلسطيني نجا من الغرق قبالة اليونان | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.12.2021

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ثقافة ومجتمع

"الشباب غرقوا وسيأكلنا السمك".. مهاجر فلسطيني نجا من الغرق قبالة اليونان

"يا أمي، غرق أبو أدهم. سيأكلنا السمك". تسجيل صوتي أرسله يحيى بربخ إلى أمه بمجرد انتشاله من المياه في بحر إيجة، بعد غرق قارب كان يستقله مع مهاجرين فلسطينيين آخرين. يبلغ عمرالشاب 26 عاما وهو أب لطفلين، تواصل مع مهاجر نيوز.

صورة تجمع يحيى، صاحب الشهادة، مع أحد المهاجرين الفلسطينيين الثلاثة الذين قضوا إثر غرق قاربهم.

صورة تجمع يحيى، صاحب الشهادة، مع أحد المهاجرين الفلسطينيين الثلاثة الذين قضوا إثر غرق قاربهم.

بدأت في 2012 العمل كعامل بناء. لكن منذ 2018، أصبح الوضع في غزة لا يحتمل، ازدادت البطالة بشكل هائل، وبتنا نسمع ولأول مرة قصصاً عن أسر وأطفال ينامون دون طعام. على الرغم من كل ما نعيشه وعشناه في غزة، لم نصل إلى هذه الحالة من قبل.

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لذا بدأت أفكر في خيار الهجرة. في البداية، رفضت عائلتي مجاراتي في هذه الأفكار، لكن وبعد أشهر من محاولاتي لإقناعهم، وافق جدي وأبي وأختي على إقراضي مبلغ 4500 دولار (4000 يورو تقريباً).في 13 تشرين الأول/ أكتوبر غادرت غزة متجهاً إلى تركيا مروراً بمصر. (تمنح تركيا للفلسطينيين تأشيرة سياحية قابلة للتجديد. تبلغ تكلفة إصدار جواز سفر وتأشيرة سياحية إلى تركيا نحو 175 يورو).وصلت تركيا في 15 تشرين الأول/أكتوبر، وتوجهت مباشرة إلى مدينة بودروم. لم أستغرق كثيراً من الوقت حتى قابلت عدة مهربين عرب وأتراك. اتفقت مع أحدهم على إيصالي إلى إحدى الجزر اليونانية مقابل مبلغ 3000 دولار (2650 يورو). (وفقاً ليحيى، يضع المهاجرون المبلغ المطلوب في أحد مكاتب تنسيق السفر في تركيا، على شرط ألا يتم سحب المبلغ من قبل المهرب إلا عند وصولهم بأمان إلى الجهة المقابلة من البحر، مما يجعلهم مضطرين للتعامل مع المهرب ذاته في حال فشل محاولة الهجرة).

في المحاولة الأولى لعبور بحر إيجة تعطل محرك القارب وأنقذنا خفر السواحل التركي. ثم تم حبسنا لمدة أسبوع.

صورة لأماكن الاحتجاز في تركيا، التي يقضي فيها المهاجرون أسبوعاً بعد اعتراضهم من قبل خفر السواحل والشرطة.

صورة لأماكن الاحتجاز في تركيا، التي يقضي فيها المهاجرون أسبوعاً بعد اعتراضهم من قبل خفر السواحل والشرطة.

أما في المحاولة الثانية، كان القارب مثقوباً وبدأت المياه تتسرب إلى داخله. وللمرة الثانية، أنقذنا خفر السواحل التركي، وتعرضنا للسجن مجدداً.

خلال تلك الفترة، وعندما لم أكن مسجوناً، كنت أنام رفقة ثلاثة مهاجرين فلسطينيين في فندق متواضع. كانت تكلفة المبيت لليلة واحدة 15 دولار (10 يورو) للشخص الواحد. وكنا نحن الأربعة ننام في غرفة مهيئة لشخصين فقط. بقينا على هذا الحال حتى موعد المحاولة الثالثة والأخيرة.

"مات الشباب.. غرق أبو أدهم.. سيأكلنا السمك"

في 05 تشرين الثاني/نوفمبر، تواصل معنا المهرب واتفقنا معه على توفير  قارب صغير سريع، وأن تقتصر الرحلة على سبعة مهاجرين فقط. ثم توجهنا إلى الشاطئ.

تفاجأنا بأنه لم يكن موجوداً، وكان مساعده في المكان ومعه قارب خشبي متهالك، كما كان برفقته 10 مهاجرين آخرين. اتصلنا بالمهرب، ووافق على إرجاع أربع أشخاص، ليصبح مجموعنا 10 مهاجرين فلسطينيين. وبالنسبة للقارب، قال لنا إن هذا القارب الخشبي سيوصلنا إلى منتصف المياه، وهناك سينتظرنا قارب سريع ليقلنا إلى الجزر اليونانية.

