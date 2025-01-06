الشاي غير المغلف أفضل.. في أكياس الشاي جسيمات بلاستيك ملوِثة

الشاي غير المغلف أفضل.. في أكياس الشاي جسيمات بلاستيك ملوِثة٦ يناير ٢٠٢٥
أجرت منظمة السلام الأخضر المعنية بحماية البيئة فحصا للأسواق للتحقق من أكياس الشاي (أو ظروف شاي الأعشاب) في متاجر في النمسا واتضح لها أن أكثر من 90 بالمئة من الشاي يُباع في أكياس للشاي أو في مغلفات الشاي الصغيرة التي يتم نقعها في الماء الحار، ووجدت أن أكياس الشاي تحتوي دائما على بلاستيك وانتقدت المنظمة في مقال نشرته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على صفحتها باللغة الألمانية أن أكياس الشاي لا تتحلل بالكامل في البيئة وأن الأمر ينتهي بها في نهاية المطاف إلى الطبيعة على شكل جسيمات بلاستيكية دقيقة ملوثة للبئية.
وذكرت المنظمة أن الدراسات تظهر أيضا أنه حين يتم نقع أكياس الشاي التي فيها بلاستيك نقي في الماء فإنه يمكن العثور على جزيئات بلاستيكية صغيرة في ماء الشاي أيضا وقد يمتصها البشر كذلك إلى أجسامهم عند شرب الشاي، وهي جزيئات بلاستيكية تتسرب من مادة الكيس تنتهي في ماء الشاي وقد تمتصها الخلايا المعوية البشرية وشددت على أهمية تجنب نفايات التعبئة والتغليف بالنسة للشاي وعلى أهمية استخدام الشاي الفارط أو السائب غير المغلف بأكياس نقع في الماء.
ع.م