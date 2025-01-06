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الشاي غير المغلف أفضل.. في أكياس الشاي جسيمات بلاستيك ملوِثة

٦ يناير ٢٠٢٥

انتقد منظمة السلام الأخضر استخدام البلاستيك في تصنيع أكياس الشاي (ظروف الشاي الصغيرة) وأظهرت فحوصاتها على متاجر أحد الأسواق أن جميع هذه الأكياس تحتوي على جزيئات بلاستيكية ودعت لشرب الشاي غير المغلف بأكياس.

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شاي مغلف بأكياس أو ظروف
شددت منظمة السلام الأخضر على أهمية استخدام الشاي غير المغلف بأكياس.صورة من: Andre Karwath

أجرت  منظمة السلام الأخضر  المعنية بحماية البيئة فحصا للأسواق للتحقق من  أكياس الشاي  (أو ظروف شاي الأعشاب) في متاجر في النمسا واتضح لها أن أكثر من 90 بالمئة من  الشاي  يُباع في أكياس للشاي أو في مغلفات الشاي الصغيرة التي يتم نقعها في الماء الحار، ووجدت أن أكياس الشاي تحتوي دائما على بلاستيك وانتقدت المنظمة في مقال نشرته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على صفحتها باللغة الألمانية أن  أكياس الشاي  لا تتحلل بالكامل في البيئة وأن الأمر ينتهي بها في نهاية المطاف إلى الطبيعة على شكل جسيمات بلاستيكية دقيقة ملوثة للبئية.

حين تُنقَع أكياس الشاي في الماء فقد تتسرب جزيئات بلاستيكية صغيرة إلى الشاي قد تمتصها أمعاء البشر
حين تُنقَع أكياس الشاي في الماء فقد تتسرب جزيئات بلاستيكية صغيرة إلى الشاي قد تمتصها أمعاء البشرصورة من: Tetra Images/Bildagentur-online/picture alliance

وذكرت المنظمة أن الدراسات تظهر أيضا أنه حين يتم نقع  أكياس الشاي  التي فيها بلاستيك نقي في الماء فإنه يمكن العثور على جزيئات بلاستيكية صغيرة في ماء الشاي أيضا وقد يمتصها البشر كذلك إلى أجسامهم عند شرب الشاي، وهي  جزيئات بلاستيكية  تتسرب من مادة الكيس تنتهي في ماء الشاي وقد تمتصها الخلايا المعوية البشرية وشددت على أهمية تجنب نفايات التعبئة والتغليف  بالنسة للشاي  وعلى أهمية استخدام الشاي الفارط أو السائب غير المغلف بأكياس نقع في الماء.

ع.م

 