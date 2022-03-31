 الشاي الأسود - زراعة مستدامة لمشروب تقليدي | تقارير جديدة | DW | 31.03.2022

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تقارير جديدة

الشاي الأسود - زراعة مستدامة لمشروب تقليدي

بعد الماء يعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم. والآن هناك توجه نحو إنتاج الشاي المستدام. شاي خالٍ من مبيدات الحشرات يُزرع في ظروف عمل عادلة وبطريقة محايدة مناخياً.

Teekanne Teetasse Tee Teebeutel Teatime

Arte Dokumentation Schwarzer Tee, grüner Anbau


يتساءل توماس كازيليوناس وهانس ساربو القادمان من دول البلطيق: ما الذي حدث للشاي الذي كنا نشربه في طفولتنا؟ فقبل سقوط جدار برلين كانت جورجيا تزود جميع أنحاء أوروبا الشرقية بالشاي لأن المناخ السائد في جنوب القوقاز مثالي لزراعة الشاي.
 

Arte Dokumentation Schwarzer Tee, grüner Anbau


قبل أربع سنوات سافر توماس وهانس إلى جورجيا وبقيا هناك. استأجرا مزرعة شاي سابقة توقف العمل فيها قبل 30 عاماً لأن إنتاج الشاي الجورجي توقف مع انهيار الاتحاد السوفيتي. يقوم الآن المغامران بتطوير مزرعة شاي بيئية. ويمكن للجميع أن يصبحوا مزارعين مشاركين عبر الإنترنت.
 

Arte Dokumentation Schwarzer Tee, grüner Anbau


آرون مورو وسفين بوك وليون فرانكن هم أيضاً من عشاق الشاي وأسسوا شركة أسموها كارما كوليكتيف. يرغب مؤسسو الشركة الشباب في إنتاج مشروبات شاي بشكل مستدام وصحي قدر الإمكان - على سبيل المثال شاي عشبي مصنوع من مكونات محلية لا تتطلب أي سكر أو مواد حافظة. 

 

Arte Dokumentation Schwarzer Tee, grüner Anbau


يملك كيتان باتيل مزرعة شاي في ولاية آسام الهندية ويريد عبر شركته "حديقة شاي جالينجا" الشاملة أن تكون خالية تماماً من ثاني أكسيد الكربون، لذا باشر بزراعة الشاي العضوي هنا قبل 17 عاماً. وهدفه الطموح هو استخدام كل ما ينمو في مزرعته. 



مواعيد البث
DW  عربية

السبت  16 أبريل/نيسان 2022 – 14:00 UTC
السبت  16 أبريل/نيسان 2022 – 18:03 UTC
السبت 16 أبريل/نيسان 2022 – 20:30 UTC
الأحد 17 أبريل/نيسان 2022 – 08:00 UTC
الأحد 17 أبريل/نيسان 2022 – 12:00 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان 2022 – 10:00 UTC
الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2022 – 04:00 UTC
الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2022 – 00:00 UTC
لأربعاء 20 أبريل/نيسان 2022 – 08:30 UTC
الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 – 02:30 UTC
الجمعة 22 أبريل/نيسان 2022 – 06:30 UTC

 

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