بدأ قاربنا بالتحرك بعد غروب الشمس، وعند وصولنا إلى نقطة معينة في عرض البحر، تواصل المهرب معنا، وسألنا إذا ما كان الوضع مستقراً، وأخبرنا بأنه الآن سيرسل القارب السريع، وما علينا سوى الاستمرار بالتقدم نحو المياه الإقليمية.

 

وفجأة، أصبحت الأمواج عالية جداً، وبدأت المياه تتسرب إلى داخل القارب، حاولنا إخراجها لكن دون جدوى، اتصلنا بالمهرب لكنه لم يجب على مكالماتنا. وفي جزء من الثانية، موجة كبيرة قلبت القارب، وسحبت معها ثلاثة من المهاجرين الغزيين الذين فارقوا الحياة (أبو أدهم الفرا، أنس أبو رجيلة وابن عمه محمود أبو رجيلة).

سقطنا كلنا في المياه، لحسن الحظ أنني وثلاثة مهاجرين آخرين كنا نجيد السباحة فتدبرنا أمرنا، حتى أن أحدنا كان منقذاً بحرياً معتمداً في غزة، وقام بإنقاذ أحد الأشخاص الآخرين، بينما تشبث شخصان آخران بقطعة خشبية من حطام القارب. لكن التيارات سحبتنا بعيدا ولم نعد قادرين على رؤية بعضنا، فالظلام كان حالكا والأمواج كانت تسحبنا على دون هدى.

كنا نحاول الصراخ لنجد بعضنا ونبقى معا، لكنها كانت مهمة مستحيلة في ظل الأمواج والظلام. للحظة اعتقدت أنني الوحيد الذي بقيت على قيد الحياة، كانت مشاعر مختلطة بين الخوف الشديد والتشبث بالحياة والتساؤل عما إذا كنت سأنجو أم لا والتفكير بأصدقائي الذين رأيتهم يموتون أمام عيني، كل هذا وأنا أطفو في وسط الظلام.

بعد نحو ساعتين من هذا الرعب، وصلت قوارب خفر السواحل التركي وأنقذتنا واحداً تلو الآخر. وبمجرد صعودي على متن القارب، وجدت أحد المهاجرين وقد ربط هاتفه بعنقه، فأخذته وأرسلت إلى أمي التسجيل الصوتي الشهير.

مجموعة من المهاجرين الشباب على متن قارب خشبي في اتجاه إيطاليا

مجموعة من المهاجرين الشباب على متن قارب خشبي في اتجاه إيطاليا

"لم تنته معاناتنا بعد"

بعد نقلنا إلى البر، بتنا الليلة الأولى أمام مركز الشرطة في مدينة بودروم، ثم تم سجننا لأسبوع آخر. لم يتم إعطاؤنا سوى بطانية واحدة. ثم نقلتنا الشرطة إلى مدينة موغلا، وهناك تم إطلاق سراحنا.

حاولت أنا وبعض الناجين العودة إلى بودروم، فعلى الأقل أردنا العودة إلى الفندق الذي بتنا فيه قبل  محاولة الهجرة الأخيرة، لكن الشرطة كانت قد عممت هوياتنا على أصحاب الفنادق وتم منع تأجيرنا أي مكان. نمنا ليلة واحدة في إحدى الحدائق العامة، وفي اليوم التالي، ولحسن الحظ، استقبلنا شباب فلسطينيون في شقتهم وأحضروا لنا طعاماً، وهناك تمكنت من التواصل مع عائلتي وطلبت منهم بعض النقود، وعدت إلى إسطنبول، ثم إلى غزة.

"فقدت الأمل بالهجرة غير الشرعية"

قررت العودة إلى غزة لأنني فقدت الأمل بالهجرة غير الشرعية ورأيت الموت وفقدت أصدقائي. مشاعر العودة إلى بيتي وعائلتي لا توصف، خاصة بعد التجربة التي مررت بها.

أتفهم تماماً كل شاب يريد أن يهاجر ويبدأ حياة جديدة، لكن نصيحتي هي أن يحاول إيجاد طرق آمنة وشرعية قدر المستطاع.

مهاجر نيوز 2021

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


 

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في موقف أشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، نشرت "إنفلونسر" (مؤثّرة) تونسية صورا لها على "انستغرام" أثناء عبورها البحر المتوسط على متن قارب صغير باتجاه السواحل الإيطالية.